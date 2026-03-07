Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner
Bentley zaprezentował w Japonii jedną z najbardziej nietypowych odmian swojego luksusowego SUV-a. Limitowany Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner została zaprojektowana z myślą o kobietach, jednak zamiast stereotypowych ozdobników oferuje elegancję opartą na detalach.
Nazwa Something Blue Collection nawiązuje do wiktoriańskiej tradycji ślubnej „Something Four”. Zgodnie z nią panna młoda powinna mieć w dniu ślubu przy sobie coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego – symbol szczęścia oraz pomyślności. Zwyczaj ten zyskał sporą popularność także w Japonii, dlatego Bentley postanowił wykorzystać go jako inspirację dla limitowanej serii Bentaygi.
Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner
Projekt przygotowany przez dział Mulliner nie idzie w stronę krzykliwego stylu. Zamiast tego postawiono na elegancję opartą na drobnych detalach, które odkrywa się dopiero po chwili. Nadwozie pokryto metalicznym lakierem Ice, który w odpowiednim świetle ujawnia delikatne niebieskie refleksy. Całość uzupełniają 22-calowe srebrne felgi oraz zaciski hamulcowe dopasowane kolorystycznie do nadwozia.
Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner
Motyw przewodni kontynuowany jest we wnętrzu, choć także tutaj projektanci zachowali wyraźny umiar. Na oparciach foteli pojawiają się niebieskie hafty z logo Bentleya, a na desce rozdzielczej subtelne motywy kwiatowe w tym samym kolorze. Resztę kabiny wykończono skórą Linen i Graphite Grey, która pokrywa m.in. kierownicę, górne panele drzwi oraz elementy kokpitu wokół centralnego systemu sterowania i ekranu infotainment. Całość dopełniają indywidualne listwy progowe z plakietką „Something Blue Collection”, przypominającą o wyjątkowo limitowanej serii.
Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner
Pod maską nie ma jednak żadnej „limitowanej delikatności”. Bentaygę napędza dobrze znany silnik 4.0 V8 twin-turbo, rozwijający 542 KM i 770 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu luksusowy SUV przyspiesza do 100 km/h w 4,5 sekundy i osiąga 290 km/h – parametry bliższe rasowemu GT niż eleganckiemu samochodowi inspirowanemu ślubną tradycją.
Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner
Limitowaną Bentaygę zaprezentowano w tokijskim Ooyane Plaza. Powstanie zaledwie 10 egzemplarzy, a cena startuje od 34 mln jenów (około 800 tys. zł).
Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner
