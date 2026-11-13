Stanowisko dotyczy prac nad aktem w sprawie przyspieszenia rozwoju przemysłu (Industrial Accelerator Act) i nad unijnym pakietem dla sektora motoryzacyjnego. Odnosi się też do przeglądu brytyjskiego wymogu sprzedaży pojazdów zeroemisyjnych (ZEV). Toyota deklaruje poparcie dla celów klimatycznych UE. Chce jednak, by nowe przepisy były neutralne technologicznie i uwzględniały rzeczywisty popyt.

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Lokalna produkcja z udziałem partnerów

Toyota sprzeciwia się wymogowi montażu samochodów wyłącznie na terenie UE. Proponuje, by preferencjami objąć ograniczoną grupę państw, z którymi Unię łączą umowy o wolnym handlu lub unia celna i w relacjach, z którymi obowiązuje zasada pełnej wzajemności. Wymienia wśród nich Wielką Brytanię, Turcję i Japonię. Według firmy rynek obejmujący tych partnerów to ok. 31 mln pojazdów. Zdaniem koncernu o pochodzeniu auta powinny decydować nie tylko części, ale także prace inżynieryjne, badania i rozwój, montaż i tworzone miejsca pracy.

Toyota proponuje, by wymagany udział europejskich części rósł stopniowo i po trzech latach osiągnął 70 proc. ceny pojazdu na warunkach ex works. Do tego udziału miałaby się wliczać wartość prac inżynieryjnych, prac badawczo-rozwojowych i montażu końcowego. Firma chce, by nowe wymogi nie zaczęły obowiązywać przed 2030 r. Postuluje też próg 70 proc. dla łącznej sprzedaży pojazdów zamiast proponowanych 85 proc. Chce wspólnych zasad dla zamówień publicznych, systemów zachęt i flot firmowych oraz czasowego zwolnienia z tych wymogów aut z wodorowymi ogniwami paliwowymi, dopóki ten rynek się nie rozwinie.

Toyota działa w Europie od ponad 60 lat. Projektuje i produkuje tu samochody, silniki i układy hybrydowe. Foto: Materiały prasowe

Cele redukcji emisji i okres przejściowy

Toyota przytacza prognozę, według której w 2030 r. auta w pełni elektryczne (BEV) będą stanowić ok. 45 proc. nowych samochodów. Obecne przepisy wymagają ponad 55 proc. Według firmy w przypadku lekkich pojazdów użytkowych (LCV) różnica jest jeszcze większa. Koncern proponuje pięcioletni okres rozliczeniowy w latach 2028–2032 oraz cel redukcji emisji CO₂ o 90 proc. do 2035 r. Pozostałą lukę miałyby wypełnić dodatkowe mechanizmy elastyczności dla paliw odnawialnych i „zielonej stali”.

Dla LCV Toyota proponuje osobne cele redukcji emisji – 35 proc. do 2030 r. i 80 proc. do 2035 r., z pięcioletnim okresem uśredniania. Chce też, by pojazdy zasilane wyłącznie paliwami spełniającymi kryteria VEEF (Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels) były uznawane za zeroemisyjne. Podstawą miałaby być jednolita unijna definicja, zgodna z dyrektywą RED III. Koncern oczekuje także regularnej weryfikacji celów, jeśli popyt lub infrastruktura nie będą się rozwijać zgodnie z założeniami. Wielka Brytania – maksymalnie 50 proc. aut zeroemisyjnych w sprzedaży nowych samochodów osobowych w 2030 r.

Toyota oczekuje, że brytyjski rząd ustali wymagany udział pojazdów zeroemisyjnych w sprzedaży w 2030 r. na poziomie najwyżej 50 proc. dla samochodów osobowych i 40 proc. dla lekkich pojazdów użytkowych oraz dopuści pewne odstępstwa. Postuluje też ustalenie ram prawnych na 2035 r. i przedłużenie obecnych ułatwień w rozliczaniu do 2035 r. Chce przyjęcia pięcioletniego horyzontu podobnego do unijnego i rozwiązania równoważnego unijnemu VEEF. Przegląd wymogów ZEV miałby się zakończyć w 2027 r.

Toyota działa w Europie od ponad 60 lat. Projektuje i produkuje tu samochody, silniki i układy hybrydowe. „Toyota nie jest gościem w Europie. Jesteśmy europejskim producentem” – powiedział Yoshihiro Nakata, prezes Toyota Motor Europe. Matt Harrison, chief corporate officer w Toyota Motor Europe, określił podejście „Made with Europe” jako główny postulat firmy.

Toyota nie tylko walczy o swoje miejsce w Europie, ale również o pozycję względem marek chińskich. To jeden z producentów, którzy najdotkliwiej odczuwają konkurencję ze strony firm z Chin. A te niezwykle dynamicznie rozwijają nie tylko napędy elektryczne, ale również hybrydowe.