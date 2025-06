Materiał partnera: Volkswagen Financial Services

Polacy kochają samochody – to wiadomo nie od dziś. Jednocześnie dzięki temu, że coraz bardziej cenimy sobie spokój i wygodę oraz coraz większą wagę przywiązujemy do jakości życia, chętnie sięgamy po pachnące nowością auta prosto z salonu.

Potwierdzają to dane. Według najnowszych statystyk monitorującego rynek Instytutu Samar, w maju 2025 r. liczba rejestracji aut osobowych w Polsce kontynuowała wzrosty w ujęciu rok do roku. W ubiegłym miesiącu zarejestrowano 46 634 samochody osobowe. Oznacza to skok aż o 6,84 proc. r./d/r. (+2985 szt.) przy symbolicznej zniżce w ujęciu miesięcznym (-0,71 proc., -334 szt.). Z kolei skumulowane dane za pięć miesięcy 2025 r. (235 699 szt.) pokazują wzrost sprzedaży o 3,96 proc. r./d/r. (+8971 szt.).

Przy czym zapewne nie wszystkie osoby decydujące się na zakup nowego auta pamiętają o niespodziewanych kosztach, z jakimi wiąże się posiadanie upragnionych czterech kółek. A te potrafią być pokaźne, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, bo przecież zwykle są rozłożone w czasie.

Wygoda i kontrola kosztów

Jak więc pogodzić ogień z wodą, czyli posiadanie nowego auta i brak ciągłego stresu, czy nie pociągnie to za sobą dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów? Odpowiedzią jest NAJEM od Volkswagen Financial Services (VW FS).

W jednej, stałej miesięcznej opłacie otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy – dzięki temu zyskujemy maksymalny komfort i nie musimy się niczym martwić ani o niczym pamiętać. Wystarczy tylko tankować. Opłata, która nie ulegnie zmianie przez cały czas umowy, oznacza także brak niespodziewanych kosztów, takich jak opłaty za nagłe naprawy czy drożejące ubezpieczenia – bo wszystko jest już w pakiecie. Oferta ta jest skierowana zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Co ważne, rozwiązanie to cechuje minimum formalności przy zachowaniu dowolności przy wyborze samochodu – tak jak przy „zwykłym” zakupie w salonie. Jedną z kluczowych zalet NAJMU jest bowiem możliwość korzystania z samochodu w dowolnej konfiguracji, zgodnej z naszymi preferencjami – zaczynając od wersji silnikowej i wyposażeniowej, przez odcień nadwozia i wzór obręczy kół, aż po poszczególne dodatki.

W modelu NAJMU koszty związane z serwisowaniem auta, naprawami, likwidacją szkód i zapewnieniem mobilności są już uwzględnione w stałej miesięcznej opłacie. Kierowcy otrzymują ubezpieczenie AC/OC oraz pełną obsługę serwisową, obejmującą inspekcje, przeglądy czy bieżące naprawy wynikające ze zwykłej eksploatacji.

Usługa obejmuje również gwarancję mobilności w niespodziewanych sytuacjach. Otrzymujemy bowiem całodobowe wsparcie Assistance, zawierające pomoc w organizacji holowania samochodu, jego odbioru po naprawie, powrotu kierowcy do domu bądź noclegu w hotelu. Na cały okres naprawy klient otrzymuje samochód zastępczy bez limitów i bez dodatkowych kosztów. W przypadku takiej sytuacji kierowca otrzymuje pełne wsparcie – wystarczy jeden telefon, a doradcy zajmą się pomocą na drodze lub zorganizują naprawę samochodu i auto zastępcze.

Dodatkowo, w ramach tej oferty VW FS rekomenduje dokupienie opon letnich i zimowych z wymianą i przechowaniem oraz ubezpieczeniem na wypadek uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków losowych (wandalizm, uderzenie w krawężnik czy najechanie na ostry przedmiot).

Czas trwania NAJMU także możemy dobrać zgodnie z naszymi oczekiwaniami – od 24 do 48 miesięcy. To także my decydujemy o wysokości opłaty początkowej. Możemy wyjechać nowym samochodem z salonu, nawet jeśli jej nie wniesiemy. Jeśli jednak chcemy obniżyć opłaty miesięczne, możemy wpłacić do 10 proc. wartości auta. A już po dwóch latach mamy możliwość wymiany samochodu na kolejny – a więc nie martwimy się także problemami i stratą czasu związanymi ze sprzedażą samochodu na rynku wtórnym.

Jak to wygląda w praktyce?

Jak w praktyce można skorzystać z oferty NAJMU od Volkswagen Financial Services? Sięgnijmy po przykład samochodów z logo CUPRA. W ubiegłym roku na nasze drogi wyjechało ponad 11 500 nowych samochodów tej hiszpańskiej marki. Oznacza to wzrost ich rejestracji aż o 31,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Weźmy pod lupę crossover CUPRA Formentor. Jak wygląda finansowanie w modelu NAJEM od VW FS?

Przyjmijmy, że wybraliśmy auto o wartości 141 400 zł brutto z umową na 24 miesiące i 15 tys. km rocznego limitu. Aby zmniejszyć miesięczną opłatę, wpłacamy także 10 proc. opłaty początkowej.

W takiej konfiguracji opłaty miesięczne będą wynosić 1873 zł brutto dla klientów indywidualnych i 1523 zł netto dla przedsiębiorców. NAJEM jest wygodnym rozwiązaniem dla tych osób, które cenią sobie wygodę i chcą bez stresu korzystać z samochodu, nie martwiąc się ukrytymi kosztami i niespodziewanymi wydatkami.

