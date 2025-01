Zrozumieć elektromobilność, czyli nie „czy” tylko „jak”

A gdzie najlepiej ładować samochód elektryczny? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, bo to zależy od indywidualnych możliwości i infrastruktury. Z punktu widzenia wygody, kosztów oraz trwałości baterii to oczywiście własny garaż lub parking, na którym zainstalujemy własny punkt ładowania, czyli zwyczajne gniazdko 230 lub siłę albo podepniemy do niego wallboxa. Wtedy ładowanie będzie trwało nieco dłużej, ale będzie tańsze. A przy tym wolno płynący prąd nie wpłynie na degradacje akumulatorów.

Ładowarki to już nie problem?

Badania pokazują jednak, że bardzo chętnie i często kierowcy elektryków korzystają z szybkich ładowarek. A takich punktów przybywa z każdym dniem. Według stanu na ostatni dzień grudnia, 2024 r. liczba lokalizacji nowych, czyli miejsc, w których znajduje się infrastruktura do ładowania samochód elektryczny, wzrosła o ponad połowę (+53 procent) w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2023 r. W minionym roku przekroczyliśmy też barierę 10 tys. punktów ładowania dostępnych w Polsce.

Foto: Mercedes

Elektromobilność dla wielu to już codzienność, dla innych wyzwanie. Jedno jest pewne, w najbliższych latach sukcesywnie przesiadać się będziemy na samochody z napędem bateryjnym. Lepiej zrobić to wcześniej niż później, korzystając z różnego rodzaju zachęt i korzyści, jak choćby dopłaty do zakupu auta, możliwość jazdy po buspasach czy darmowe parkowanie w centrach miast.

Warto, zatem spróbować i przekonać się, jakie elektromobilność daje to korzyści w codziennym użytkowaniu samochodu. A jeśli nie jesteśmy gotowy na elektryka, Mercedes nadal pozostawia do wyboru napędy hybrydowe, hybrydowe PHEV no i spalinowe.