Wyrafinowane produkty i wzrost oczekiwań

Obecnie najważniejszym trendem bezpośrednio przekładającym się na rynek opon jest wzrost zainteresowania SUV-ami. Segment opon Ultra High Performance (UHP) przeznaczonych do samochodów o dużej mocy oraz do SUV-ów podwoił się w ciągu ostatnich 5 lat. Co więcej, ponad połowa segmentu UHP należy do marek premium. W ślad za tym rosną wymagania marek samochodowych i klientów względem producentów opon. Dlatego koncerny motoryzacyjne coraz częściej współpracują z firmami oponiarskimi w zakresie przygotowania opon dedykowanych konkretnej marce, co pozwala na jeszcze precyzyjniejsze dopasowanie ogumienia do charakteru samochodu. Takie możliwości oferują producenci opon premium, tacy jak Goodyear, którzy łączą dekady doświadczeń z innowacyjnymi technologiami pozwalającymi, tworząc produkty dostosowane do najbardziej wymagających klientów.

Foto: Mat. Partnera

Najważniejszy jest jednak wzrost świadomości kierowców, którzy coraz bardziej doceniają rolę wysokiej klasy opon i ich wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Nowoczesne samochodów stają coraz cięższe, są wyposażone w zaawansowane zawieszenia i elektroniczne systemy wspomagające bezpieczeństwo. Wszystkie te rozwiązania działają efektywnie tylko dzięki odpowiedniemu ogumieniu.

Przewaga technologii sprawdza się na drodze

Obecnie klienci mogą sprawdzić opony niczym smartfony, mając dostęp do wnikliwych testów opon, co pozwala im porównywać i analizować konkretne modele i ich parametry w różnych warunkach. Takim cennym źródłem informacji są m.in. testy ADAC. W ostatnim badaniu organizacja ta poddała wnikliwiej ocenie opony zimowe w rozmiarze 215/55R17 dla popularnego segmentu kompaktowych SUV-ów. Pierwsze miejsce przyznano oponie Goodyear UltraGrip Performance 3, która pokonała 16 konkurencyjnych modeli. Wśród jej atutów eksperci wymienili: „bezpieczne i precyzyjne właściwości jezdne na suchych, mokrych i zimowych drogach, „bardzo wysoki przewidywalny przebieg, niską ścieralność i doskonałą wydajność, bez zauważalnych słabości”.

Foto: Mat. Partnera

Analiza zastosowanych technologii pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego model Goodyear UltraGrip Performance 3 wyróżnił się na tle konkurencji. W najbardziej wymagających warunkach, np. podczas wyjazdów na narty, sprawdza się technologia „Snow Protect”, która wykorzystuje zwiększoną gęstości lameli, „śnieżne pazury” i dłuższe rowki na krawędzi barkowej - rozwiązania poprawiające osiągi na miękkim i głębokim śniegu. Warto jednak pamiętać, że z uwagi na łagodniejsze w ostatnich latach zimy, opona zimowa większość swojego żywota musi mierzyć się z deszczową pogodą, która podnosi ryzyko niebezpiecznych poślizgów. Goodyear znalazł na to rozwiązanie w postaci technologii Wet Braking+, która zmniejsza ryzyko aquaplaningu i skraca drogę hamowania na mokrej nawierzchni - woda jest spychana na boki, a nie przed oponę, co poprawia bezpieczeństwo jazdy w mokrych warunkach. Z kolei lamele 3D w części barkowej zwiększają sztywność opony i poprawiają jej osiągi na suchej nawierzchni.

Goodyear UltraGrip Performance 3 to model, który definiuje nowy standard w segmencie opon premium, łącząc innowacyjne technologie z wszechstronnością i trwałością. Jego sukces w testach ADAC to dowód, że warto inwestować w jakość, która przekłada się na rzeczywiste korzyści dla kierowców.

Materiał Promocyjny