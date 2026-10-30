Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała ostatnią umowę potrzebną do rozpoczęcia pełnej rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Dotyczy ona blisko 28-kilometrowego fragmentu między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Wykonawcą został Budimex, a wartość kontraktu przekracza 453 mln zł.

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Pozostałe trzy odcinki rozbuduje Strabag. Łączna wartość czterech kontraktów wynosi blisko 1,3 mld zł. Po zakończeniu formalności nie ma już przeszkód, aby rozpocząć zasadnicze roboty na trasie.

A2 dostanie trzeci pas. Przed Warszawą nawet czwarty

Cała inwestycja obejmuje 92 km autostrady A2. Na 89 km do istniejących jezdni zostanie dobudowany dodatkowy pas ruchu. Na zdecydowanej większości trasy między Łodzią a Warszawą oznacza to zmianę przekroju z dwóch do trzech pasów w każdym kierunku. Jeszcze większa zmiana nastąpi na ostatnich 3 km między węzłami Pruszków i Konotopa. Tam obecnie są już trzy pasy, dlatego po rozbudowie kierowcy dostaną po cztery pasy ruchu w każdą stronę.

Wyjątkiem będzie około 3-kilometrowy fragment w rejonie węzła Łódź Północ, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2. Trasa już teraz ma tam po trzy pasy, dlatego nie trzeba jej poszerzać. GDDKiA wymieni jednak nawierzchnię i zmodernizuje oświetlenie. Co istotne, dodatkowe pasy będą powstawały przede wszystkim po wewnętrznej stronie istniejących jezdni, z wykorzystaniem szerokiego pasa rozdziału, który pozostawiono podczas budowy autostrady. Dzięki temu rozbudowa nie wymaga tworzenia zupełnie nowego korytarza drogowego.

Pierwsze utrudnienia na A2 już w listopadzie

Kierowcy odczują inwestycję jeszcze przed rozpoczęciem pełnego zakresu robót. GDDKiA zapowiada, że prace na głównym ciągu A2 rozpoczną się w listopadzie. Wcześniej konieczne będzie wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Wzdłuż trasy pojawią się bariery oddzielające ruch od placu budowy, nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zwężenia potrzebne do przygotowania poszczególnych etapów prac. Nie oznacza to jednak całkowitego zamykania autostrady. Założenie jest takie, aby przez cały okres rozbudowy w obu kierunkach utrzymać po dwa pasy ruchu. Przy natężeniu sięgającym kilkudziesięciu tysięcy samochodów dziennie będzie to kluczowe dla utrzymania przejezdności trasy.

Nawet przy zachowaniu dwóch pasów trzeba jednak liczyć się ze spowolnieniami. Pasy mogą być węższe, ruch będzie prowadzony bliżej robót, a na kolejnych etapach zmieniać się będzie jego organizacja. GDDKiA wcześniej zapowiadała również zastosowanie na przebudowywanym odcinku odcinkowego pomiaru prędkości. Podobne rozwiązanie stosowano podczas rozbudowy A1 między Tuszynem a Częstochową.

To jedna z najbardziej obciążonych autostrad w Polsce

A2 między Łodzią a Warszawą została otwarta w 2012 r. i od tego czasu ruch na niej bardzo mocno wzrósł. Według Generalnego Pomiaru Ruchu autostradą przejeżdża obecnie od blisko 60 tys. pojazdów na dobę w okolicach Łodzi do niemal 100 tys. w rejonie Warszawy. Na najbardziej obciążonych fragmentach obecny układ pasów zbliżył się więc do granic swojej przepustowości. Znaczenie trasy dodatkowo wzrosło po rozbudowie innych elementów sieci drogowej. A2 obsługuje nie tylko ruch między dwiema dużymi aglomeracjami, ale również tranzyt ze wschodu na zachód kraju oraz część ruchu przekierowanego z innych tras w centralnej Polsce.

Przed budową poprawiają trasy alternatywne

GDDKiA przygotowuje się również na sytuacje, w których część kierowców będzie omijać remontowaną autostradę. Dlatego jeszcze przed głównymi pracami rozpoczęto poprawę przepustowości kilku węzłów i skrzyżowań. Zmiany obejmują m.in. węzły Wiskitki na A2 i DK50, Opacz na S2 i S8, Warszawa Zachód, Mszczonów Północ oraz dwa skrzyżowania na obwodnicy Sochaczewa. Zmiany mają ułatwić wykorzystanie dróg S8, DK50 i DK92 jako alternatywnych tras podczas przebudowy A2. Na węźle Opacz przewidziano m.in. przebudowę łącznic między S2 i S8. Celem jest zwiększenie przepustowości całego układu drogowego, zanim na A2 pojawią się największe ograniczenia.

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Rozbudowa A2 potrwa do 2028 r.

Całe 92 km nie zostaną oddane jednocześnie. Inwestycję podzielono na cztery duże kontrakty, które mają różne harmonogramy. Odcinki Łowicz – granica województw łódzkiego i mazowieckiego oraz Grodzisk Mazowiecki – Konotopa mają zostać ukończone do końca 2027 r.. Fragment od granicy województw do Grodziska Mazowieckiego ma być gotowy w styczniu 2028 r.. Najdłużej potrwają prace na odcinku położonym najbliżej Łodzi – między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Termin zakończenia wyznaczono tam na kwiecień 2028 r.. Oznacza to, że kierowców czeka około półtora roku jazdy przez kolejne place budowy. Skala inwestycji jest jednak nietypowa – zamiast budowy nowej drogi wykonawcy muszą rozbudować jedną z najbardziej ruchliwych autostrad w Polsce bez wyłączania jej z ruchu.

Pierwsza taka autostrada w Polsce

Przy okazji rozbudowy A2 pojawi się jeszcze jedno rozwiązanie. GDDKiA zapowiada, że odcinek między Łodzią a Warszawą stanie się pierwszą w Polsce autostradą samowystarczalną energetycznie. Energia potrzebna m.in. do zasilania oświetlenia, urządzeń bezpieczeństwa i stacji meteorologicznych ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE). System zostanie uzupełniony magazynami energii, które pozwolą wykorzystywać wyprodukowany prąd także wtedy, gdy bieżąca produkcja będzie niższa od zapotrzebowania.

Najważniejsza dla kierowców będzie jednak sama przepustowość. Powinna się poprawić. Warto jednak, by pamiętali, że na trzypasmowej autostradzie nie należy wciąż jechać pasem środkowym. To prawdziwa plaga takich odcinków, stawiająca sens dobudowy pasa pod wielkim znakiem zapytania.