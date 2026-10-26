Podczas gdy w Polsce wymiana opon pozostaje jedynie rekomendacją, w wielu krajach Europy Środkowej i Zachodniej jazda na zimówkach w sezonie jesienno-zimowym to obowiązek. Za brak odpowiedniego ogumienia grożą wysokie mandaty lub unieruchomienie pojazdu przez policję.
Przepisy dotyczące stosowania opon zimowych w Europie można podzielić na trzy kategorie. Jak informuje rmf24.pl, w kilku krajach obowiązują ścisłe terminy wymiany ogumienia, z kolei inne państwa uzależniają wymóg ten od warunków atmosferycznych lub od konkretnych stref, które wyznacza oznakowanie drogowe.
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W części państw europejskich prawo nie nakłada na kierowców formalnego obowiązku zakładania opon zimowych. Do grupy tej należy m.in. Polska. Podobnie jak w naszym kraju, nakaz nie obowiązuje w Belgii, Danii, Grecji, Irlandii, Portugalii, na Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii.
Trzeba jednak pamiętać, że również w tych krajach zmiana opon jest zalecana ze względów bezpieczeństwa. Jazda na oponach letnich w trudnych warunkach może zostać uznana przez policję za stwarzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa, za co grozi mandat. W przypadku kolizji ubezpieczyciel może natomiast uznać brak opon zimowych za rażące niedbalstwo i odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC lub je obniżyć.
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