Skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym to takie, na którym droga z pierwszeństwem przejazdu nie prowadzi na wprost, tylko skręca w lewo lub w prawo. Tego rodzaju skrzyżowanie oznaczone jest najczęściej na drodze głównej znakiem D-1 „droga z pierwszeństwem przejazdu”, natomiast na drogach podporządkowanych – znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Pod nimi znajduje się tabliczka uzupełniająca z grupy znaków T-6, która pokazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem oraz układ dróg podporządkowanych.

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Jak używać kierunkowskazu na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym?

Niektórzy kierowcy uważają, że kontynuując na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym jazdę drogą główną, nie muszą używać kierunkowskazu. Okazuje się jednak, że jest to błędna interpretacja przepisów.

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Jeśli bowiem na takim skrzyżowaniu droga z pierwszeństwem przejazdu skręca w lewo lub w prawo, kontynuacja podróży nią oznacza zmiany kierunku jazdy. To z kolei zobowiązuje kierowcę do użycia prawego lub lewego kierunkowskazu – zgodnie z obranym kierunkiem. Niezastosowanie się do tego przepisu może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

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Kierunkowskaz na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym. To kolejny powszechny błąd

Część kierowców popełnia jeszcze inny błąd na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym. Przejeżdżając przez nie na wprost, czyli opuszczając drogę główną, niektórzy kierowcy włączają kierunkowskaz.

Jest to zachowanie niezgodne z przepisami, ponieważ wjazd z drogi głównej na podporządkowaną nie jest w tym przypadku równoznaczny ze zmianą kierunku jazdy. Tego rodzaju niewłaściwe użycie kierunkowskazu może wprowadzić innych użytkowników drogi w błąd, a w konsekwencji nawet doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

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Skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym. O tych zasadach też trzeba pamiętać

Nie można zapominać, że na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym obowiązuje tradycyjna kolejność przejazdu. Oznacza to, że w momencie, gdy w tym samym czasie dojeżdża do niego kilka pojazdów, pierwszeństwo mają te poruszające się drogą główną. Natomiast w przypadku pojazdów dojeżdżających z dróg podporządkowanych i będących w równorzędnej sytuacji zastosowanie znajduje tzw. zasada prawej ręki – pierwszeństwo ma samochód nadjeżdżający z prawej strony.