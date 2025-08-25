Aktualizacja: 25.08.2025 17:30 Publikacja: 25.08.2025 11:01
BMW M850i Edition M Heritage to wersja na zakończenie produkcji, która jest limitowana do 500 egz.
Foto: mat. prasowe
Druga generacja BMW Serii 8 odchodzi na emeryturę, a bawarska marka celebruje to wydarzenie w wyjątkowy sposób: modelem M850i Edition M Heritage. Limitowana do 500 egzemplarzy edycja ma przenieść dziedzictwo legendarnej „ósemki” E31 do współczesności. BMW oferuje Heritage w pięciu indywidualnych lakierach, które pojawiły się już w latach 90.: Bright Red (314), Mauritius Blue (287), Cosmos Black (303), Oxford Green (324) i Daytona Violet (283). To ukłon w stronę pierwszej generacji i hołd dla klasycznego designu.
BMW M850i Edition M Heritage
Foto: mat. prasowe
Specjalna edycja wyróżnia się nie tylko wyrazistymi kolorami. Otrzymała dach z włókna węglowego z subtelnymi paskami M, pakiet Shadow Line o rozszerzonych funkcjach i 20-calowe felgi aluminiowe Double Spoke w dwukolorowym wzorze „895 M Orbit Grey”. Wnętrze to połączenie Alcantary, włókna węglowego i aluminium, z ekskluzywnymi napisami Heritage na listwach progowych. Na zagłówkach wytłoczono logo M – detal, który przypomina o sportowym DNA marki.
Czytaj więcej
Marka BMW w ostatnim czasie słynie z kontrowersyjnych projektów. Model Speedtop powinien się jedn...
BMW M850i Edition M Heritage
Foto: mat. prasowe
Pod maską bez niespodzianek – 4,4-litrowy silnik V8 biturbo rozwija 530 KM, a napęd na cztery koła xDrive sprawia, że moc jest skutecznie przenoszona na asfalt. Produkcja rozpocznie się w listopadzie 2025 roku, a pierwsze dostawy zaplanowano na wiosnę 2026 roku. Ceny póki co nie ujawniono, ale jedno jest pewne – przy zaledwie 500 sztukach, edycja Heritage ma szansę stać się białym krukiem na rynku kolekcjonerskim.
BMW M850i Edition M Heritage
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
– Pierwsza generacja Serii 8 (E31) zadebiutowała w 1989 roku i była jednym z najdroższych modeli BMW w tamtym czasie.
– Wersja 850 CSi była rozwijana przez dział BMW Motorsport i uważana jest za duchowego poprzednika modeli M8.
BMW M850i Edition M Heritage
Foto: mat. prasowe
Timeline BMW Serii 8 G15 (2018–2025)
2018 – Powrót legendy. Premiera Serii 8 (G15) podczas wyścigu 24h Le Mans. Początkowo dostępne Coupé i mocna wersja M850i xDrive (530 KM).
2019 – Debiut M8 w wersjach Coupé, Cabrio i Gran Coupé. Silnik 4,4 V8 o mocy do 625 KM (Competition).
2020 – Limitowane edycje. Seria specjalna Golden Thunder Edition z czarnym lakierem i złotymi detalami. M8 Gran Coupé First Edition w kolorze Aurora Diamond Green.
2022 – Facelifting. Nowy ekran 12,3 cala i subtelne poprawki stylistyczne. Podświetlany grill Iconic Glow.
2025 – Koniec produkcji
BMW M850i Edition M Heritage i BMW 850 CSi
Foto: mat. prasowe
BMW M850i Edition M Heritage
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
BMW iX, czyli kontrowersyjny, elektryczny SUV z Bawarii, przeszedł lifting. Każda wersja dostała...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Druga generacja BMW Serii 8 odchodzi na emeryturę, a bawarska marka celebruje to wydarzenie w wyjątkowy sposób: modelem M850i Edition M Heritage. Limitowana do 500 egzemplarzy edycja ma przenieść dziedzictwo legendarnej „ósemki” E31 do współczesności. BMW oferuje Heritage w pięciu indywidualnych lakierach, które pojawiły się już w latach 90.: Bright Red (314), Mauritius Blue (287), Cosmos Black (303), Oxford Green (324) i Daytona Violet (283). To ukłon w stronę pierwszej generacji i hołd dla klasycznego designu.
Czy można ulepszyć coś, co już jest hitem? Mazda twierdzi, że tak i przedstawia trzecią generację swojego najpop...
Bugatti Brouillard swoją nazwą składa hołd ukochanemu koniowi Ettore Bugattiego. Ten samochód to efekt nowego pr...
Opel zaprezentował najmocniejszą odmianę swojego miejskiego crossovera. Nowa Mokka GSE to w pełni elektryczny mo...
Najnowsze modele Mitsubishi dostępne w Europie to w większości auta Renault z innym znaczkiem. Ale ten samochód...
Oto drugi elektryczny Hyundai z literą „N” w nazwie. Ioniq 6, którego tylna część przypomina Porsche 911, może b...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas