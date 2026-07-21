Powierzchnia fabryki wzrosła z 200 do 440 hektarów. Dzięki temu Kecskemét ma stać się największym zakładem motoryzacyjnym na Węgrzech i jednym z największych obiektów w globalnej sieci produkcyjnej Mercedesa. W ramach rozbudowy powstały dwie nowe hale przeznaczone do produkcji nadwozi i montażu samochodów. Uruchomiono także drugą tłocznię, nowoczesną lakiernię oraz zakład montażu akumulatorów trakcyjnych. W latach 2022-2026 Mercedes zainwestował w fabrykę około miliarda euro. Pieniądze przeznaczono przede wszystkim na zwiększenie elastyczności produkcji, cyfryzację procesów i poprawę wydajności.

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Mercedes-Benz rozbudowuje fabrykę w Kecskemét na Węgrzech i rozpoczyna tam produkcję nowej, elektrycznej Klasy C Foto: Materiały prasowe

Elektryczna Klasa C rusza z Węgier

Najważniejszym efektem inwestycji jest rozpoczęcie produkcji nowej, elektrycznej Klasy C. Na miejscu powstają nie tylko kompletne samochody, lecz także najważniejsze komponenty, w tym elementy nadwozia oraz akumulatory trakcyjne dla Klasy C i GLB. Skrócenie łańcucha dostaw ma ograniczyć koszty i pozwolić fabryce szybciej reagować na zmiany rynkowego popytu. Zakład będzie działał według dwóch różnych modeli produkcyjnych. W dotychczasowej hali na jednej linii mogą powstawać zarówno samochody spalinowe, jak i elektryczne. Nowa część fabryki została natomiast zaprojektowana przede wszystkim z myślą o produkcji aut na prąd. Takie rozwiązanie pozwoli Mercedesowi stosunkowo łatwo zmieniać liczbę wytwarzanych samochodów poszczególnych typów. To ważne w czasach, gdy prognozowanie popytu na samochody elektryczne coraz częściej przypomina próbę przewidzenia pogody na kolejny kwartał.

Michael Schiebe, członek zarządu Mercedes-Benz Group Foto: Materiały prasowe

– Dzięki rozbudowie zakładu w Kecskemét zwiększamy odporność i elastyczność naszej globalnej sieci produkcyjnej. Możemy równocześnie produkować modele takie jak GLB oraz nowa elektryczna Klasa C – powiedział Michael Schiebe, członek zarządu Mercedes–Benz Group odpowiedzialny za produkcję, jakość i łańcuch dostaw.

Elektryczny GLC także może trafić do Kecskemét

Mercedes zamierza jeszcze mocniej połączyć fabrykę w Kecskemét z niemieckimi zakładami. Podobny system funkcjonuje już w przypadku fabryki w Rastatt, która również należy do europejskiej sieci produkcyjnej modeli wykorzystujących platformę MMA. W przyszłości elektryczny GLC będzie mógł być produkowany zarówno w Bremie, jak i w Kecskemét. O tym, do którego zakładu trafi większa część zamówień, zdecyduje aktualne zapotrzebowanie rynku. Podział produkcji między kilka fabryk pozwala koncernowi szybciej reagować na zmiany popytu, zakłócenia dostaw lub problemy logistyczne. Zamiast przypisywać każdy model na stałe do jednego miejsca, Mercedes chce traktować swoje zakłady jak połączony system naczyń produkcyjnych. Węgierska fabryka otrzyma również model na wyłączność. Tylko w Kecskemét ma powstawać zapowiadana, bardziej kompaktowa wersja Klasy G. To dodatkowo zwiększy strategiczne znaczenie zakładu.

Mercedes-Benz rozbudowuje fabrykę w Kecskemét na Węgrzech i rozpoczyna tam produkcję nowej, elektrycznej Klasy C Foto: Materiały prasowe

Cyfrowy bliźniak pilnuje produkcji

Kecskemét ma być jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów Mercedesa. Nowe hale wyposażono w elastyczne linie produkcyjne, ergonomiczne stanowiska pracy oraz systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Podstawą cyfrowego zarządzania fabryką jest ekosystem Mercedes–Benz Cars Operations 360, określany skrótem MO360. Łączy on informacje dotyczące produkcji, jakości oraz łańcucha dostaw i udostępnia je pracownikom zakładów Mercedesa na całym świecie. W Kecskemét po raz pierwszy powstała również kompletna cyfrowa kopia całej hali montażowej. Tak zwany cyfrowy bliźniak został przygotowany przy wykorzystaniu platformy NVIDIA Omniverse.

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Wirtualna fabryka pozwala testować ustawienia maszyn, symulować poszczególne etapy montażu oraz analizować przepływ materiałów, zanim rzeczywista produkcja zostanie uruchomiona. Inżynierowie mogą więc wcześniej wykrywać potencjalne problemy i sprawdzać różne scenariusze bez zatrzymywania prawdziwej linii. Takie systemy wprowadzają również inni producenci samochodów premium.

Mercedes-Benz rozbudowuje fabrykę w Kecskemét na Węgrzech i rozpoczyna tam produkcję nowej, elektrycznej Klasy C Foto: Materiały prasowe

Sztuczna inteligencja szuka błędów

W kontroli jakości wykorzystywany jest system wizyjny MO360. Kamery oraz algorytmy analizują proces produkcyjny i pozwalają wykrywać odchylenia jakościowe w czasie rzeczywistym. Mercedes podkreśla, że rozwiązania cyfrowe mają przede wszystkim wspierać personel, przyspieszać podejmowanie decyzji i ograniczać liczbę błędów.

Mercedes-Benz rozbudowuje fabrykę w Kecskemét na Węgrzech i rozpoczyna tam produkcję nowej, elektrycznej Klasy C Foto: Materiały prasowe

Elektrownia słoneczna obok fabryki

Rozbudowa zakładu objęła także jego infrastrukturę energetyczną. Na zachód od fabryki, na obszarze 240 tys. mkw., powstała elektrownia fotowoltaiczna o mocy 27,4 MWp.

Panele słoneczne zamontowano również na dachach nowych hal produkcji nadwozi, montażu samochodów i akumulatorów. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 42,3 MWp. Według Mercedesa pozwala to pokryć około 25 proc. rocznego zapotrzebowania fabryki na energię elektryczną.

Mercedes-Benz rozbudowuje fabrykę w Kecskemét na Węgrzech i rozpoczyna tam produkcję nowej, elektrycznej Klasy C Foto: Materiały prasowe

Ponad 5000 pracowników

Mercedes–Benz Manufacturing Hungary zatrudnia w Kecskemét ponad 5000 osób i jest największym pracodawcą w regionie. Koncern rozwija własne programy szkoleniowe, współpracuje z Uniwersytetem Johna von Neumanna oraz prowadzi Akademię Mercedes–Benz Kecskemét i szkołę zakładową.