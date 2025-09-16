Zakładamy w naszych kalkulacjach produktowych, że opłata wstępna, która normalnie występuje przy produktach finansowych, jest pokrywana przez dopłatę z programu NaszEauto. Dzięki temu klient nie musi wykładać własnych środków, co ewidentnie działa jako napęd dla tego segmentu. Widać to gołym okiem – samochodów z zielonymi tablicami jest coraz więcej. W Warszawie zmiana jest już bardzo widoczna, choć faktycznie poza dużymi miastami tempo adopcji jest wolniejsze. Niemniej kierunek jest jasny – rynek w elektryfikacji idzie do przodu.

Czy utrzymanie przywilejów dla aut elektrycznych – jak darmowe parkowanie czy możliwość korzystania z buspasów – jest kluczowe dla dalszego rozwoju rynku?

Jeśli przywileje zostaną utrzymane, będzie to kolejny impuls do szybkiego rozwoju elektromobilności. Jeśli nie, może nastąpić chwilowe spowolnienie, ale rynek i tak odnajdzie się w nowej rzeczywistości. Sam od czasu do czasu podróżuję elektrykiem i największe wrażenie robi na mnie cisza oraz spokój podczas jazdy. Kiedy po dłuższym czasie przesiadam się do auta spalinowego, odczuwam, jak jest w nim głośno - nawet mimo dobrej izolacji akustycznej. Pod kątem komfortu i wyciszenia elektryki oferują zupełnie inną, po prostu wyższą jakość podróży.

Finansowanie samochodów bardzo się zmieniło – od klasycznego kredytu, przez leasing dla firm i klientów indywidualnych, aż po dzisiejszy wynajem. Co dalej? Jakie widzicie kolejne kroki w tej branży?

Moim celem jest moment w rozwoju firmy , w której na 100 sprzedanych samochodów Grupy Volkswagen aż 80 pojazdów będzie finansowanych przez nas. Później, gdy te auta wrócą na rynek, chcielibyśmy ponownie finansować 80 proc. z nich – i tak w kolejnych cyklach. Oczywiście po drodze zdarzają się różne przypadki, jak sprzedaż auta lub szkody całkowite, lecz idea jest prosta: utrzymać samochód jak najdłużej w naszym ekosystemie finansowania i obsługi. Dlaczego dążymy do finansowania większej liczby samochodów? Pozwoli nam to jeszcze lepiej dopasować ofertę do potrzeb klientów i lepiej ich poznać. Obecnie marki sprzedają w Polsce ok. 160 tys. nowych aut rocznie, z czego my finansujemy połowę – to daje nam 80 tys. nowych klientów rocznie. Ale w przypadku aut używanych mamy tylko ok. 14 tys. klientów, więc wiedza o tym segmencie jest ograniczona. Naturalnie to i tak są duże liczby, ale pełne objęcie rynku dałoby zupełnie inną ekonomię skali – nie tylko pod kątem samego finansowania, ale też usług serwisowych, ubezpieczeniowych czy dodatkowych produktów. Kluczowym elementem dla klienta kupującego auto używane jest np. ubezpieczenie typu przedłużona gwarancja na bardzo wysokim poziomie, zbliżona do gwarancji, jaką oferujemy przy nowych samochodach. I właśnie tego typu wartość chcemy dostarczać. Ogromnym czynnikiem zmieniającym zasady gry pod kątem percepcji klienta jest oferta ubezpieczeniowa. W Volkswagen Financial Services wszystko jest jasne i przejrzyste – jeśli dochodzi do szkody, samochód musi być naprawiony w autoryzowanym serwisie, w jakości zgodnej z wymogami producenta. Nie ma sytuacji, w której klient dostaje część gotówki i musi dopłacać z własnej kieszeni, jeśli chce naprawić auto zgodnie ze standardem marki. To buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Uważam, że w najbliższych latach będziemy obserwować jeszcze większą demokratyzację usług finansowych i ich rosnące znaczenie dla producentów w budowaniu długoterminowej lojalności klientów. Trudno mi sobie dziś wyobrazić coś nowego poza Najmem – i to właśnie on będzie coraz bardziej dominował. Zwłaszcza młodsze pokolenia nie przywiązują wagi do formalnej własności auta, dla nich użytkowanie jest równoznaczne z posiadaniem. Kierunek jest jasny: rynek mocniej zmierza w stronę modeli opartych na korzystaniu, a nie na kupowaniu.

Ostatni rok pokazał, że rosnące oczekiwania w zakresie jakości obsługi klientów to jedno z najistotniejszych wyzwań w branży. Jak firma taka jak VW FS radzi sobie z tym zadaniem?

Zacznę od tego, że mierzyliśmy się z dużym wyzwaniem. Standard jakości obsługi, którego wymagamy od siebie i którego oczekują nasi klienci, nie zawsze był osiągany. Wskazywali na to sami klienci. Ich zdanie potraktowaliśmy z najwyższym szacunkiem. W oparciu o dane zebrane w badaniach satysfakcji opracowaliśmy i konsekwentnie wdrażamy plan naprawczy. Efekty widać już teraz. O ile w listopadzie 2024 r. satysfakcja klientów leasingowych po obsłudze spadła do poziomu 3,2 w pięciostopniowej skali, dziś notujemy wyraźną poprawę – 4,0 w sierpniu. Najistotniejsze z punktu widzenia klienta procesy chcemy usprawnić do końca września. To ogromna zmiana jakościowa wypracowana w możliwie najkrótszym czasie. Sytuacja, jakiej doświadczyliśmy, pokazuje, że kryzys bywa impulsem do zmian. Ważne, by wsłuchiwać się w głos klienta i odpowiednio reagować. W tym momencie nasz cel jest jasny: niezależnie od tego, czy klient wybiera leasing, kredyt czy Najem, w Volkswagen Financial Services zapewnimy mu obsługę na najwyższym poziomie – transparentną, przewidywalną i dopasowaną do jego potrzeb. Wierzymy, że taka konsekwencja w działaniu przełoży się na jeszcze większe zaufanie i lojalność naszych klientów, którzy będą polecać nasze usługi innym – rodzinie czy przyjaciołom. Zostaną naszymi ambasadorami, a my odwdzięczymy się im najlepszą ofertą finansowania auta na polskim rynku.

Czego najbardziej boisz się zawodowo?

Najbardziej obawiam się nieprzewidywalnych impulsów o dużej sile rażenia, którymi trudno zarządzać. Pandemia była tego przykładem – nikt nie mógł przewidzieć, jak mocno uderzy w rynek. Kolejnym wstrząsem była wojna w Ukrainie – wielu naszych klientów miało pochodzących stamtąd kierowców. Wrócili oni do kraju, aby walczyć, co mocno uderzyło w biznes ciężarówkowy. To sytuacje, których nie da się zaplanować w żadnych scenariuszach ciągłości działania. Jestem jednak pewien, że mając tak dobry zespół, jaki zbudowaliśmy w Volkswagen Financial Services w ostatnich latach, poradzimy sobie nawet z najtrudniejszymi wyzwaniami.