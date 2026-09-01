Polska tonie w znakach drogowych
Odcinkowe pomiary prędkości w Polsce instalowane są na najszybszych, ale zarazem najbezpieczniejszych drogach, bo to pozwala ściągać jak najwięcej mandatów. A te ostatnie – w porównaniu do średnich zarobków – należą do najdroższych w Europie. Najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute (WEI) krytykuje organizację ruchu drogowego w Polsce, pokazując liczne absurdy, np. w liczbie stawianych znaków pionowych: na 20-kilometrowej trasie z Wesołej do Alei Jerozolimskich w Warszawie jest ich 483. Przy czym samych organów odpowiedzialnych za ich stawianie jest aż 331.
Organizacja ruchu drogowego w Polsce mocno szwankuje, co wykazała już ubiegłoroczna kontrola NIK. Na niemal dwóch trzecich odcinków dróg, jakie inspektorzy wzięli pod lupę, stwierdzono przypadki niezgodności wprowadzonych projektów organizacji ruchu z przepisami prawa. Teraz WEI ocenił m.in. działania związane z bezpieczeństwem i zapobieganiem wypadkom, w tym dotyczące kontroli i kar za nieprzestrzeganie przepisów. W raporcie „Radary, mandaty i dżungla znaków – dokąd zmierza organizacja ruchu drogowego w Polsce” pokazuje, że mnożenie znaków, radarów i kar nie zastąpi uporządkowania systemu ani inwestycji poprawiających przepustowość i bezpieczeństwo.
Odcinkowy pomiar prędkości
Przykładem są odcinkowe pomiary prędkości (OPP): w 2026 r. aż 41 z 43 nowych OPP uruchomiono na autostradach i drogach ekspresowych, które należą do najbezpieczniejszych kategorii dróg. W rezultacie obecnie ponad połowa wszystkich takich urządzeń działa na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jednocześnie co czwarte zdarzenie na autostradzie wynika z niezachowania bezpiecznej odległości – wykroczenia, którego fotoradar wciąż nie kontroluje, a które jest przyczyną największej liczby wypadków na tych trasach. W 2024 r. urządzenia zarejestrowały ponad milion przekroczeń prędkości, z czego ponad połowa nie przekraczała 20 km/h powyżej limitu.
– Bezpieczeństwo na drodze wymaga kierowania kontroli tam, gdzie rzeczywiście dochodzi do najpoważniejszych zdarzeń. Jeżeli 41 z 43 nowych odcinkowych pomiarów trafia na autostrady i drogi ekspresowe, na których odnotowuje się zaledwie 3,5 proc. wypadków, trudno nie pytać, czy priorytetem nadal jest bezpieczeństwo, czy już łatwość wystawiania mandatów – komentuje Wojciech Wyszomierski, analityk WEI i autor raportu.
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Same mandaty mają stanowić kolejny problem. O ile po spektakularnych wypadkach drogowych podnoszą się głosy za podwyższeniem kar, o tyle ich wysokość w porównaniu z zarobkami okazuje się na tle innych państw bardzo dotkliwa. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wystarcza na zapłatę 35 mandatów za przekroczenie prędkości o 20 km/h, podczas gdy w Niemczech można nim opłacić 75 mandatów, a na Litwie – 162. W przypadku używania telefonu podczas jazdy relacja wynosi odpowiednio 15 mandatów w Polsce, 45 w Niemczech i 74 na Łotwie. Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce stanowi równowartość 15 mandatów karnych za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, w Niemczech – 50, a w Austrii – 70.
Nominalnie stawki w krajach zachodnich są wyższe, ale nie zawsze: według wyliczeń WEI przekroczenie prędkości o 20 km/h kosztuje w Szwecji 215 euro, we Francji 135 euro, w Belgii 115 euro, a w Polsce 50 euro. Za przejechanie na czerwonym świetle płaci się w Szwecji 220 euro, we Francji 135 euro, w Polsce 120 euro, ale w Niemczech już tylko 90 euro, a w Austrii 70 euro. Surowo jesteśmy traktowani za jazdę z komórką: 120 euro, gdy policja w Belgii inkasuje za to przewinienie 115 euro, a w Austrii, Niemczech i Czechach – 100 euro. – Kolejne podwyżki nie usuną źródeł niebezpiecznych zachowań. Mieszkańcy krajów zachodnich nominalnie płacą więcej, lecz jest to dla nich zdecydowanie mniej dotkliwe – stwierdza raport, informując, że w 2025 r. polskie służby porządkowe wystawiły ponad 4 miliony mandatów, a kierowcy zasilili budżet państwa kwotą miliarda zł.
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Problemem jest nadmiar znaków drogowych, których znaczenie ginie, bo kierujący nie są w stanie odczytać coraz to nowych wskazówek. Przeciętny Polak, który dojeżdża do pracy samochodem, zalewany jest setkami znaków drogowych, których dokładna analiza często w ogóle nie jest możliwa. – Skontrolowane odcinki dróg w większości zostały oznakowane nieprawidłowo, w sposób niezapewniający czytelności funkcjonującego na tych drogach oznakowania – stwierdziła kontrola NIK. Potwierdziła to przeprowadzona wśród kierowców ankieta, która wykazała, że oznakowanie dróg publicznych w Polsce nie jest czytelne i przekazuje niezrozumiałe komunikaty uczestnikom ruchu. Na pytanie o ocenę liczby znaków drogowych na polskich drogach 60 proc. badanych stwierdziło, że ich liczba jest zdecydowanie za duża, a 30 proc. – że raczej za duża. – Na wielu odcinkach dróg publicznych w Polsce panuje chaos informacyjny związany z ich oznakowaniem – twierdzi NIK.
Z badań wynika, że średni czas skupienia wzroku na znaku, konieczny do jego analizy, wynosi 0,6 sekundy w terenie zabudowanym. WEI wylicza, że samo zapoznanie się z niemal pół tysiącem znaków na wspomnianej trasie z Wesołej do Al. Jerozolimskich w Warszawie zajmuje około 5 minut, co stanowi blisko 20 proc. całego czasu przejazdu w warunkach niskiego natężenia ruchu, gdy jazda ma charakter płynny. Kierowca chcący zapoznać się z każdym pionowym oznaczeniem powinien jedną piątą czasu rozglądać się na boki zamiast na samochód przed nim.
Przykładem przeregulowania ruchu ma być także warszawskie rondo Zgrupowania AK „Radosław” w sąsiedztwie centrum handlowego Arkadia. W obrębie ronda znajduje się 147 znaków drogowych. Tymczasem w latach 2022-2023 tylko w promieniu 200 m od środka ronda doszło do 198 wypadków i kolizji.
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