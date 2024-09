Artykuł powstał we współpracy z Volkswagen Group Polska

Kongres Nowej Mobilności w Łodzi to największa impreza dotycząca elektromobilności w Europie Środkowo-Wschodniej. Za sprawą m.in. premier samochodów z napędami alternatywnymi od pięciu lat przyciąga nie tyle fanów elektrycznej motoryzacji ile międzynarodowych interesariuszy sektora zeroemisyjnego transportu oraz nowej mobilności. W ramach Kongresu ponad 400 prelegentów na pięciu scenach brało udział w debatach, warsztatach i wystąpieniach merytorycznych, omawiając kluczowe tematy, wyzwania i trendy związane z rozwojem nowej mobilności.

Podczas wielkiego, branżowego święta i największej konferencji o tematyce elektromobilności w regionie połączonej z targami zrównoważonego transportu Grupa Volkswagen przedstawiła swoje plany na bieżący rok oraz na przyszłe lata. Wiele rozmawiano także o rozwoju elektromobilności w naszym kraju.

- Elektromobilność w Polsce rozwija się wolniej niż na innych rynkach Unii Europejskiej. Pod względem rejestracji nowych aut elektrycznych Polska zajmuje trzecie miejsce od końca w zestawieniu 27 krajów członkowskich. Potencjał na poprawę z pewnością jest duży, bo pod względem rejestracji nowych samochodów w ogóle, jesteśmy w czołówce Wspólnoty – na szóstym miejscu. Dlatego dyskusja o przyszłości motoryzacji w Polsce podczas Kongresu Nowej Mobilności jest niezwykle ważna i jako merytoryczny partner kongresu bierzemy w niej aktywny udział – skomentował Tomasz Tonder, dyrektor ds. elektromobilności w Volkswagen Group Polska.

Kolejne przełamane bariery

Tylko w tym roku marki Grupy Volkswagen zaprezentują 30 nowości. Wśród nich także auta spalinowe, które jak zapewniają przedstawiciele Grupy, będą w dalszym ciągu udoskonalane i oferowane. Nie ma co do tego wątpliwości, bo wśród spalinowych tegorocznych premier były już takie bestsellery jak nowy Volkswagen Golf, Passat czy Tiguan, ale także Skoda Octavia, Superb i Kodiaq.

Do grona bestsellerów w szybkim tempie dołączyła też Cupra Formentor. Wszystkie te modele już zadebiutowały w nowych wersjach, także z układem hybrydowym plug-in nowej generacji. Podczas Kongresu Nowej Mobilności Grupa skupiła się jednak na elektrycznych premierach, a tych jest w tym roku kilkanaście.

Jedną z gwiazd Volkswagena, która przełamuje kolejne bariery w elektormobilności to ID.7 Pro S, które jako jedno z niewielu aut elektrycznych potrafi przejechać na jednym ładowaniu nawet 700 km. ID.7 to flagowa limuzyna Volkswagena. Rozpieszcza przestrzenią, jakością materiałów, technologiami i nowymi rozwiązaniami. Samochód wniósł mnóstwo nowości do platformy MEB. Jest zdecydowanie bardziej komfortowy, wydajny i dynamiczny. O ile ID.7 Pro z akumulatorem 77 kWh oferuje zasięg WLTP około 615 km, Pro S z większym akumulatorem 86 kWh potrafi przejechać nawet 700 km.

Czas ładowania

Kolejny przełom w elektromobilności to czas ładowania. Tutaj niekwestionowanym liderem jest Audi e-tron GT, które potrafi przyjąć prąd o mocy nawet 320 kW. Co to oznacza w codziennym użytkowaniu auta? Że wystarczy 10 minut przy ładowarce, by zasięg wzrósł o 280 km.

Najnowsze wcielenie czterodrzwiowego sportowego coupé niedawno zadebiutowało w najmocniejszej wersji RS e-tron GT Performance z udoskonalonymi silnikami i wydajniejszym napędem. Moc? 925 KM. Sprint do setki? 2,5 sekundy. To najmocniejsze i najszybsze w sprincie do setki seryjnie produkowane Audi. Mało? Liczba drobnych modyfikacji jest tak duża, że technologicznie to praktycznie nowy samochód. A większości zmian nawet nie widać.

Cupra Tavascan i najmocniejszy Bulli w historii

Podczas Kongresu Nowej Mobilności Grupa Volkswagen pokazała także i to po raz pierwszy w Polsce nową emocjonującą Cuprę Tavascan, model, który łączy nowoczesną technologię, innowacyjny design oraz świetne osiągi. To pierwszy w pełni elektryczny SUV od marki CUPRA dostępny z silnikiem 286 KM lub 340 KM 4Drive. Dużą uwagę zwracał na siebie najmocniejszy w historii legendarny Bullik. ID.Buzz GTX także dysponuje mocą 340 KM i napędem na cztery koła. Do wyboru są dwa różne rozstawy osi, dwa rozmiary akumulatorów oraz kabina przygotowana do przewozu pięciu, sześciu lub siedmiu osób. Bazowy akumulator ma pojemność 79 kWh i może być ładowany mocą do 185 kW, większy 86 kWh do 200 kW. W obu przypadkach uzupełnienie energii w zakresie 10-80% ma zajmować w najlepszym przypadku do 26 minut.

Samochód wyręczy cię w planowaniu

Volkswagen we wszystkich markach Grupy sukcesywnie wprowadza rozwiązania ułatwiające korzystanie z samochodów elektrycznych. To nie tylko większe zasięgi i krótszy czas ładowania, ale także system zarządzania temperaturą akumulatora czy ulepszony planer podróży, który potrafi inteligentnie planować podróż, wyznaczając trasę i punkty ładowania tak, aby podróż była najkrótsza. Planer komunikuje się z wieloma systemami samochodu i je wykorzystuje, optymalizując czas ładowania i trasę. Przykład? Gdy auto zimą zbliża się do ładowarki, podgrzany zostanie akumulator, aby od razu w momencie rozpoczęcia ładowania, miał optymalną temperaturę do przyjęcia energii z maksymalną mocą, co wyraźnie przekłada się na krótszy czas ładowania i postoju.

Równie ważne są karty ładowania, oferowane przez każdą z marek Grupy VW, dające teraz dostęp do 750 tys. punktów ładowania w całej Europie. Umożliwiają naładowanie auta wszędzie w Europie i to w przystępnych cenach. Zresztą w najlepszych sieciach, karty nie są już potrzebne, bo coraz więcej modeli potrafi samemu się zweryfikować i rozpocząć ładowanie tuż po podłączeniu wtyczki do gniazda. Wszystko, by było łatwiej.

Zdaje się, że to tylko początek elektromobilności w wydaniu marek Grupy Volkswagen. Jeszcze w tym roku czekają nas premiery kompletnie nowego Audi A6 e-tron oraz elektrycznej Skody Elroq. Koncern robi wszystko, by przybliżyć kierowcom i użytkownikom samochodów elektryczną motoryzację, ale także w miarę możliwości rozwija także tradycyjne rozwiązania. Takie podejście umożliwia wybór najlepszego napędu oraz sukcesywne przechodzenie do elekromobilność, która cały czas dla wielu jest nowością i wyzwaniem.

