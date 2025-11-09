Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są prognozy zakończenia budżetu na dopłaty do samochodów elektrycznych?

Jakie zmiany w budżecie i jego dystrybucji miały miejsce?

Jak zamknięcie programu dopłat wpływa na popyt na elektryczne auta?

Według ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), dostępna w programie „NaszEauto” pula skończy się najprawdopodobniej w lutym 2026 r., a więc na ok. dwa miesiące przed planowanym terminem końcowym przyjmowania wniosków. Choć planujący zakup elektryka powinni pospieszyć się jeszcze bardziej. – Nie wykluczamy, że do wyczerpania wszystkich środków dojdzie jeszcze szybciej, bo już w styczniu – powiedział „Rzeczpospolitej” Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA. Będzie to efektem z jednej strony dość znacznie okrojenia budżetu, z drugiej – rozszerzenia kręgu beneficjentów. Jeśli pierwotnie na drugą edycję wsparcia rynku e-samochodów przeznaczono 1,6 mld zł, to w październiku rząd zdecydował o zmniejszeniu tej kwoty do niespełna 1,2 mld zł, kierując 400 mln zł na inne cele. Ponadto program rozszerzono o elektryczne samochody dostawcze kategorii N1, minibusy, a podstawową kwotę dotacji podniesiono do 30 tys. zł.

Według danych serwisu Elektromobilni.pl, na koniec października 2025 r. wykorzystano już 608 milionów złotych, co stanowiło 51 proc. całkowitego budżetu. Ale tempo składania wniosków przyspiesza: jeśli w lutym, po uruchomieniu programu, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 1125 wniosków o dopłaty, to w październiku już 3941. A to nie wszystko, bo w końcu roku rejestracje nowych samochodów zawsze przyspieszają. – W dodatku zainteresowani nabyciem elektryka nie będą zwlekać z decyzjami zakupowymi, mając świadomość, że to może być ostatnia szansa, żeby nabyć w Polsce elektryczne auto z dopłatą – stwierdza Wiśniewski.

Zniknięcie dopłat osłabi popyt na elektryki

PSNM prognozuje, że najbliższe miesiące będą okresem dalszego przyspieszenia w segmencie elektromobilności. Sam październik przyniósł już 3941 wniosków i 4798 rejestracji – to wzrost odpowiednio o 250 i 186 proc.. – W grudniu rynkowy udział samochodów elektrycznych może zbliżyć się do 10 proc., natomiast w skali roku powinien przekroczyć 6,5 proc. To rekordowe wyniki, które jeszcze niedawno byłyby dla wielu nie do pomyślenia – podkreśla dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA. Zamknięcie programu dopłat mocno schłodzi popyt na elektryki. To naturalne zjawisko, obserwowane we wszystkich państwach, gdzie dotacje zostały wycofane. Przykładem są Niemcy, gdzie po zamknięciu programu dopłat sprzedaż e-aut tąpnęła o niemal 40 proc. Teraz podobne zjawisko widać na rynku amerykańskim, gdzie producenci wycofują ze sprzedaży kolejne modele elektrycznych aut z powodu braku popytu. W rezultacie także w Polsce w 2026 r. utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży samochodów elektrycznych okaże się niemożliwe.