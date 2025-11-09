Aktualizacja: 09.11.2025 13:43 Publikacja: 09.11.2025 09:46
Pola dopłat dostępna w programie „NaszEauto” skończy się najprawdopodobniej w lutym 2026 r., a więc na około dwa miesiące przed planowanym terminem końcowym przyjmowania wniosków
Foto: mat. prasowe
Według ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), dostępna w programie „NaszEauto” pula skończy się najprawdopodobniej w lutym 2026 r., a więc na ok. dwa miesiące przed planowanym terminem końcowym przyjmowania wniosków. Choć planujący zakup elektryka powinni pospieszyć się jeszcze bardziej. – Nie wykluczamy, że do wyczerpania wszystkich środków dojdzie jeszcze szybciej, bo już w styczniu – powiedział „Rzeczpospolitej” Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA. Będzie to efektem z jednej strony dość znacznie okrojenia budżetu, z drugiej – rozszerzenia kręgu beneficjentów. Jeśli pierwotnie na drugą edycję wsparcia rynku e-samochodów przeznaczono 1,6 mld zł, to w październiku rząd zdecydował o zmniejszeniu tej kwoty do niespełna 1,2 mld zł, kierując 400 mln zł na inne cele. Ponadto program rozszerzono o elektryczne samochody dostawcze kategorii N1, minibusy, a podstawową kwotę dotacji podniesiono do 30 tys. zł.
Dostawcza Kia PV5 ustanowiła rekord Guinnessa w kategorii elektrycznych lekkich samochodów użytko...
Według danych serwisu Elektromobilni.pl, na koniec października 2025 r. wykorzystano już 608 milionów złotych, co stanowiło 51 proc. całkowitego budżetu. Ale tempo składania wniosków przyspiesza: jeśli w lutym, po uruchomieniu programu, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 1125 wniosków o dopłaty, to w październiku już 3941. A to nie wszystko, bo w końcu roku rejestracje nowych samochodów zawsze przyspieszają. – W dodatku zainteresowani nabyciem elektryka nie będą zwlekać z decyzjami zakupowymi, mając świadomość, że to może być ostatnia szansa, żeby nabyć w Polsce elektryczne auto z dopłatą – stwierdza Wiśniewski.
PSNM prognozuje, że najbliższe miesiące będą okresem dalszego przyspieszenia w segmencie elektromobilności. Sam październik przyniósł już 3941 wniosków i 4798 rejestracji – to wzrost odpowiednio o 250 i 186 proc.. – W grudniu rynkowy udział samochodów elektrycznych może zbliżyć się do 10 proc., natomiast w skali roku powinien przekroczyć 6,5 proc. To rekordowe wyniki, które jeszcze niedawno byłyby dla wielu nie do pomyślenia – podkreśla dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA. Zamknięcie programu dopłat mocno schłodzi popyt na elektryki. To naturalne zjawisko, obserwowane we wszystkich państwach, gdzie dotacje zostały wycofane. Przykładem są Niemcy, gdzie po zamknięciu programu dopłat sprzedaż e-aut tąpnęła o niemal 40 proc. Teraz podobne zjawisko widać na rynku amerykańskim, gdzie producenci wycofują ze sprzedaży kolejne modele elektrycznych aut z powodu braku popytu. W rezultacie także w Polsce w 2026 r. utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży samochodów elektrycznych okaże się niemożliwe.
Na razie trudno jeszcze prognozować, jak głębokie będą spadki popytu. Zwłaszcza z uwagi na nowe zasady rozliczania podatku dochodowego: przewidziany w ustawach o PIT i CIT limit amortyzacji zużycia samochodu osobowego zostanie obniżony z dotychczasowych 150 tys. zł do 100 tys. zł (o ile emisje takiego pojazdu nie są mniejsze niż 50 g CO2 na km). Nowe przepisy wejdą w życie od początku 2026 r. i w praktyce będą dotyczyć niemal wszystkich nowych modeli samochodów spalinowych na polskim rynku (również prawie wszystkich hybryd). – W efekcie wprowadzenia nowelizacji różnica w wysokości amortyzowanego odpisu pomiędzy osobowymi elektrykami a pojazdami spalinowymi wyniesie aż 125 tys. zł, co dla wielu firm może stanowić argument za wyborem samochodów elektrycznych – komentuje PSNM. Samochodom elektrycznym powinno także sprzyjać stopniowe (choć wciąż powolne) zmniejszanie się różnicy kosztów w porównaniu do aut spalinowych. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena ważona osobowych elektryków sprzedawanych w Polsce była o ok. 20 proc. wyższa niż pojazdów spalinowych, podczas gdy rok wcześniej różnica sięgała 39 proc.
CZY WIESZ, ŻE…
- Polska jest dziś najszybciej rosnącym rynkiem e-mobilności w Europie Środkowej – w 2025 r. liczba rejestracji aut elektrycznych wzrosła o ponad 80 proc.
- Średnia dopłata w programie „NaszEauto” wynosi 28 tys. zł, ale w przypadku aut dostawczych może sięgnąć nawet 70 tys. zł.
- Tylko trzy kraje w UE – Niemcy, Francja i Holandia – przeznaczyły więcej środków na wsparcie zakupu e-aut niż Polska.
- W 2024 r. globalna sprzedaż aut elektrycznych przekroczyła 14 mln sztuk, a Polska odpowiada już za ok. 0,6 proc. europejskiego rynku BEV.
Dodge wycofuje się z planów wprowadzenia do sprzedaży elektrycznego Charger Daytona SRT Banshee....
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
