Materiał powstał we współpracy z Suzuki

Suzuki Vitara i S-Cross to modele znane i lubiane przez klientów. Obydwa oferują szereg zalet, za które łatwo je docenić. Jakie są mocne strony japońskich SUV-ów? Auta łączą kompaktowe, wygodne w mieście wymiary z przestronnymi nadwoziami i komfortem w trasie. Obydwa samochody są oferowane zarówno w wersjach z układem miękkiej hybrydy, jak i w wersjach z „klasyczną” hybrydą, które pozwalają na pokonywanie krótkich dystansów tylko z użyciem silnika elektrycznego. Da się je kupić zarówno ze skrzynią ręczną, jak i z „automatem”, a w dodatku - co nietypowe na współczesnym rynku - zarówno Vitara, jak i S-Cross mogą mieć napęd na cztery koła.

Suzuki oferuje też japońską niezawodność

O tym, że samochody z Kraju Kwitnącej Wiśni przekonują niezawodnością i zapewniają swoim właścicielom święty spokój, mówi się od lat. Pytanie brzmi: czy to nie jest przypadkiem jedynie przebrzmiały stereotyp? Na szczęście nie - jeśli mówimy o marce Suzuki, niezawodność jest potwierdzona nie tylko opiniami zadowolonych klientów, ale i rankingami przeprowadzanymi przez niezależne instytucje. Przykładowo, w rankingu niezawodności ADAC za rok 2022 w segmencie samochodów miejskich liderem zostało Suzuki Vitara. Ten sam model w najnowszym badaniu brytyjskiego „What Car?” zajął miejsce w gronie liderów - czyli w pierwszej dziesiątce. Wedłjug rankingu, ogólna ocena niezawodności Vitar w wieku do pięciu lat to 97,7%.

Foto: Suzuki

Pisząc o niezawodności, warto przypomnieć warunki gwarancji na Suzuki. Standardowa obowiązuje przez 36 miesięcy lub do czasu pokonania przez auto 100 000 kilometrów - zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Później kierowcy mogą skorzystać np. z pakietu Service Care 3+2, w ramach którego klient otrzymuje kompleksową ochronę serwisową samochodu po 3-letnim okresie gwarancji producenta w formie ubezpieczenia kosztów napraw przez dodatkowe 24 miesiące. Z kolei uczestnictwo w Programie Serwisowym Suzuki zapewnia zniżki na zakup oryginalnych części, oleju marki Suzuki ECSTAR oraz serwis i naprawę pojazdu w Autoryzowanej Sieci Serwisów Suzuki. W Programie Serwisowym Suzuki może nieodpłatnie wziąć udział każda osoba posiadająca samochód tej firmy, którego okres gwarancji już upłynął.

Ile kosztują Vitara i S-Cross?

Początek roku przynosi dobre wiadomości dla osób, które są zainteresowane zakupem któregoś z wymienionych modeli. Do końca stycznia tego roku obowiązuje obniżka cen samochodów Vitara i S-Cross – dla klientów indywidualnych fabrycznie nowe auta (bez przebiegu) marki z Hamamatsu są oferowane w cenach niższych niż wcześniej nawet o 18 tysięcy złotych! Rabaty dotyczą wielu wariantów, a na największe obniżki można liczyć w przypadku Vitary Hybrid AGS sprzed ubiegłorocznego liftingu lub S-Crossa Hybrid AGS.

Foto: Suzuki

Obniżka cen obejmuje auta z rocznika 2024, którymi dysponują dilerzy z sieci handlowej Suzuki Motor Poland. To bardzo ważna informacja, ponieważ dzięki temu odbiór samochodów może odbyć się praktycznie od ręki. To oznacza, że klient, który odpowiednio szybko podejmie decyzję, może pojechać swoim nowym Suzuki na ferie zimowe. Co ważne pod kątem wypraw np. na narty, niższe ceny obowiązują także w wypadku wersji z napędem na cztery koła. Na stoku, w hotelu albo na treningu można dodatkowo zadać szyku - do każdego sprzedanego nowego auta dodawany jest również sportowy upominek, czyli odzież z kolekcji Suzuki Boxing (o wartości do 500 zł). Nie warto zwlekać - liczba samochodów w obniżonych cenach jest ograniczona!

Materiał powstał we współpracy z Suzuki