Kia wkracza z nowym modelem EV2 w najważniejszy dla samochodów na prąd segment

Najnowsza elektryczna Kia EV2 jest niczym pozbawiony nostalgicznej nuty Renault 4. Będzie konkurowała w segmencie miejskich crossoverów klasy B i poza francuskimi markami zmierzy się w najbliższych miesiącach z ofensywą Volkswagena.

Publikacja: 13.01.2026 14:22

Kia EV2 to przedstawiciel klasy miejskich crossoverów.

Foto: Materiały prasowe

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

EV2 to najmniejszy i najbardziej przystępny cenowo elektryk w gamie Kia, ale ambicje ma znacznie większe, niż sugeruje rozmiar. Debiutując w drugim największym w Europie segmencie (B), model trafia dokładnie tam, gdzie dziś waży się przyszłość elektromobilności. To tu klienci wciąż wahają się między benzyną, hybrydą a prądem. To właśnie w ten segment w najbliższych miesiącach bardzo mocno uderzy koncern VW. EV2 wygląda jak pozbawiony nostalgicznego zabarwienia Renault 4 i to właśnie francuski model będzie jednym z najważniejszych konkurentów nowej Kii.

EV2 - futurystyczne światła definiują styl nowej Kii.

Foto: Materiały prasowe

Foto: Materiały prasowe

Mały elektryczny SUV z dużymi ambicjami. Co oferuje nowa Kia EV2?

Nowy model czerpie pełnymi garściami z doświadczeń większych i droższych braci: EV6, EV9, EV3 i EV4. Różnica polega na tym, że EV2 przenosi ich technologie do auta, które ma być pierwszym elektrykiem w rodzinie.

Przy długości 4060 mm EV2 idealnie odnajdzie się w miejskiej dżungli. Charakterystyczne pionowe światła do jazdy dziennej i muskularne nadkola nadają mu sylwetkę małego SUV-a z ambicjami. Wersja GT-Line dokłada do tego lakierowane detale, większe felgi (do 19 cali) i wyraźnie bardziej dynamiczny charakter. Bez przesady, ale z wyczuciem.

Największym atutem EV2 jest jednak wnętrze. Przesuwane tylne siedzenia sprawiają, że wnętrze można aranżować w zależności od potrzeb. W wersji czteromiejscowej bagażnik oferuje aż 403 litry pojemności, a nawet wariant pięciomiejscowy nie schodzi poniżej 362 litry. Do tego dochodzi 15-litrowy frunk pod maską – idealny na kable, które w elektryku zawsze powinny być pod ręką. Na desce rozdzielczej dominuje panoramiczny zestaw trzech ekranów: 12,3 cala zegarów, 5,3 cala do obsługi klimatyzacji i 12,3 cala multimediów. Na szczęście Kia nie zapomniała dodać fizycznych przycisków i pokręteł, które zdecydowanie poprawią komfort obsługi na co dzień. Całość uzupełnia opcjonalny system audio Harman/Kardon, który w samochodach elektrycznych zyskuje na znaczeniu.

Kia EV2 - dla komfortowej obsługi pozostawiono fizyczne przyciski.

Foto: Materiały prasowe

Foto: Materiały prasowe

Zasięg, szybkie ładowanie i produkcja w Europie. Atuty, które mogą przekonać kierowców

EV2 oferuje dwa warianty akumulatora: 42,2 kWh oraz 61,0 kWh. Zasięg według WLTP sięga odpowiednio 317 km i 448 km, co stawia model w ścisłej czołówce segmentu. Obie wersje korzystają z architektury 400 V i pozwalają na szybkie ładowanie DC – od 10 do 80 proc. w około pół godziny.

Ciekawostką jest możliwość ładowania prądem przemiennym AC z mocą do 22 kW już od premiery. W praktyce oznacza to krótsze postoje przy miejskich ładowarkach i większy komfort ładowania w domu. Do tego dochodzą funkcje V2L i V2G, czyli możliwość zasilania urządzeń zewnętrznych lub oddawania energii do sieci.

Produkcja EV2 ruszy w fabryce Kia w Żylinie na Słowacji. Najpierw, od lutego 2026 r., produkowana będzie wersja z mniejszym akumulatorem, a od czerwca dołączą warianty long-range i GT-Line. Lokalna produkcja oznacza krótsze łańcuchy dostaw, mniejszy ślad węglowy i lepsze dopasowanie auta do europejskich realiów.

Kia EV2 oferuje dwa warianty akumulatora: 42,2 kWh oraz 61,0 kWh.

Foto: Materiały prasowe

Foto: Materiały prasowe

Źródło: rp.pl

Motoryzacja Kia Marki Kia EV2
