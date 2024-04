Xiaomi SU7 stał się hitem. W Chinach w 27 minut zebrano ponad 50 tys. zamówień. W pierwszej dobie na SU7 złożono prawie 90 tys. zamówień. Fabryka Xiaomi działa na pełnych obrotach – co 76 sekund wyjeżdża z niej nowy samochód. Dzięki wprowadzeniu do produkcji elektryka akcje chińskiego giganta elektroniki znacząco wzrosły, osiągając najwyższy poziom od stycznia 2022 roku. Wycena firmy podniosła swoją wartość rynkową o 4 mln dolarów i wyniosła 55 mld dolarów. Tym samym chiński gigant elektroniki stał się droższy od Forda czy General Motors.

Fabryka Xiaomi Super Factory w Pekinie produkuje 40 samochodów na godzinę, czyli co 1,5 minuty z taśmy zjeżdża nowy SU7. Mimo to czas oczekiwania na nowe Xiaom SU7 może zająć od 18 do 21 tygodni, a na topową wersję trzeba czekać od 27 do 30 tygodni. Mimo tego ogromnego sukcesu trzeba pamiętać, że na chińskim rynku Xiaomi SU7 jest przedstawicielem segmentu, w którym konkuruje z ok. 240 modelami. Atrakcyjna cena zakupu – wariant podstawowy został wyceniony na 215 900 juanów (ok. 118 tys. zł), czyli mniej niż Tesla Model 3, która w Państwie Środka startuje od 245 900 juanów (ok. 134 tys. zł) – może nie wystarczyć, aby utrzymać wysokie tempo zamówień. Ponadto analitycy Citi Research szacują, że przy wolumenie produkcji 60 tys. sztuk, SU7 wygeneruje dla Xiaomi stratę netto w wysokości blisko 600 mln dolarów (ok. 2.35 mld zł). W przeliczeniu per samochód jest to ok. 10 tys. dolarów, czyli ok. 40 tys. zł.

Xiaomi SU7 mat. prasowe

Co 1,5 minuty z taśmy zjeżdża nowy Xiaomi SU7

SU7 w wesji podstawowej ma 299 KM mocy i pozwala przyspieszyć do 100 km/h w 5,3 s. Litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator o pojemności 73,6 kWh i ma według producenta zasięg 668 km (zasięg mierzony według chińskiego standardu CTLC). W wyższym standardzie wyposażenia „Pro” auto jest wyposażone w większą baterię – 94,3 kWh pojemności, oferując tym samym zasięg około 800 km (według chińskich norm). W topowej odmianie SU7 będzie dysponował mocą 674 KM. przyspieszenie do setki ma zająć 2,8 sekundy i maksymalnie rozpędzić się do 265 km/h. Akumulator o pojemności 101 kWh ma zapewnić zasięg 800 km.