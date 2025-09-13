Reklama

Rewolucyjna i rzekomo najbezpieczniejsza bateria dla aut elektrycznych na świecie

Firma CATL zaprezentowała akumulator „Shenxing Pro”, który według producenta jest najbezpieczniejszą baterią do samochodów elektrycznych na świecie. Dzięki dużemu zasięgowi, niezwykle szybkiemu czasowi ładowania i innowacyjnej technologii bezpieczeństwa, ma szansę wyznaczyć nowe standardy.

Publikacja: 13.09.2025 11:46

Chiński gigant technologiczny CATL zaprezentował nowy akumulator Shenxing Pro

Chiński gigant technologiczny CATL zaprezentował nowy akumulator Shenxing Pro

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Chiński gigant technologiczny CATL zaprezentował nowy akumulator Shenxing Pro – urządzenie, które może wyznaczyć zupełnie nowe standardy w elektromobilności. Producent, będący globalnym liderem w dostawach baterii do samochodów elektrycznych, podkreśla, że innowacja nie polega jedynie na poprawie zasięgu czy szybkości ładowania. Shenxing Pro to także rewolucja w bezpieczeństwie, szczególnie istotna w czasach, gdy samochody coraz częściej korzystają z rozwiązań autonomicznych i sztucznej inteligencji.

Super zasięg i ekstremalnie szybkie ładowanie

Shenxing Pro w wersji Super Long Life & Long Range oferuje zasięg do 758 km (WLTP), co plasuje go w ścisłej czołówce akumulatorów dostępnych na rynku. Żywotność ma wynosić nawet 12 lat lub milion kilometrów, a spadek pojemności po pierwszych 200 tys. km to zaledwie 9 proc. – wynik, którego nie osiąga dziś większość konkurencyjnych rozwiązań.

Czytaj więcej

CATL chce wejść na giełdę w Hongkongu i zebrać co najmniej 5 miliardów dolarów
Na prąd
Gigant produkujący akumulatory chce wejść na drugą giełdę. Cel to 5 mld dolarów

Równie imponujące są możliwości szybkiego ładowania. Wariant Super-Fast Charging pozwala uzupełnić energię na przejazd 478 km w zaledwie 10 minut. Nawet w ekstremalnie niskich temperaturach, przy -20°C, bateria jest w stanie przyjąć energię pozwalającą przejechać 410 km w 20 minut. To może być przełom dla kierowców w zimniejszych krajach Europy, gdzie dotychczas ładowanie w trudnych warunkach klimatycznych było jedną z największych barier dla rozwoju elektromobilności.

Bateria NP3.0 – bezpieczeństwo ponad wszystko

Sercem systemu jest opatentowana technologia No Propagation 3.0 (NP3.0). To rozwiązanie minimalizujące ryzyko tzw. thermal runaway niekontrolowanego wzrostu temperatury, który w tradycyjnych akumulatorach może prowadzić do pożaru. CATL obiecuje, że Shenxing Pro dostarczy energię przez godzinę nawet w przypadku awarii, bez emisji dymu i otwartego ognia. To innowacja, która może stać się kluczowa w pojazdach autonomicznych tam, gdzie niezawodność źródła zasilania to kwestia bezpieczeństwa pasażerów i otoczenia. CATL opracował także konstrukcję ogniwa falowego, która zwiększa stabilność i wytrzymałość baterii, choć szczegóły techniczne nie zostały jeszcze ujawnione. Shenxing Pro wykorzystuje też podejście cell-to-body, czyli integrację ogniw bezpośrednio z podwoziem samochodu. Dzięki temu akumulatory nie tylko lepiej współpracują z układem chłodzenia, ale też poprawiają sztywność strukturalną pojazdu.

Reklama
Reklama

Produkcja w Europie dla Europy

Wraz z premierą Shenxing Pro, CATL wysyła jasny sygnał dotyczący swoich planów globalnych. Firma zapowiada zwiększenie lokalnej produkcji w Europie, w ścisłej współpracy z partnerami motoryzacyjnymi, dostawcami materiałów i branżą recyklingową. Celem jest budowa zrównoważonego ekosystemu elektromobilności, w którym produkcja, użytkowanie i odzysk surowców będą zamkniętym obiegiem. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i presji na uniezależnienie się od dostaw z Azji, rozwój europejskich fabryk CATL może być przełomowy dla przemysłu motoryzacyjnego w UE.

Czy wiesz, że…
 - CATL jest największym producentem akumulatorów EV na świecie, w 2024 roku odpowiadał za 37 proc. globalnego rynku.
- Firma dostarcza baterie m.in. dla Tesli, BMW, Volkswagena i Mercedesa.
- Shenxing Pro oparty jest na technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowej), która uchodzi za bezpieczniejszą i tańszą niż popularne ogniwa NCM.
- W Europie CATL posiada już fabrykę w Niemczech (Arnstadt), a kolejne inwestycje planuje w Hiszpanii i na Węgrzech.

Czytaj więcej

Super e-Platforma firmy BYD ma umożliwić superszybkie ładowanie baterii
Na prąd
Ładowanie szybsze od tankowania. Rewolucyjne baterie z Chin

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Motoryzacja Elektromobilność Samochody elektryczne CATL

Chiński gigant technologiczny CATL zaprezentował nowy akumulator Shenxing Pro – urządzenie, które może wyznaczyć zupełnie nowe standardy w elektromobilności. Producent, będący globalnym liderem w dostawach baterii do samochodów elektrycznych, podkreśla, że innowacja nie polega jedynie na poprawie zasięgu czy szybkości ładowania. Shenxing Pro to także rewolucja w bezpieczeństwie, szczególnie istotna w czasach, gdy samochody coraz częściej korzystają z rozwiązań autonomicznych i sztucznej inteligencji.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Chiny kontrolują 69 proc. światowej produkcji akumulatorów – wynika z raportu BloombergNEF – podczas
Na prąd
Europejska motoryzacja pod presją: uniezależnienie od Azji czy wzrost cen aut?
ID.2all wejdzie na rynek w 2026 roku jako Volkswagen ID.Polo
Na prąd
Trzeba było tak od razu. Koniec z bezdusznymi nazwami modeli Volkswagena
Yangwang U9 Track Edition
Na prąd
Niesamowity rekord. Żaden samochód elektryczny nigdy nie pojechał szybciej niż ten
Projekt produkcji baterii wart miliardy euro, wsparty 60 mln euro publicznych dotacji, zakończył się
Na prąd
Porsche wyłącza prąd. Koniec niemieckiego snu o superbaterii
Acura rezygnuje z przejścia na pełną elektromobilność i będzie rozwijać hybrydy i tradycyjne silniki
Na prąd
Kolejna marka rezygnuje z planu przejścia na pełną elektromobilność
Reklama
Reklama
e-Wydanie