Zdecydowane poprawienie wyników produkcji pojazdów NEV (ang. New Energy Vehicles) to efekt podjęcia w kwietniu 2022 roku decyzji o zaprzestaniu wytwarzania samochodów spalinowych. W efekcie obecna oferta producenta składa się z wariantów w pełni elektrycznych, elektrycznych z range extenderem oraz hybrydowych typu plug-in. Jak podaje BYD, sześciomilionowy egzemplarz to Fang Cheng Bao Leopard 5, hybrydowy SUV typu plug-in produkowany w fabryce w Zhengzhou, gdzie znajduje się również największa na świecie fabryka iPhone’ów, obsługująca firmę Apple. SUV Leopard 5, który zadebiutował w sierpniu ubiegłego roku, jest nieco mniejszy od Toyoty Land Cruiser Prado, ale wyraźnie na niej wzorowany.

Chińska firma BYD wyprodukowała 6 mln elektrycznych aut mat. prasowe

Niesamowite tempo rozwoju - pierwszy milion w 13 lat, szósty w trzy miesiące

Wyprodukowanie pierwszego miliona NEV-ów zajęło BYD 13 lat, ale osiągnięcie drugiego miliona trwało zaledwie rok. Trzeci milion został osiągnięty w sześć miesięcy, a czwarty i piąty milion w dziewięć miesięcy. Szósty milion osiągnięto tylko w trzy miesiące. Mimo silnej pozycji i niewątpliwie imponującego wyniku jakim jest 6 milionów pojazdów typu NEV, to nie oznacza, że jest on światowym liderem. Toyota ma o wiele lepsze wyniki w przypadku hybryd. W 2020 roku podała, że wyprodukowała 15 milionów samochodów. Z kolei Tesla we wrześniu 2023 roku osiągnęła poziom 5 milionów aut w pełni elektrycznych. szacuje się, że 6 milionów osiągnie na początku 2024 roku.

