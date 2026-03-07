Bentley zaprezentował w Japonii jedną z najbardziej nietypowych odmian swojego luksusowego SUV-a. Limitowany Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner została zaprojektowana z myślą o kobietach, jednak zamiast stereotypowych ozdobników oferuje elegancję opartą na detalach.

Nazwa Something Blue Collection nawiązuje do wiktoriańskiej tradycji ślubnej „Something Four”. Zgodnie z nią panna młoda powinna mieć w dniu ślubu przy sobie coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego – symbol szczęścia oraz pomyślności. Zwyczaj ten zyskał sporą popularność także w Japonii, dlatego Bentley postanowił wykorzystać go jako inspirację dla limitowanej serii Bentaygi.

Subtelny styl z niebieskimi akcentami

Projekt przygotowany przez dział Mulliner nie idzie w stronę krzykliwego stylu. Zamiast tego postawiono na elegancję opartą na drobnych detalach, które odkrywa się dopiero po chwili. Nadwozie pokryto metalicznym lakierem Ice, który w odpowiednim świetle ujawnia delikatne niebieskie refleksy. Całość uzupełniają 22-calowe srebrne felgi oraz zaciski hamulcowe dopasowane kolorystycznie do nadwozia.