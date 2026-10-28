Obiekt powstający na odcinku S19 Babica–Jawornik będzie najwyższą estakadą w Polsce – jej filary w najwyższym miejscu osiągają wysokość 80 m. Cała konstrukcja będzie mieć długość 1082 m i szerokość 29 m. To zarazem jedna z najbardziej imponujących inwestycji, jakie obecnie powstają w naszym kraju. Estakada znajduje się między Żarnową a Godową i składa się z dwóch bliźniaczych obiektów.

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Konstrukcja powstaje wysoko nad doliną

Jak czytamy w komunikacie GDDKiA, z uwagi na pagórkowaty teren i wysokość filarów wykonawca nie mógł zastosować tradycyjnych rusztowań opartych na gruncie. Zamiast tego wykorzystano metodę nawisową, która polega na betonowaniu kolejnych segmentów symetrycznie po obu stronach podpór. Konstrukcja stopniowo wydłuża się nad doliną, do momentu aż jej fragmenty zostaną połączone. Najdłuższe przęsło estakady ma rozpiętość 188 m.

Podczas budowy ustanowiono już wiele polskich rekordów. Do wykonania podpór wykorzystano aż 51 800 m3 mieszanki betonowej, czyli równowartość objętości ponad 20 wypełnionych po brzegi basenów olimpijskich. Zużyto również 9250 ton stali, co wystarczyłoby do zbudowania konstrukcji cięższej od szkieletu wieży Eiffla.

W kolejnym etapie powstanie jezdnia w kierunku Rzeszowa

Teraz prace mają skupić się na budowie konstrukcji nośnej drugiego obiektu, którym zostanie poprowadzona jezdnia w stronę Rzeszowa. Dalsze roboty mają być jednak łatwiejsze pod względem logistycznym, ponieważ gotowa pierwsza estakada posłuży jako trasa transportu betonu.

Według GDDKiA zaawansowanie prac na całym, liczącym 11,6 kilometra odcinku Babica–Jawornik przekroczyło już 80 proc. Roboty mostowe są wykonane w ponad 90 proc., a drogowe w prawie 70 proc. Wykonawcą inwestycji jest firma Intercor z Zawiercia.