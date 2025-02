Duży kontrakt na dostawę elektrycznych autobusów. Rekordowa umowa w Katowicach

Elektryczny autobus Yutong U18 ma mieć ponad 350 km zasięgu na jednym ładowaniu, osiąganym dzięki bezkobaltowym bateriom oraz rekuperatorowi energii - umożliwiającemu odzyskiwanie jej podczas hamowania, co ma szczególne znaczenie w warunkach miejskich. Autobus ma 18 metrów długości, a na pokład może zabrać 125 pasażerów przy liczbie miejsc siedzących 46 z czego minimum 12 dostępnych jest z poziomu niskiej podłogi. – Ten przetarg i podpisana dzisiaj umowa wpisują wpisuje się w strategię modernizacji i unowocześniania floty pojazdów PKM Katowice. Dzięki temu poprawiamy jakość usług komunikacyjnych. Napęd elektryczny pozwala na redukcję emisji zanieczyszczeń w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a wiele udogodnień pozwala na coraz bardziej komfortowe podróżowanie. Po dostawie nowych pojazdów w PKM będziemy mieć już 58 autobusów elektrycznych – podkreśla Roman Urbańczyk, prezes PKM Katowice.

Reklama

Yutong U18 Foto: mat. prasowe

Autobusy będą dostarczone w dwóch turach. Pierwsza tura licząca 15 autobusów będzie dostarczona jeszcze w tym roku. Drugą część Busnex Poland dostarczy do 30 kwietnia 2026 r. Koszt nowych pojazdów to prawie 117 mln zł, z czego prawie 80 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Yutong U18 posiada m.in. automatyczna klimatyzacja, ogrzewanie oraz siedzenia wyposażone w ładowarki USB. Konstrukcja autobusu jest niskopodłogowa, co przydatne jest dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Chińskie autobusy mają też być przyjazne dla kierowcy, zapewniając np. zestaw kamer z 360-stopniowym widokiem.

– Po raz pierwszy dostarczymy model 18-metrowego zeroemisyjnego autobusu, który swoją premierę miał w listopadzie 2023 roku. Katowice decydując się na wybór naszej oferty dołączają do miast, które z powodzeniem przechodzą na czysty transport. Dostarczone do Białegostoku, Jeleniej Góry a ostatnio Warszawy zeroemisyjne autobusy Yutong potwierdzają swoją nowoczesną i bezawaryjną technologię zielonego napędu. Pasażerowie korzystają z cichych, ekologicznych środków transportu publicznego przyczyniając się do obniżenia zanieczyszczenia środowiska. Po dostarczeniu pierwszych egzemplarzy Yutonga U18 wypełnimy pełną gamę modelową obecną na polskim rynku, poczynając od modelu 7-metrowego - Yutonga E7S po przegubowy model U18 – powiedział Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland.