Nowe przepisy mają pomóc w walce ze skutkami jednej z najczęstszych przyczyn wypadków – przemęczenia za kierownicą. O szczegółach informują tamtejsze media.

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Nowy limit i obowiązek oceny poziomu zmęczenia przez kierowcę

Podstawą zmian jest rozporządzenie wykonawcze do federalnego dekretu o ruchu drogowym (art. 7 ust. 2 Uchwały Rady Ministrów nr 174 z 2026 r.). Rząd zdecydował się na restrykcyjne i nie stosowane dotąd na świecie rozwiązanie – limit 9 godzin za kierownicą na dobę dotyczy bowiem ogółu kierowców, a nie wyłącznie tych, którzy zawodowo prowadzą ciężarówki czy autobusy. Federalna Rada Ruchu Drogowego nie wyklucza zmian tego pułapu w przyszłości.

Nowe przepisy wprowadzają także rozgraniczenie między formalnym czasem jazdy a rzeczywistą kondycją kierowcy. Odrębny zakaz dotyczy jazdy w stanie wyczerpania. Jeśli zmęczenie lub senność za kierownicą wpływają na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, kierowca ma obowiązek przerwać podróż nawet jeśli spędził za kółkiem mniej niż 9 godzin. Nie wiadomo na razie, w jaki sposób przepisy będą egzekwowane.

Zmęczenie to częsta przyczyna wypadków

Jak informuje portal Khaleej Times, decyzja o zaostrzeniu prawa to odpowiedź na groźne zdarzenia, do których dochodziło na tamtejszych drogach i pogarszające się statystyki dotyczące bezpieczeństwa. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZEA w samym 2025 r. odnotowano 20 wypadków drogowych, których bezpośrednią przyczyną było zmęczenie lub zaśnięcie kierowcy.

Jednym z niedawnych przykładów było zdarzenie z 29 października, do którego doszło na trasie Emirates Road (E611) w kierunku Abu Zabi, gdzie kierowca samochodu ciężarowego zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w metalowe bariery energochłonne.

Eksperci radzą, jak rozpoznać niebezpieczne oznaki przemęczenia na drodze

Specjaliści z organizacji Road Safety UAE zwracają uwagę, że zmęczenie zaburza zdolność kierowcy do obiektywnej oceny swojego stanu. Jako główne przyczyny wskazują zbyt długie odcinki pokonywane bez postoju.

Eksperci zalecają kierowcom zatrzymanie pojazdu w przypadku zauważenia objawów senności i opóźnionego czasu reakcji, a w trakcie podróży – minimum 15-minutową przerwę co dwie godziny. Road Safety UAE przypomina także, że metody takie jak włączenie głośnej muzyki czy otwarcie okna działają jedynie chwilowo, a jedynym skutecznym sposobem na zmęczenie za kierownicą jest zjechanie w bezpieczne miejsce i sen.