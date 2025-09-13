Chiński gigant technologiczny CATL zaprezentował nowy akumulator Shenxing Pro – urządzenie, które może wyznaczyć zupełnie nowe standardy w elektromobilności. Producent, będący globalnym liderem w dostawach baterii do samochodów elektrycznych, podkreśla, że innowacja nie polega jedynie na poprawie zasięgu czy szybkości ładowania. Shenxing Pro to także rewolucja w bezpieczeństwie, szczególnie istotna w czasach, gdy samochody coraz częściej korzystają z rozwiązań autonomicznych i sztucznej inteligencji.

Super zasięg i ekstremalnie szybkie ładowanie

Shenxing Pro w wersji Super Long Life & Long Range oferuje zasięg do 758 km (WLTP), co plasuje go w ścisłej czołówce akumulatorów dostępnych na rynku. Żywotność ma wynosić nawet 12 lat lub milion kilometrów, a spadek pojemności po pierwszych 200 tys. km to zaledwie 9 proc. – wynik, którego nie osiąga dziś większość konkurencyjnych rozwiązań.

Równie imponujące są możliwości szybkiego ładowania. Wariant Super-Fast Charging pozwala uzupełnić energię na przejazd 478 km w zaledwie 10 minut. Nawet w ekstremalnie niskich temperaturach, przy -20°C, bateria jest w stanie przyjąć energię pozwalającą przejechać 410 km w 20 minut. To może być przełom dla kierowców w zimniejszych krajach Europy, gdzie dotychczas ładowanie w trudnych warunkach klimatycznych było jedną z największych barier dla rozwoju elektromobilności.

Bateria NP3.0 – bezpieczeństwo ponad wszystko

Sercem systemu jest opatentowana technologia No Propagation 3.0 (NP3.0). To rozwiązanie minimalizujące ryzyko tzw. thermal runaway niekontrolowanego wzrostu temperatury, który w tradycyjnych akumulatorach może prowadzić do pożaru. CATL obiecuje, że Shenxing Pro dostarczy energię przez godzinę nawet w przypadku awarii, bez emisji dymu i otwartego ognia. To innowacja, która może stać się kluczowa w pojazdach autonomicznych tam, gdzie niezawodność źródła zasilania to kwestia bezpieczeństwa pasażerów i otoczenia. CATL opracował także konstrukcję ogniwa falowego, która zwiększa stabilność i wytrzymałość baterii, choć szczegóły techniczne nie zostały jeszcze ujawnione. Shenxing Pro wykorzystuje też podejście cell-to-body, czyli integrację ogniw bezpośrednio z podwoziem samochodu. Dzięki temu akumulatory nie tylko lepiej współpracują z układem chłodzenia, ale też poprawiają sztywność strukturalną pojazdu.