Polska firma motocyklowa podbiła Rzym. Wyróżniono motocykl pokryty wytatuowaną skórą

Zbudowany przez GOC motocykl The Recidivist zdobył nagrodę specjalną w konkursie , w którym wzięły udział najlepsze customowe pojazdy z całych Włoch, a także Europy. Ekipa z Polski była jedyną firmą zza granicy wyróżnioną w zawodach. The Recidivist (Recydywista) to customowa maszyna inspirowana światem tatuaży. Upiększanie motocykli motywami tatuatorskimi wykonanymi za pomocą aerografu jest częstą praktyką budowniczych motocykli, jakkolwiek wyjątkowość Recydywisty polega na tym, że cała konstrukcja maszyny została pokryta cielącą skórą o jasnym kolorze zbliżonym do koloru skóry ludzkiej, na którym to materiale, polscy artyści wykonali bezpośrednio na motorze najprawdziwsze tatuaże. Wytatuowana skóra pokrywa opony, bak, siedzenie, zbiornik oleju, tylny błotnik, lamp, a także kosz, który stanowi integralną częścią pojazdu. To wszystko sprawia, że The Recidivist jest pierwszym na świecie prawdziwie wytatuowanym motocyklem.

Wyróżniony motocykl Game Over Cycles The Recidivist mat. prasowe

Eternal City Motorcycle Show to jedna z największych imprez motocyklowych we Włoszech. W tym roku na 30 tys. m.kw. powierzchni targowej zaprezentowało się 300 wystawców, a wydarzenie w ciągu dwóch dni trwania odwiedziło 25 000 gości. - Cieszymy się, że po trofeach zdobytych w Austrii, Niemczech czy USA wyróżniono nas również we Włoszech, czyli kraju, który kocha motoryzację, a szczególnie motocykle. Recydywista wciąż zadziwia ludzi, a my z ziemi włoskiej do Polski przywozimy kolejną nagrodę, więc jest to powód do dumy oraz radości – powiedział Stanisław Myszkowski, założyciel i właściciel Game Over Cycles.