Limitowana wersja BMW Serii 8 pojawi się w sprzedaży pod koniec roku

Pod maską bez niespodzianek – 4,4-litrowy silnik V8 biturbo rozwija 530 KM, a napęd na cztery koła xDrive sprawia, że moc jest skutecznie przenoszona na asfalt. Produkcja rozpocznie się w listopadzie 2025 roku, a pierwsze dostawy zaplanowano na wiosnę 2026 roku. Ceny póki co nie ujawniono, ale jedno jest pewne – przy zaledwie 500 sztukach, edycja Heritage ma szansę stać się białym krukiem na rynku kolekcjonerskim.

BMW M850i Edition M Heritage Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…

– Pierwsza generacja Serii 8 (E31) zadebiutowała w 1989 roku i była jednym z najdroższych modeli BMW w tamtym czasie.

– Wersja 850 CSi była rozwijana przez dział BMW Motorsport i uważana jest za duchowego poprzednika modeli M8.

BMW M850i Edition M Heritage Foto: mat. prasowe

Timeline BMW Serii 8 G15 (2018–2025)

2018 – Powrót legendy. Premiera Serii 8 (G15) podczas wyścigu 24h Le Mans. Początkowo dostępne Coupé i mocna wersja M850i xDrive (530 KM).

2019 – Debiut M8 w wersjach Coupé, Cabrio i Gran Coupé. Silnik 4,4 V8 o mocy do 625 KM (Competition).

2020 – Limitowane edycje. Seria specjalna Golden Thunder Edition z czarnym lakierem i złotymi detalami. M8 Gran Coupé First Edition w kolorze Aurora Diamond Green.

2022 – Facelifting. Nowy ekran 12,3 cala i subtelne poprawki stylistyczne. Podświetlany grill Iconic Glow.

2025 – Koniec produkcji