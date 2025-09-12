Aktualizacja: 12.09.2025 16:31 Publikacja: 12.09.2025 06:54
Chiny kontrolują 69 proc. światowej produkcji akumulatorów – wynika z raportu BloombergNEF – podczas gdy udział Europy nie przekracza 4 proc.
Z początkiem 2025 roku Komisja Europejska zaprezentowała projekt przepisów, które mają wprowadzić obowiązek stosowania europejskich podzespołów w samochodach sprzedawanych w Unii. To odpowiedź na rosnącą zależność od azjatyckich dostawców – szczególnie w segmencie akumulatorów trakcyjnych. Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Aż 85 proc. ogniw bateryjnych w autach elektrycznych sprzedawanych w Europie pochodzi spoza UE. Chiny kontrolują 69 proc. światowej produkcji akumulatorów – wynika z raportu BloombergNEF – podczas gdy udział Europy nie przekracza 4 proc. W praktyce oznacza to nie tylko uzależnienie technologiczne, ale i strategiczne ryzyko dla przemysłu zatrudniającego na kontynencie ponad 13 milionów osób.
Największym beneficjentem planowanych regulacji ma być europejska produkcja akumulatorów. To one odpowiadają za 30–40 proc. całkowitej ceny samochodu elektrycznego i stanowią kluczowy element strategii przemysłowej. Komisja planuje przeznaczyć 3 miliardy euro na rozwój tego sektora. Projekt zakłada określony udział komponentów europejskich – od akumulatorów po stal – w samochodach trafiających na unijny rynek, z naciskiem na floty służbowe i zamówienia publiczne. To ma być pierwszy krok do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców i budowy własnego zaplecza technologicznego.
Europa ma jednak ograniczone zasoby strategicznych surowców. Według szacunków do 2050 roku UE będzie potrzebowała 60 razy więcej litu i 15 razy więcej kobaltu niż dziś. Oznacza to konieczność rozwinięcia nowych źródeł dostaw i technologii recyklingu. Kolejną barierą są koszty energii. W europejskich fabrykach są one wyższe niż w Azji. W Polsce dodatkowym problemem pozostaje brak reformy tzw. ustawy wiatrakowej. Jej podpisanie mogłoby zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym i obniżyć ceny prądu. Tymczasem setki ton surowców krytycznych wciąż trafiają co tydzień z Europy do Azji, bo lokalne zakłady nie mają wystarczających mocy przerobowych.
ACEA – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów – odnosi się do projektu z mieszaniną nadziei i obaw. Podkreśla, że inwestycje w produkcję w Europie są potrzebne, ale równie istotne są konkurencyjne ceny energii i dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Zbyt restrykcyjne wymogi mogą jednak podnieść koszty produkcji i uderzyć w producentów. Ci już teraz borykają się z malejącym popytem na Zachodzie, słabnącą pozycją w Chinach oraz cłami na rynku amerykańskim. Eksperci ostrzegają: wprowadzenie obowiązków „Made in Europe” niemal na pewno oznacza wzrost cen samochodów. Średnia cena nowego auta w Polsce przekracza dziś 180 tys. zł – według danych IBRM Samar – i może wzrosnąć do 200 tys. zł po wejściu nowych regulacji. Na to nakładają się dodatkowe obciążenia. Od stycznia 2025 obowiązują ostrzejsze normy emisji CO₂ (program CAFE), które zmuszają producentów do hybrydyzacji modeli lub płacenia kar. Koszt samego układu 48V to około 8,5 tys. zł na samochód – i to konsumenci finalnie zapłacą rachunek.
Polska, drugi największy producent akumulatorów do aut elektrycznych na świecie, stoi dziś w uprzywilejowanej pozycji. Fabryka LG Energy Solution w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem to największe w Europie centrum produkcji baterii, z mocą 86 GWh i planami rozbudowy do 115 GWh. Eksperci ostrzegają jednak, że utrzymanie pozycji wymaga kolejnych inwestycji – produkcja w Polsce powinna przekroczyć 200 GWh do 2027 roku. W przeciwnym razie możemy stracić status lidera.
Nowe przepisy to próba zabezpieczenia przyszłości europejskiej motoryzacji. W obliczu geopolitycznych napięć i rosnącej konkurencji, uniezależnienie się od dostawców z Azji może okazać się koniecznością. Ale jest też druga strona medalu: wyższe koszty produkcji mogą osłabić globalną konkurencyjność europejskich marek, które i tak zmagają się z chińską ekspansją i wojną cenową. Nie znamy jeszcze szczegółowych progów ani dat wdrożenia regulacji, ale wiadomo jedno – ich wpływ będzie długofalowy. Do 2035 roku wszystkie nowe auta sprzedawane w UE mają być zeroemisyjne, zgodnie z planem Fit for 55. Bez własnej, konkurencyjnej produkcji akumulatorów Europa może zostać zakładnikiem importu. Ostateczny kształt przepisów poznamy prawdopodobnie jeszcze w tym roku. To, co dziś wydaje się biurokratyczną decyzją w Brukseli, jutro może zdecydować o cenach samochodów w salonach, sile europejskiej gospodarki i pozycji całego przemysłu na świecie.
Czy wiesz, że…
- Pierwsza europejska fabryka baterii litowo-jonowych została otwarta dopiero w 2017 roku w Szwecji przez Northvolt.
- Koszt akumulatora w samochodzie elektrycznym w 2010 roku wynosił ponad 1000 USD/kWh, a dziś spadł poniżej 140 USD/kWh.
- Recykling akumulatorów może odzyskać nawet 95 proc. litu, niklu i kobaltu, ale w Europie działa zaledwie kilka dużych zakładów zajmujących się tym procesem.
