To kolejny etap partnerstwa ogłoszonego w ubiegłym roku. Toyota zapowiedziała wówczas opracowanie nowej generacji samochodów wyposażonych w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) klasy L2++, wykorzystujące platformę Nvidia Drive AGX oraz certyfikowany pod kątem bezpieczeństwa system operacyjny Nvidia DriveOS.

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Samochód to dopiero początek

Toyota będzie mogła korzystać z systemów obliczeniowych Nvidii, oprogramowania AI i technologii symulacyjnych. Rozwiązania te mają pomóc w projektowaniu bezpieczniejszych i bardziej inteligentnych samochodów, usprawnić pracę inżynierów, zoptymalizować funkcjonowanie fabryk oraz zasilać systemy zarządzające miejską mobilnością.

– Fizyczna sztuczna inteligencja zapewni inteligencję każdej poruszającej się maszynie – od samochodów, robotów i ciężarówek po miasta i fabryki, w których działają – powiedział Rishi Dhall, wiceprezes Nvidii ds. motoryzacji.

Jak dodał, Toyota i Nvidia budują infrastrukturę dla nowej ery mobilności, w której samochody będą bardziej autonomiczne, produkcja będzie w większym stopniu sterowana przez sztuczną inteligencję, a miasta staną się bardziej responsywne i bezpieczne.

Cyfrowa fabryka najpierw powstanie w komputerze

Jednym z najważniejszych obszarów współpracy będą cyfrowe bliźniaki zakładów produkcyjnych. Podobne rozwiązania rozwijają już m.in. BMW i Mercedes-Benz. Zanim więc w prawdziwej fabryce zostanie przesunięty robot, zmieniona linia produkcyjna albo przestawiony wózek, całą operację można najpierw przećwiczyć w świecie wirtualnym.

Cyfrowe odwzorowanie fabryki pozwala symulować procesy produkcyjne, przewidywać wąskie gardła i sprawdzać wpływ zmian bez zatrzymywania rzeczywistej produkcji. Poszczególne zakłady koncernu mogą zostać połączone w jeden system, co pozwala lepiej wykorzystać dostępne moce produkcyjne.

Podejście oparte na symulacji ma ograniczać przestoje, obniżać koszty i zwiększać wydajność. Pozwala również nieustannie optymalizować funkcjonowanie zakładów.

Woven City – eksperymentalne miasto zbudowane przez Toyotę Foto: Materiały prasowe

Sztuczna inteligencja będzie zarządzać ruchem

Współpraca obejmie również rozwiązania dla inteligentnych miast. Toyota rozwija oparte na sztucznej inteligencji systemy miejskiej mobilności i zarządzania ruchem, wykorzystujące platformy obliczeniowe Nvidii.

Kluczową rolę w tych pracach odgrywa Woven by Toyota, spółka odpowiedzialna za rozwój Woven City – eksperymentalnego miasta budowanego przez japoński koncern. Firma opracowała system Woven City AI Vision Engine, przeznaczony do analizowania rzeczywistych warunków i wspierania zarządzania miejską infrastrukturą.

Miasto, które widzi i przewiduje

Woven City AI Vision Engine ma analizować dane pochodzące m.in. z kamer, systemów mobilności i czujników środowiskowych, a także informacje przekazywane przez użytkowników. Na tej podstawie system może rozpoznawać wzorce zachowań, wykrywać potencjalne zagrożenia i przewidywać rozwój sytuacji.

W praktyce fizyczna sztuczna inteligencja, której modele AI są zintegrowane z urządzeniami działającymi w świecie rzeczywistym, mogłaby zauważyć niebezpieczne zdarzenie, ocenić jego możliwe konsekwencje i skoordynować reakcję różnych elementów infrastruktury – zanim człowiek zdąży zastanowić się, do którego wydziału należy zadzwonić.

Celem jest stworzenie miasta, które nie tylko gromadzi dane, ale potrafi je interpretować i reagować na zmieniające się warunki w czasie rzeczywistym. Samochody, fabryki i infrastruktura mają działać jak elementy jednego połączonego systemu. Nvidia dostarczy mu moc obliczeniową, a Toyota – przestrzeń, w której tę wizję będzie można sprawdzić w praktyce.