W chorwackiej fabryce Rimaca powstaje dziesięć ostatnich egzemplarzy Nevery R. Wszystkie mają trafić do klientów do końca 2026 roku. Jak zapowiedział Mate Rimac w nagraniu na Instagramie, produkcja zakończy się na 71 autach – 51 w wersji podstawowej i 20 w mocniejszej odmianie R. Pierwotnie planowano 150 egzemplarzy.

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Mimo to założyciel firmy wypowiada się o projekcie bardzo pozytywnie.

Myślę, że to i tak spore osiągnięcie. To najlepiej sprzedający się elektryczny hipersamochód na świecie. Bez Nevery nie byłoby dziś Tourbillona ani tej fabryki” – mówi Mate Rimac.

Trudno się dziwić. Nevera była dla niego trampoliną do świata wielkiej motoryzacji. Pokazała, na co stać inżynierów chorwackiej firmy – mocniejsza odmiana R ma ponad 2100 KM i rozpędza się do 300 km/h w zaledwie 8,66 s. Dzięki temu Rimac kieruje dziś powstałą w 2021 roku spółką Bugatti Rimac, do której należy jedna z najbardziej prestiżowych marek samochodów sportowych, a jego firma dostarcza akumulatory do najbardziej luksusowych modeli BMW.

Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

Foto: Materiały prasowe

Od Nevery do Tourbillona

Kompetencje Rimaca w dziedzinie elektrycznych aut sportowych dostrzegło Bugatti, które planowało rewolucję. Kiedy w 2021 roku Chorwat przejmował stery francuskiej marki, Volkswagen i Porsche zleciły mu budowę samochodu elektrycznego. Kto zrobiłby to lepiej niż człowiek, który z garażowego marzyciela wyrósł na jednego z liderów europejskiej elektromobilności? Rimac jednak odmówił.

Zdecydowałem się pójść trudniejszą drogą i walczyć z udziałowcami. Właściwym rozwiązaniem jest stworzenie najbardziej szalonego silnika spalinowego w historii” – wspomina Mate.

Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

Foto: Materiały prasowe

Ta decyzja jest mniej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać. Rimac to genialny konstruktor samochodów elektrycznych, ale po godzinach od zawsze wzdychał do klasyków łączących emocje z inżynierią najwyższej próby – takich jak Porsche Carrera GT czy BMW M3 CSL generacji E46. Myśli szybko, ceni czas, ma odwagę wyrażać własne zdanie i nie zamyka się w świecie jednej marki, co w dobie korporacyjnych reguł gry jest niezwykle cenne. To właśnie te cechy pozwoliły mu zmienić bieg historii Bugatti.

Mate Rimac

Mate Rimac

Foto: Materiały prasowe

Człowiek, który zasłynął z budowy elektryków, tworzy dziś jeden z najbardziej rasowych samochodów na świecie. Tourbillon – nazwany tak jak mechanizm stosowany w najdroższych zegarkach – to wyraźny zwrot w stronę emocji, których brakowało autom elektrycznym. Jego wolnossący silnik V16 o pojemności 8,3 litra kręci się do 9 tys. obr./min i rozwija 1000 KM. Łącznie z silnikami elektrycznymi układ napędowy generuje 1800 KM, pozwala przyspieszyć do 300 km/h w niespełna 10 s i osiągnąć prędkość maksymalną 445 km/h.

Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

Foto: Materiały prasowe

Mate Rimac kończy swoją przygodę z Neverą i zaczyna zmieniać bieg historii marki Bugatti. Dzięki Rimacowi Bugatti z hipersamochodu dla zamożnych mieszkańców Dubaju staje się autem dla najzamożniejszych koneserów samochodowych emocji. Chyba nic lepszego nie mogło przytrafić się dziś Bugatti.

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