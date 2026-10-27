Obwodnica Krakowa
GDDKiA podtrzymuje zapowiedź otwarcia estakad do końca października, choć dokładnej daty jeszcze nie podała. Wiadomo natomiast, że w czwartek, 29 października, około południa kierowcy będą mogli korzystać z całego obwodu ronda na węźle Mistrzejowice II, przy ulicach Okulickiego i Petofiego.
Obwodnica Krakowa
Po otwarciu estakad przed 1 listopada dostępne będą dwa kierunki.
Jadący od strony Warszawy zachowają także dotychczasowy zjazd na północną obwodnicę Krakowa (S52).
Na kolejne połączenia trzeba będzie poczekać. Łącznice między S7 od strony Nowej Huty a S52 GDDKiA planuje oddać na przełomie listopada i grudnia. Wjazdy i zjazdy z węzła na ulice Okulickiego i Petofiego mają być gotowe pod koniec roku.
Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, z końcem roku na węźle Mistrzejowice będą działać wszystkie połączenia, a Kraków jako drugie miasto w Polsce po Łodzi zyska w pełni funkcjonalny pierścień obwodnicy.
Obwodnica Krakowa
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