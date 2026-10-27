GDDKiA podtrzymuje zapowiedź otwarcia estakad do końca października, choć dokładnej daty jeszcze nie podała. Wiadomo natomiast, że w czwartek, 29 października, około południa kierowcy będą mogli korzystać z całego obwodu ronda na węźle Mistrzejowice II, przy ulicach Okulickiego i Petofiego.

Reklama Reklama

Obwodnica Krakowa Foto: Materiały prasowe

Po otwarciu estakad przed 1 listopada dostępne będą dwa kierunki.

z Nowej Huty drogą S7 w stronę Kielc i Warszawy,

od strony Warszawy do Nowej Huty i dalej do autostrady A4.

Jadący od strony Warszawy zachowają także dotychczasowy zjazd na północną obwodnicę Krakowa (S52).

Na kolejne połączenia trzeba będzie poczekać. Łącznice między S7 od strony Nowej Huty a S52 GDDKiA planuje oddać na przełomie listopada i grudnia. Wjazdy i zjazdy z węzła na ulice Okulickiego i Petofiego mają być gotowe pod koniec roku.

Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, z końcem roku na węźle Mistrzejowice będą działać wszystkie połączenia, a Kraków jako drugie miasto w Polsce po Łodzi zyska w pełni funkcjonalny pierścień obwodnicy.