Najdłuższy prosty odcinek asfaltowej drogi w Polsce nie znajduje się na autostradzie ani trasie ekspresowej. Prowadzi drogą krajową nr 62 między Serockiem a Wyszkowem – donosi Interia. Rozpoczyna się w pobliżu mariny nad Zalewem Zegrzyńskim i prowadzi niemal nieprzerwanie aż do ronda w Wyszkowie. Łącznie kierowcy pokonują nim prawie 26 kilometrów. Trasa wyróżnia się również pięknym krajobrazem, a zwłaszcza jej początkowy fragment. Kierowcy mogą tam obserwować okolice Zalewu Zegrzyńskiego.

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W Polsce mamy również kilka innych idealnie prostych dróg

To nie koniec. W Polsce mamy jeszcze kilka podobnych odcinków. Jednym z nich jest droga wojewódzka nr 673 pomiędzy Sokółką a Dąbrową Białostocką. Cały odcinek ma około 26,1 km, jednak nie jest idealnie prosty. Pojawia się na nim kilka łagodnych łuków oraz niewielkie rondo na wysokości Sokolan.

Kolejne przykłady prostych (lub prawie prostych) dróg to m.in. około 15-kilometrowy fragment DK2 między Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim, 12-kilometrowy odcinek S3 między Jaworem a Legnicą oraz około 10 km autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Tuszynem.

Długie proste drogi mogą usypiać czujność

Choć jazda takimi drogami jest komfortowa, trzeba pamiętać, że jest również dość monotonna i może usypiać czujność kierowców, szczególnie podczas długich podróży oraz nocą. Z tego względu należy pamiętać o regularnych przerwach i zachowaniu koncentracji nawet na pozornie łatwych odcinkach.