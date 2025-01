Materiał powstał we współpracy z Suzuki

Kiiro, czyli – po japońsku - żółty. To nazwa nowej edycji limitowanej Suzuki GSX-8R, która trafia właśnie na polski rynek. Dotychczas „GSX” z lakierem o nazwie „Pearl Ignite Yellow” oferowano w Stanach Zjednoczonych. Teraz są w Europie, no i w Polsce! Pisząc o GSX-8R KIIRO, warto przede wszystkim podkreślić japoński rodowód tej maszyny. Ponieważ „GSX” jest produkowany w Kraju Kwitnącej Wiśni, na owiewce edycji limitowanej ma flagę Nipponu a obok okolicznościowy logotyp z nazwą po japońsku. Czym jeszcze się wyróżnia KIIRO? Łatwo ją także rozpoznać po akcesoryjnej osłonie siedziska pasażera. Najważniejszy w Suzuki GSX-8R KIIRO jest jednak nie tylko kolor czy wspomniana osłona, ale poczucie bycia wyjątkowym. Żółty GSX-8R prócz tego ma oczywiście wiele zalet. Po pierwsze osiągi – silnik tego motocykla zachęca do sportowej jazdy, gwarantując jednocześnie łatwość prowadzenia. Sercem Suzuki GSX-8R jest rzędowy dwucylindrowiec nowej generacji, o pojemności 776 cm3 i mocy 84 KM. Co warto zauważyć, projekt nowego motocykla zaczął się nie od żmudnego tworzenia bardzo ogólnej koncepcji, ale od wybrania i przygotowania optymalnej jednostki napędowej – silnika pasującego do charakteru maszyny i wymagań potencjalnego użytkownika. Inżynierowie Suzuki zaprojektowali więc smukły i kompaktowy zespół napędowy, do którego „dołożono” następnie ramę oraz wyposażono w podwozie gwarantujące idealne prowadzenie.

Foto: Suzuki

Rzędowy dwucylindrowy silnik ma rozrząd DOHC z czterema zaworami na cylinder. Zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy płynną, kontrolowaną mocą dostępną już od niskich obrotów i przyjemną dynamikę w górnym i najwyższym zakresach obrotów. Suzuki GSX-8R KIIRO faktycznie prowadzi się łatwo i przyjaźnie, co docenią również początkujący motocykliści. Nie trzeba mieć zadatków na mistrza wyścigów, by czuć radość z obcowania z nowym GSX-8R – innymi słowy. Motocykl przypadnie do gustu wszystkim pasjonatom dwóch kółek, w każdym wieku i z dowolnymi umiejętnościami. W dodatku niezależnie od tego, czy dojeżdżają motocyklem do pracy, szkoły lub na zakupy, czy też wybierają się w podróż dalej od domu i droga wypada krętymi drogami.

GSX-8R przekonuje - zarówno w mieście, jak i w trasie - zaawansowaną elektroniką wspomagającą kierowcę, zmiennymi trybami jazdy czy systemem kontroli trakcji oraz 5-calowym wyświetlaczem TFT. Na wyposażeniu Suzuki ma system easy start (silnik włącza się jednym naciśnięciem przycisku rozrusznika, nie ma potrzeby wciskania sprzęgła, gdy skrzynia biegów znajduje się w neutralnym położeniu) i tzw. quickshifterem (umożliwia zmianę biegów, na wyższy lub niższy, bez konieczności wciskania sprzęgła). Tak jeździ się i łatwiej, i – co potwierdzą ci bardziej doświadczeni motocykliści - szybciej.

Ile kosztuje Suzuki GSX-8R w limitowanej edycji KIIRO? Mamy dobrą wiadomość dla koneserów kolekcjonerskich odmian i… koloru żółtego. Cena nie różni się od tej, jaką trzeba zapłacić za „zwykłą” odmianę, czyli w standardowej gamie lakierów z tegorocznej palety kolorystycznej. To 45 900 zł brutto. Kto chciałby rozpocząć wiosnę w świetnie widocznych (a więc przy okazji bezpiecznych) barwach, powinien się jednak pospieszyć. Do polskiej sieci dealerów motocyklowych Suzuki trafi 70 egzemplarzy KIIRO. Byłoby przyjemnie pojechać jednym z nich… choćby na dobre, japońskie sushi. Może być w innym województwie. Sezon w końcu już za pasem!

