Ważne zmiany dla kierowców busów. Od 1 lipca ten sprzęt musi być w aucie

Od 1 lipca kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów busami czekają istotne zmiany. Nowe przepisy unijne rozszerzają obowiązek stosowania tachografów na lżejsze pojazdy, co może mocno wpłynąć na funkcjonowanie całej branży.

Publikacja: 17.01.2026 06:00

Od 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące posiadania tachografów

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Unia Europejska wprowadza kolejne regulacje. Tym razem dotyczą one pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, wykorzystywanych w zarobkowym transporcie międzynarodowym oraz kabotażu. W Polsce mowa o flocie liczącej niemal 40 tysięcy busów, które do tej pory funkcjonowały poza pełnym systemem kontroli czasu pracy kierowców. Od 1 lipca sytuacja ta ulegnie zmianie.

Nowy obowiązek dla branży transportu lekkiego

Jak donosi portal WNP, transport lekki od lat dynamicznie się rozwija, oferując szybkie i elastyczne przewozy tam, gdzie ciężarówki okazują się niepraktyczne. Busy obsługują głównie ładunki o wysokiej wartości, takie jak elektronika, kosmetyki czy części automotive, często w systemie just-in-time. Ich przewaga wynika nie tylko z gabarytów, ale również z mniejszego reżimu regulacyjnego.

Od 1 lipca branża będzie musiała jednak dostosować się do nowych unijnych wymagań. Od tego dnia wszystkie pojazdy wykorzystywane w międzynarodowym transporcie towarów na terenie Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w tachografy. Obowiązek montażu tych urządzeń ma ujednolicić zasady kontroli czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Koniec z masowym oblewaniem kursantów? Pomóc ma nowy system
Prawo drogowe
Koniec z masowym oblewaniem kursantów? Pomóc ma nowy system

Przepisy budzą niepokój wśród przewoźników

Wprowadzenie tachografów oznacza konieczność podporządkowania się zasadom znanym z transportu ciężkiego, co z kolei budzi niepokój wśród przewoźników. Tomasz Czyż, główny ekspert ds. rozwiązań technologicznych w Grupie Eurowag, w wypowiedzi dla portalu WNP przyznał, że branża obawia się trudnych do przewidzenia konsekwencji biznesowych.

Obawy przewoźników potęgują wcześniejsze doświadczenia firm transportowych z wymianą tachografów w ciężarówkach. W zeszłym roku urządzenia miały zostać wymienione na wersje inteligentne. Proces ten przebiegał wolno, był kosztowny i w wielu przypadkach wiązał się z czasową utratą możliwości świadczenia usług w przewozach międzynarodowych na terenie UE.

Obowiązek montażu tachografów w busach ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak przypomina WNP, nowe przepisy nie będą dotyczyć busów, które realizują przewozy wyłącznie na terenie kraju.

Czytaj więcej: 1 lipca wchodzą zmiany dla kierowców. Trzeba mieć to w aucie

Źródło: rp.pl

Transport Drogowy Kierowcy tachografy
