Co oznacza kwadratowy znak ograniczenia prędkości? Kierowcy muszą na niego uważać
Kwadratowy znak ograniczenia prędkości (B-43) różni się znaczeniem od okrągłego.
Klasyczny, okrągły znak ograniczenia prędkości (B-33) przestaje obowiązywać po minięciu najbliższego skrzyżowania. Zupełnie inaczej działa znak B-43 (strefa ograniczonej prędkości), który ma formę białego kwadratu z wpisanym wewnątrz okrągłym znakiem zakazu (na przykład z limitem 30 km/h).
Znak B-43 informuje o wjeździe do całego wydzielonego obszaru – najczęściej na gęsto zamieszkanych osiedlach lub w centrach miast, gdzie występuje wzmożony ruch pieszych i rowerzystów. Ograniczenia tego nie odwołują skrzyżowania. Obowiązuje ono na wszystkich drogach w obrębie strefy, aż do znaku B-44 (koniec strefy ograniczonej prędkości), czyli takiej samej kwadratowej tablicy z przekreśloną liczbą w szarym kolorze.
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Kierowcy powinni także uważać, by nie pomylić białej tablicy D-42 (obszar zabudowany) z zieloną E-17a (miejscowość). Jak wyjaśnia portal Auto Świat, tablice te nie zawsze stoją w tym samym miejscu – zdarza się, że obszar zabudowany zaczyna się dalej w miejscowości i kończy przed jej granicami administracyjnymi, a czasami droga przez miejscowość nie ma statusu obszaru zabudowanego. W tym przypadku liczy się miejsce umieszczenia okrągłego znaku ograniczenia prędkości (B-33).
Ten ostatni umieszczony pod zieloną tabliczką E-17a oznacza, że ograniczenie prędkości obowiązuje na terenie całej miejscowości, aż do przekreślonej zielonej tablicy E-18a, chyba że na konkretnym odcinku zostanie zmienione innym znakiem. Nie ma przy tym różnicy, czy po drodze kończy się lub zaczyna obszar zabudowany.
B-33 pod tablicą D-42 (obszar zabudowany) oznacza natomiast, że limit prędkości obowiązuje na terenie całego obszaru zabudowanego, czyli aż do znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego) lub E-18a, z wyjątkiem odcinków, na których wprowadzono inny limit. W obu tych przypadkach skrzyżowania nie odwołują zakazu.
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W 2026 r. za przekroczenie prędkości grożą:
W przypadku przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych grozi zatrzymanie prawa jazdy, mandat od 1500 do 5000 zł oraz od 13 do 15 punktów karnych.
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