Fiat 500 miał być wyłącznie w wersji elektrycznej. Teraz otrzyma silnik spalinowy

Władze koncernu Stellantis do którego należy Fiat potwierdziły, że nowa generacja modelu 500, która do tej była oferowana i skonstruowana jako auto wyłącznie z napędem elektrycznym, od 2026 roku będzie dostępna również w wersji spalinowej. Oznacza to, że fani Fiata 500, którzy chcą jeździć wersją spalinową nie są już skazani na starą jego generację, która wciąż cieszy się powodzeniem, mimo że od debiutu upłynęło już 17 lat. Co ciekawe wszystko wskazuje na to, że w tym samym momencie z rynku zniknie stara generacja, a nowa otrzyma napęd spalinowy. Przypomnijmy, że poprzednia generacja produkowana jest w fabryce w Tychach, a nowa w zakładzie Mirafiori we Włoszech.

Fiat 500e mat. prasowe

Wiadomo, że nowy Fiat 500 otrzyma napęd hybrydowy. Będzie to najprawdopodobniej ten sam układ miękkiej hybrydy, który świetnie sprawdza w starszej generacji. Tworzy go wolnossący benzyniak o pojemności 1 litra i mocy 70 KM. Pomocą służy mu silnik elektryczny o mocy 5 KM, który działa podobnie do turbodoładowania, czyli najbardziej pomaga benzyniakowi przy niskich obrotach, a energię czerpie z niewielkiego akumulatora umieszczonego pod fotelem kierowcy. Nowa generacja Fiata 500 pozbawiona jest największej wady starej, czyli ułomnej ergonomii. Oznacza to, że fotel kierowcy umieszczony jest znacznie niżej. Czy zatem dodatkowy akumulator zmieści się pod siedzeniem? Zobaczymy.