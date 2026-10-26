Podczas gdy w Polsce wymiana opon pozostaje jedynie rekomendacją, w wielu krajach Europy Środkowej i Zachodniej jazda na zimówkach w sezonie jesienno-zimowym to obowiązek. Za brak odpowiedniego ogumienia grożą wysokie mandaty lub unieruchomienie pojazdu przez policję.

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Od kiedy i na jakich zasadach opony zimowe są obowiązkowe? Przepisy w Europie są różne

Przepisy dotyczące stosowania opon zimowych w Europie można podzielić na trzy kategorie. Jak informuje rmf24.pl, w kilku krajach obowiązują ścisłe terminy wymiany ogumienia, z kolei inne państwa uzależniają wymóg ten od warunków atmosferycznych lub od konkretnych stref, które wyznacza oznakowanie drogowe.

Kraje, w których opony zimowe są obowiązkowe, to:

Bułgaria – od 15 listopada do 1 marca, głębokość bieżnika co najmniej 4 mm,

Chorwacja – od 15 listopada do 15 kwietnia, dotyczy określonych dróg, głębokość bieżnika co najmniej 4 mm,

Litwa – od 10 listopada do 1 kwietnia, głębokość bieżnika co najmniej 3 mm,

Łotwa – od 1 grudnia do 1 marca, głębokość bieżnika co najmniej 4 mm,

Estonia – od 1 grudnia do 1 marca,

Słowenia – od 15 listopada do 15 marca, głębokość bieżnika co najmniej 3 mm,

Szwecja – od 1 grudnia do 31 marca, głębokość bieżnika co najmniej 3 mm.

Warunkowy obowiązek wymiany opon na zimowe

Kraje z obowiązkiem używania opon zimowych, gdy warunki na drogach stają się niebezpieczne z powodu śniegu lub lodu, to:

Austria – od 1 listopada do 15 kwietnia,

Czechy – od 1 listopada do 31 marca,

Niemcy – gdy na drodze pojawia się śnieg, lód, błoto pośniegowe lub gołoledź,

Słowacja – od 15 listopada do 31 marca,

Finlandia – od 1 listopada do 31 marca,

Norwegia – na południu od 1 listopada, na północy od 16 października do 30 kwietnia,

Rumunia – od 1 listopada do 31 marca, jeśli drogi są pokryte śniegiem lub lodem,

Luksemburg – od 1 listopada do 31 marca, ewentualnie można używać opon całorocznych spełniających określone kryteria.

Kraje, w których o obowiązku stosowania opon zimowych decydują znaki drogowe, to:

Francja – od 1 listopada do 31 marca, w wybranych departamentach,

Hiszpania – tylko tam, gdzie wymagają tego znaki drogowe lub nakazy władz,

Włochy – od 15 listopada do 15 kwietnia opony zimowe lub łańcuchy wymagane są w niektórych regionach.

Gdzie nie ma formalnego nakazu wymiany opon na zimowe?

W części państw europejskich prawo nie nakłada na kierowców formalnego obowiązku zakładania opon zimowych. Do grupy tej należy m.in. Polska. Podobnie jak w naszym kraju, nakaz nie obowiązuje w Belgii, Danii, Grecji, Irlandii, Portugalii, na Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii.

Trzeba jednak pamiętać, że również w tych krajach zmiana opon jest zalecana ze względów bezpieczeństwa. Jazda na oponach letnich w trudnych warunkach może zostać uznana przez policję za stwarzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa, za co grozi mandat. W przypadku kolizji ubezpieczyciel może natomiast uznać brak opon zimowych za rażące niedbalstwo i odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC lub je obniżyć.