Szef Toyoty: zmuszanie do przejścia na elektromobilność nie jest właściwym podejściem

Akio Toyoda, szef Toyoty to człowiek, który mówi, co myśli. Od lat podkreśla, że ​​zmuszanie klientów do elektromobilności nie jest właściwym podejściem. I dodaje, że 9 milionów samochodów elektrycznych tak samo zanieczyści świat jak 27 milionów hybryd.