Kwadratowy znak ograniczenia prędkości (B-43) różni się znaczeniem od okrągłego.

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Kwadratowe ograniczenie prędkości B-43 – strefa, której nie kasuje skrzyżowanie

Klasyczny, okrągły znak ograniczenia prędkości (B-33) przestaje obowiązywać po minięciu najbliższego skrzyżowania. Zupełnie inaczej działa znak B-43 (strefa ograniczonej prędkości), który ma formę białego kwadratu z wpisanym wewnątrz okrągłym znakiem zakazu (na przykład z limitem 30 km/h).

Znak B-43 informuje o wjeździe do całego wydzielonego obszaru – najczęściej na gęsto zamieszkanych osiedlach lub w centrach miast, gdzie występuje wzmożony ruch pieszych i rowerzystów. Ograniczenia tego nie odwołują skrzyżowania. Obowiązuje ono na wszystkich drogach w obrębie strefy, aż do znaku B-44 (koniec strefy ograniczonej prędkości), czyli takiej samej kwadratowej tablicy z przekreśloną liczbą w szarym kolorze.

Zielona tabliczka z nazwą miejscowości i obszar zabudowany. Częste błędy kierowców

Kierowcy powinni także uważać, by nie pomylić białej tablicy D-42 (obszar zabudowany) z zieloną E-17a (miejscowość). Jak wyjaśnia portal Auto Świat, tablice te nie zawsze stoją w tym samym miejscu – zdarza się, że obszar zabudowany zaczyna się dalej w miejscowości i kończy przed jej granicami administracyjnymi, a czasami droga przez miejscowość nie ma statusu obszaru zabudowanego. W tym przypadku liczy się miejsce umieszczenia okrągłego znaku ograniczenia prędkości (B-33).

Ten ostatni umieszczony pod zieloną tabliczką E-17a oznacza, że ograniczenie prędkości obowiązuje na terenie całej miejscowości, aż do przekreślonej zielonej tablicy E-18a, chyba że na konkretnym odcinku zostanie zmienione innym znakiem. Nie ma przy tym różnicy, czy po drodze kończy się lub zaczyna obszar zabudowany.

B-33 pod tablicą D-42 (obszar zabudowany) oznacza natomiast, że limit prędkości obowiązuje na terenie całego obszaru zabudowanego, czyli aż do znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego) lub E-18a, z wyjątkiem odcinków, na których wprowadzono inny limit. W obu tych przypadkach skrzyżowania nie odwołują zakazu.

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości w 2026 r.

W 2026 r. za przekroczenie prędkości grożą:

do 10 km na godz. - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km na godz. - kara 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km na godz. - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km na godz. - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km na godz. - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km na godz. - mandat 800 zł/ 1600 zł (recydywa) i 9 punktów karnych,

o 41–50 km na godz. - mandat 1000 zł/ 2000 zł i 11 punktów karnych.

W przypadku przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych grozi zatrzymanie prawa jazdy, mandat od 1500 do 5000 zł oraz od 13 do 15 punktów karnych.