Łada chwali się modernizacją Nivy. Wrócił ABS i norma Euro5

Łada Niva zniknęła z rynków Europy Zachodniej i Środkowej na długo przed rozpoczęciem przez Rosję wojny z Ukrainą. Głównie za sprawą braków w zakresie bezpieczeństwa i emisji spalin. Sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu po inwazji Rosji na zachodnich sąsiadów. Po przerwie w produkcji terenowego weterana wznowiono dostawy na rynki krajowe i do zaprzyjaźnionych sąsiadów, ale były to egzemplarze bez takich dodatków jak ABS czy poduszki powietrzne. Teraz Avtovaz, państwowy producent modeli Łady, odświeża Nivę.

Rosjanie chwalą się reliktami przeszłości - ABS-em i normą Euro5

Zarówno Niva Legend o klasycznym wyglądzie, jak i bardziej nowoczesna Niva Travel będą ponownie wyposażone w układ ABS. Co więcej, silniki spełniają teraz normę emisji spalin Euro 5. Dzieje się tak dzięki rekalibracji jednostki napędowej i sterowników silnika. Zostały one opracowane w Rosji, co według oświadczenia świadczy o „suwerenności technologicznej Łady”. Warianty Łady Nivy Legend i Travel są oczywiście dalekie od miana „high-tech”, nawet dzięki swoim innowacjom. ABS jest używany w motoryzacji od 1978 roku, a od 2004 roku jest obowiązkowym wyposażeniem standardowym we wszystkich modelach sprzedawanych w UE. Norma Euro 5 była wymagana przez Unię Europejską od września 2009 r., a dla wszystkich nowych samochodów od początku 2011 r.

Łada Niva Travel mat. prasowe

Topowe wersje Łady Niva Travel posiadają także tempomat z ogranicznikiem prędkości, komputer pokładowy, podświetlany zestaw wskaźników oraz dwukolorowe felgi ze stopów lekkich. Ceny zaczynają się od 927 500 rubli (około 40 tys. zł) za wersję Legend i nieco poniżej 1,22 miliona rubli (około 53 tys. zł) za wersję Travel.