Aktualizacja: 15.01.2026 08:59 Publikacja: 13.01.2026 14:22
Kia EV2 to przedstawiciel klasy miejskich crossoverów.
Foto: Materiały prasowe
EV2 to najmniejszy i najbardziej przystępny cenowo elektryk w gamie Kia, ale ambicje ma znacznie większe, niż sugeruje rozmiar. Debiutując w drugim największym w Europie segmencie (B), model trafia dokładnie tam, gdzie dziś waży się przyszłość elektromobilności. To tu klienci wciąż wahają się między benzyną, hybrydą a prądem. To właśnie w ten segment w najbliższych miesiącach bardzo mocno uderzy koncern VW. EV2 wygląda jak pozbawiony nostalgicznego zabarwienia Renault 4 i to właśnie francuski model będzie jednym z najważniejszych konkurentów nowej Kii.
EV2 - futurystyczne światła definiują styl nowej Kii.
Foto: Materiały prasowe
Nowy model czerpie pełnymi garściami z doświadczeń większych i droższych braci: EV6, EV9, EV3 i EV4. Różnica polega na tym, że EV2 przenosi ich technologie do auta, które ma być pierwszym elektrykiem w rodzinie.
Przy długości 4060 mm EV2 idealnie odnajdzie się w miejskiej dżungli. Charakterystyczne pionowe światła do jazdy dziennej i muskularne nadkola nadają mu sylwetkę małego SUV-a z ambicjami. Wersja GT-Line dokłada do tego lakierowane detale, większe felgi (do 19 cali) i wyraźnie bardziej dynamiczny charakter. Bez przesady, ale z wyczuciem.
Największym atutem EV2 jest jednak wnętrze. Przesuwane tylne siedzenia sprawiają, że wnętrze można aranżować w zależności od potrzeb. W wersji czteromiejscowej bagażnik oferuje aż 403 litry pojemności, a nawet wariant pięciomiejscowy nie schodzi poniżej 362 litry. Do tego dochodzi 15-litrowy frunk pod maską – idealny na kable, które w elektryku zawsze powinny być pod ręką. Na desce rozdzielczej dominuje panoramiczny zestaw trzech ekranów: 12,3 cala zegarów, 5,3 cala do obsługi klimatyzacji i 12,3 cala multimediów. Na szczęście Kia nie zapomniała dodać fizycznych przycisków i pokręteł, które zdecydowanie poprawią komfort obsługi na co dzień. Całość uzupełnia opcjonalny system audio Harman/Kardon, który w samochodach elektrycznych zyskuje na znaczeniu.
Kia EV2 - dla komfortowej obsługi pozostawiono fizyczne przyciski.
Foto: Materiały prasowe
EV2 oferuje dwa warianty akumulatora: 42,2 kWh oraz 61,0 kWh. Zasięg według WLTP sięga odpowiednio 317 km i 448 km, co stawia model w ścisłej czołówce segmentu. Obie wersje korzystają z architektury 400 V i pozwalają na szybkie ładowanie DC – od 10 do 80 proc. w około pół godziny.
Ciekawostką jest możliwość ładowania prądem przemiennym AC z mocą do 22 kW już od premiery. W praktyce oznacza to krótsze postoje przy miejskich ładowarkach i większy komfort ładowania w domu. Do tego dochodzą funkcje V2L i V2G, czyli możliwość zasilania urządzeń zewnętrznych lub oddawania energii do sieci.
Produkcja EV2 ruszy w fabryce Kia w Żylinie na Słowacji. Najpierw, od lutego 2026 r., produkowana będzie wersja z mniejszym akumulatorem, a od czerwca dołączą warianty long-range i GT-Line. Lokalna produkcja oznacza krótsze łańcuchy dostaw, mniejszy ślad węglowy i lepsze dopasowanie auta do europejskich realiów.
Kia EV2 oferuje dwa warianty akumulatora: 42,2 kWh oraz 61,0 kWh.
Foto: Materiały prasowe
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Mazda długo stała z boku elektrycznej rewolucji. Gdy inni producenci ścigali się na zasięgi, moce i rekordy łado...
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa jest limitowana do zaledwie dziesięciu egzemplarzy i wszystkie zostały...
W czasach, gdy hot hatche znikają z rynku, a producenci ścigają się na hybrydy i ekrany, Cupra idzie pod prąd. L...
Dwadzieścia lat po premierze Porsche Carrera GT wraca do fabryki – i wyjeżdża z niej jak nowe. Tak wygląda najba...
W świecie Ferrari model etykietowany nazwą geograficzną nigdy nie jest przypadkowy. California, Portofino, Roma...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas