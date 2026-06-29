Fragment drogi ekspresowej w rejonie miejscowości Żerdź w województwie lubelskim został zamknięty w niedzielę przed godz. 14 z powodu – jak podała policja – zderzenia trzech samochodów osobowych.

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Po kilku godzinach policja poinformowała, że czynności na miejscu zakończyły się, ale jezdnia w kierunku Warszawy pozostaje zamknięta. Przyczyną ma być garb, który w sobotę utworzył się w poprzek drogi i według GDDKiA w kolejnych godzinach mógł się powiększyć.

„Zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad droga S17 od węzła Żyrzyn do węzła Skrudki pozostaje zamknięta do odwołania z uwagi na stan nawierzchni” – poinformowała lubelska policja.

Niebezpieczna „hopka” na trasie

Sytuacja na tym odcinku pogarszała się od soboty. Służby drogowe początkowo podjęły próbę ratowania sytuacji poprzez ograniczenie dopuszczalnej prędkości ze 120 km/h do 60 km/h. – Jadę i nagle pojawia się przed autem.... hopka. Wjechałam na nią z prędkością 60 km/h i tak mnie wybiło, że po wylądowaniu aż się obejrzałam, czy tył samochodu jest jeszcze częścią auta czy odpadł – relacjonowała Kurierowi Lubelskiemu jedna z podróżnych.

Bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego przesądziło o decyzji o natychmiastowym zamknięciu jezdni w niedzielne popołudnie.

Technologia wykonania a ekstremalne temperatury

GDDKiA wskazuje, że na miejscu natychmiast rozpoczęto procedury mające na celu ustalenie powodów powstania nierówności. – Wybrzuszenie pojawiło się na połączeniu mostu wykonanego w technologii asfaltowej z jezdnią wykonaną w technologii betonowej – powiedział Kurierowi Lubelskiemu rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA, Łukasz Minkiewicz. Zaznaczył jednocześnie, że dużą rolę odegrały czynniki pogodowe. – Na pewno ekstremalne temperatury nie pomogły. Ale nie rozstrzygamy, że był to jedyny czynnik, który doprowadził do zaistniałej sytuacji – dodał Minkiewicz.

Objazdy i naprawa w ramach gwarancji

Drogowcy we współpracy z policją wyznaczyli trasy objazdów. Samochody zmierzające od strony Lublina kierowane są na węźle Żyrzyn na drogi wojewódzkie nr 824 i 839, a następnie na tak zwaną „starą” drogę krajową nr 17. Powrót na trasę ekspresową S17 możliwy jest na węźle Skrudki. Komunikaty ostrzegawcze dla kierowców są stale wyświetlane na znakach zmiennej treści wzdłuż drogi.

Przedstawiciele GDDKiA zapewniają, że priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie pełnej przepustowości drogi, jednak dokładny termin zakończenia naprawy nie został jeszcze określony. Trwa analiza metodologii naprawy. Uszkodzony fragment drogi ekspresowej jest objęty ważną gwarancją wykonawcy. Oznacza to, że koszty ekspertyz oraz pełnej naprawy technicznej zostaną pokryte przez firmę odpowiedzialną za budowę tego odcinka.