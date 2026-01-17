Unia Europejska wprowadza kolejne regulacje. Tym razem dotyczą one pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, wykorzystywanych w zarobkowym transporcie międzynarodowym oraz kabotażu. W Polsce mowa o flocie liczącej niemal 40 tysięcy busów, które do tej pory funkcjonowały poza pełnym systemem kontroli czasu pracy kierowców. Od 1 lipca sytuacja ta ulegnie zmianie.

Reklama Reklama

Nowy obowiązek dla branży transportu lekkiego

Jak donosi portal WNP, transport lekki od lat dynamicznie się rozwija, oferując szybkie i elastyczne przewozy tam, gdzie ciężarówki okazują się niepraktyczne. Busy obsługują głównie ładunki o wysokiej wartości, takie jak elektronika, kosmetyki czy części automotive, często w systemie just-in-time. Ich przewaga wynika nie tylko z gabarytów, ale również z mniejszego reżimu regulacyjnego.

Od 1 lipca branża będzie musiała jednak dostosować się do nowych unijnych wymagań. Od tego dnia wszystkie pojazdy wykorzystywane w międzynarodowym transporcie towarów na terenie Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w tachografy. Obowiązek montażu tych urządzeń ma ujednolicić zasady kontroli czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Przepisy budzą niepokój wśród przewoźników

Wprowadzenie tachografów oznacza konieczność podporządkowania się zasadom znanym z transportu ciężkiego, co z kolei budzi niepokój wśród przewoźników. Tomasz Czyż, główny ekspert ds. rozwiązań technologicznych w Grupie Eurowag, w wypowiedzi dla portalu WNP przyznał, że branża obawia się trudnych do przewidzenia konsekwencji biznesowych.