Koniec produkcji świetnego modelu BMW. Na finał wersja w legendarnych kolorach

Wraz z BMW M850i Edition M Heritage, marka żegna drugą generację Serii 8 w limitowanej edycji specjalnej. Pięć historycznych kolorów, ekskluzywne detale z włókna węglowego i alcantary oraz 530 KM mocy sprawiają, że ta wersja Gran Coupé to godne pożegnanie.

Publikacja: 25.08.2025 11:01

BMW M850i Edition M Heritage to wersja na zakończenie produkcji, która jest limitowana do 500 egz.

BMW M850i Edition M Heritage to wersja na zakończenie produkcji, która jest limitowana do 500 egz.

Foto: mat. prasowe

Szczepan Mroczek

Druga generacja BMW Serii 8 odchodzi na emeryturę, a bawarska marka celebruje to wydarzenie w wyjątkowy sposób: modelem M850i Edition M Heritage. Limitowana do 500 egzemplarzy edycja ma przenieść dziedzictwo legendarnej „ósemki” E31 do współczesności. BMW oferuje Heritage w pięciu indywidualnych lakierach, które pojawiły się już w latach 90.: Bright Red (314), Mauritius Blue (287), Cosmos Black (303), Oxford Green (324) i Daytona Violet (283). To ukłon w stronę pierwszej generacji i hołd dla klasycznego designu.

BMW M850i Edition M Heritage

BMW M850i Edition M Heritage

Foto: mat. prasowe

Specjalna edycja wyróżnia się nie tylko wyrazistymi kolorami. Otrzymała dach z włókna węglowego z subtelnymi paskami M, pakiet Shadow Line o rozszerzonych funkcjach i 20-calowe felgi aluminiowe Double Spoke w dwukolorowym wzorze „895 M Orbit Grey”. Wnętrze to połączenie Alcantary, włókna węglowego i aluminium, z ekskluzywnymi napisami Heritage na listwach progowych. Na zagłówkach wytłoczono logo M – detal, który przypomina o sportowym DNA marki.

BMW M850i Edition M Heritage

BMW M850i Edition M Heritage

Foto: mat. prasowe

Limitowana wersja BMW Serii 8 pojawi się w sprzedaży pod koniec roku

Pod maską bez niespodzianek – 4,4-litrowy silnik V8 biturbo rozwija 530 KM, a napęd na cztery koła xDrive sprawia, że moc jest skutecznie przenoszona na asfalt. Produkcja rozpocznie się w listopadzie 2025 roku, a pierwsze dostawy zaplanowano na wiosnę 2026 roku. Ceny póki co nie ujawniono, ale jedno jest pewne – przy zaledwie 500 sztukach, edycja Heritage ma szansę stać się białym krukiem na rynku kolekcjonerskim.

BMW M850i Edition M Heritage

BMW M850i Edition M Heritage

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
– Pierwsza generacja Serii 8 (E31) zadebiutowała w 1989 roku i była jednym z najdroższych modeli BMW w tamtym czasie.
– Wersja 850 CSi była rozwijana przez dział BMW Motorsport i uważana jest za duchowego poprzednika modeli M8.

BMW M850i Edition M Heritage

BMW M850i Edition M Heritage

Foto: mat. prasowe

Timeline BMW Serii 8 G15 (2018–2025)

2018 – Powrót legendy. Premiera Serii 8 (G15) podczas wyścigu 24h Le Mans. Początkowo dostępne Coupé i mocna wersja M850i xDrive (530 KM).
2019 – Debiut M8 w wersjach Coupé, Cabrio i Gran Coupé. Silnik 4,4 V8 o mocy do 625 KM (Competition).
2020 – Limitowane edycje. Seria specjalna Golden Thunder Edition z czarnym lakierem i złotymi detalami. M8 Gran Coupé First Edition w kolorze Aurora Diamond Green.
2022 – Facelifting. Nowy ekran 12,3 cala i subtelne poprawki stylistyczne. Podświetlany grill Iconic Glow.
2025 – Koniec produkcji

BMW M850i Edition M Heritage i BMW 850 CSi

BMW M850i Edition M Heritage i BMW 850 CSi

Foto: mat. prasowe

BMW M850i Edition M Heritage

BMW M850i Edition M Heritage

Foto: mat. prasowe

Źródło: rp.pl

Firmy BMW bmw seria 8

