Przez lata bramki poboru opłat były nieodłącznym elementem podróży autostradą A4 pomiędzy Wrocławiem a Gliwicami. Sytuacja zmieniła się na korzyść kierowców 1 lipca 2023 roku, kiedy weszły w życie przepisy znoszące opłaty dla samochodów osobowych oraz motocykli na państwowych odcinkach autostrad.

Reklama Reklama

I choć kierowcy przestali płacić już niemal trzy lata temu, same bramki pozostały na miejscu, strasząc niektórych i budząc obawy, czy opłaty przypadkiem nie wrócą. Uspokajamy: nie wrócą, a bramki znikną.

Czytaj więcej Premiery Cupra Tindaya chce powtórzyć sukces Formentora, ale w segmencie premium Szef Cupry potwierdził, że Tindaya trafi do produkcji i ma stać się nowym flagowym modelem marki. Będzie walczyć o klientów z najmocniejszymi gracz...

Kiedy znikną bramki na autostradzie A4?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła kolejny etap porządkowania sytuacji. Katowicki oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu dotyczącym rozbiórki placów poboru opłat na śląskim odcinku A4.

Prace obejmą Plac Poboru Opłat Żernica oraz stacje poboru opłat w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach. Wszystkie znajdują się na trasie pomiędzy Gliwicami a Wrocławiem. Docelowo znikną nie tylko same bramki, ale również cała infrastruktura związana z dawnym systemem poboru opłat.

Zainteresowanie przetargiem okazało się duże. Do postępowania zgłosiło się pięciu wykonawców, a cztery oferty zmieściły się w budżecie inwestora wynoszącym niespełna 11 mln zł. Najtańsza propozycja opiewa na około 7,3 mln zł. Teraz GDDKiA analizuje złożone dokumenty przed wyborem wykonawcy.

Czytaj więcej Ekologia Ile kosztuje przywrócenie DPF? Nowe przepisy wymuszą kosztowne naprawy Wraz z nadchodzącymi w ciągu najbliższych lat zmianami w przeglądach technicznych wielu właścicieli diesli stanie przed poważnym dylematem: co zrob...

Jeżeli procedura przebiegnie zgodnie z planem, umowa zostanie podpisana w czwartym kwartale 2026 roku. Wybrana firma będzie miała pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Później przez siedem miesięcy prowadzone będą prace rozbiórkowe i przebudowa układu drogowego.

Celem inwestycji jest przywrócenie pełnego standardu autostrady. Po usunięciu dawnych punktów poboru opłat kierowcy zyskają bardziej płynny przejazd, a droga zostanie dostosowana do obecnej organizacji ruchu.

Historia opłat na tym fragmencie A4 zakończyła się w 2023 roku. Wcześniej kierowcy samochodów osobowych i motocykli płacili za przejazd około 164-kilometrowym odcinkiem pomiędzy Wrocławiem a Gliwicami 16,20 zł. Zniesienie opłat było efektem nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym.

Nie oznacza to jednak całkowitego końca systemu poboru opłat. Nadal obowiązują one pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy, które korzystają z systemu e-TOLL obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową.

Kiedy odcinek Katowice–Kraków będzie bezpłatny?

Przed kierowcami jeszcze jedna ważna zmiana dotycząca autostrady A4. W marcu 2027 roku wygasa koncesja na odcinek Katowice–Kraków, którym obecnie zarządza spółka Stalexport Autostrada Małopolska. Po przejęciu trasy przez GDDKiA również ten fragment stanie się bezpłatny dla samochodów osobowych i motocykli.

Jeżeli tak się stanie, kierowcy po raz pierwszy od wielu lat będą mogli przejechać całą trasę od Wrocławia przez Katowice do Krakowa bez zatrzymywania się przy bramkach i bez ponoszenia opłat za przejazd samochodem osobowym. Pozostaje się cieszyć.