O nowych zasadach donosi serwis moto.pl.

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Nowe oznaczenie na części samochodów w Finlandii

W Finlandii zmienią się przepisy dotyczące niepełnoletnich kierowców. Już teraz prawo jazdy kategorii B uzyskać tam mogą osoby, które ukończyły 17. rok życia. Jednak od 1 października samochody, którymi kierują, będą musiały posiadać specjalny identyfikator niepełnoletniego kierowcy – żółto-zielony sześciokąt z białą obwódką. Jego średnica mieścić będzie musiała się w przedziale od 15 do 20 cm.

Symbol ten młodzi kierowcy będą musieli umieszczać w czasie jazdy w widocznym miejscu z tyłu pojazdu. Dzięki temu, że oznaczenie będzie magnetyczne, jego zakładanie i zdejmowanie będzie proste. To szczególnie ważne, ponieważ wielu młodych kierowców korzysta z samochodów rodziców.

Nowy symbol – jak informuje na swojej stronie internetowej Traficom, czyli fińska Agencja Transportu i Komunikacji – ma być jesienią dostępny w wielu sklepach.

Nowy symbol na fińskich samochodach i jego znaczenie

Nowe oznaczenie samochodów kierowanych przez niepełnoletnich fińskich kierowców ma ułatwić ich identyfikację przez policję, a także przez innych użytkowników dróg. Ci ostatni mają dzięki temu być ostrzegani, że warto wykazać wzmożoną czujność na drodze. Logo na aucie ma także dopingować samych młodych kierowców do odpowiedzialnego zachowania w czasie jazdy.

Brak wymaganego symbolu na samochodzie może skończyć się dla kierowcy mandatem karnym.

Nowe ograniczenie dotyczące niepełnoletnich kierowców w Finlandii

Specjalne oznaczenie na samochodach nie będzie jedyną zasadą dotyczącą niepełnoletnich kierowców. Już teraz osoby poniżej 18. roku życia nie mogą w Finlandii prowadzić auta w godzinach nocnych, a dokładnie między północą a godz. 5:00.

Wprowadzenie tego ograniczenia podyktowane było względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także alarmującymi statystykami wypadków z udziałem nieletnich kierowców. Jak podaje fiński serwis Rattiin.fi, w latach 2020–2024 ok. 20 proc. wypadków z obrażeniami ciała z udziałem 17-letnich kierowców miało miejsce w godzinach nocnych.

Finlandia: 17-latkowie mogą uzyskać prawo jazdy w tych sytuacjach

W Finlandii 17-latkowie mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Wcześniej jednak zezwolenie na prowadzenie samochodu w ramach wyjątku wiekowego musi wydać Traficom. Jak wynika z informacji zamieszczonych na jego stronie internetowej, tego rodzaju zgoda wydawana jest w określonych sytuacjach. Ma to miejsce najczęściej wówczas, gdy dojazd do szkoły lub pracy jest utrudniony ze względu na duże odległości lub nieistniejący transport publiczny.

„Młoda osoba musi mieć regularną i uzasadnioną potrzebę podróżowania samochodem” – czytamy na stronie Traficom.

Wniosek o zezwolenie na prawo jazdy złożyć musi opiekun osoby niepełnoletniej. Najwcześniej może wystąpić o nie w momencie, gdy nastolatek ma 16 lat i 8 miesięcy.