We wnętrzu kierowca doceni o 25 proc. większe schowki w desce rozdzielczej, o łącznej pojemności 135 litrów. Nowy projekt deski rozdzielczej ma być skierowany w stronę prowadzącego, co wpłynie na poprawę ergonomii i lepsze wykorzystanie przestrzeni. Pojawi się także aż 20 systemów wspomagających bezpieczeństwo – wśród nich układ, który sprawi, że siła potrzebna do wciśnięcia pedału hamulca będzie taka sama zarówno przy jeździe na pusto, jak i z obciążeniem. Sporo zmieniło się pod maską Mastera. Mamy tu do czynienia z downsizingiem. W poprzedniku można było znaleźć jednostkę wysokoprężną 2.3. Tutaj pojemność ograniczono do 2.0. To silnik znany z modelu Trafic, dostępny w wersjach o mocy 105, 130, 150 i 170 KM. Do wyboru – 6-biegowa skrzynia ręczna lub przekładnia automatyczna o dziewięciu przełożeniach.

Czytaj więcej Premiery Nowy Renault Scenic: Oferuje to co modne w motoryzacji Renault Scenic E-Tech Electric reprezentuje klasę crossoverów, ma atrakcyjny wygląd, kompaktowe wymiary, przestronne rodzinne wnętrze i napęd elektryczny. A poza tym szlachetnie brzmi.

Renault Master również z napędem elektrycznym

W gamie zagoszczą także dwie odmiany elektryczne. Słabsza rozwinie 130 KM i otrzyma akumulator 40 kWh, który zapewni 180 km zasięgu. To propozycja dla firm, które np. rozwożą towary po małym, miejskim obszarze. Mocniejsza wersja (143 KM) otrzyma akumulator 87 kWh i przejedzie na jednym ładowaniu ok. 410 km. Szybkie ładowanie pozwoli na doładowanie auta na 229 kilometrów w pół godziny. Master będzie miał także możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych. Funkcja V2L umożliwia zasilanie z baterii trakcyjnej na przykład narzędzi, komputerów czy agregatów chłodniczych za pomocą gniazda w kabinie lub w przestrzeni ładunkowej. Renault zapowiedziało także debiut wersji z wodorowymi ogniwami paliwowymi – nie podano jednak jeszcze żadnych szczegółów. „Klasyczne” odmiany Mastera trafią do salonów wiosną przyszłego roku.