Skoda Octavia to numer dwa sprzedaży nowych samochodów w Polsce mat. prasowe

Inaczej niż na rynku nowych, wygląda sytuacja na rynku samochodów używanych. Już na początku roku nastąpił spory wzrost ofert. Według danych sieci AAA Auto, w lutym liczba sprzedawanych samochodów w ogłoszeniach internetowych, autokomisach i u dealerów samochodów używanych przekroczyła 240 tys., podczas gdy rok wcześniej było ich niespełna 164,8 tys. – W ciągu minionych trzech lat brakowało samochodów nowych, więc uwaga kupujących przeniosła się na rynek samochodów używanych, a ten przeżywa złoty okres – twierdzi Karolina Topolova, prezes Aures Holdings, operatora AAA Auto. Imponująco wygląda prywatny import samochodów z drugiej ręki, stanowiący główne źródło zasilania wtórnego rynku w Polsce. W ubiegłym miesiącu zarejestrowano prawie 85,2 tys. sprowadzonych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, o 16,1 proc. więcej niż rok wcześniej. - To jest najwyższy wynik od września 2020 roku – podkreśla Samar. Ma to wskazywać na rosnącą dostępność aut za granicą. Prognoza importu na cały 2024 r. to 870-900 tys. aut.

Wśród używanych króluje Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4

Jak twierdzi prezes Aures Holdings, ten gwałtowny wzrost importu jest wynikiem ogromnego zainteresowania samochodami używanymi w ogóle na całym rynku środkowoeuropejskim. Nasza sieć sprzedała w I kwartale tego roku o 11 proc. więcej samochodów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – dodaje Topolova. Najpopularniejsze marki sprowadzane w tym roku do Polski to Volkswagen, Ford i Opel. Najpopularniejszymi modelami są Opel Astra, Volkswagen Golf oraz Audi A4. Najważniejszy kierunek importu to oczywiście Niemcy, natomiast zwraca uwagę duży import aut z USA: 17,7 tys. co oznacza 40-procentowy wzrost r/r i czwartą pozycję amerykańskiego rynku w głównych kierunkach napływu, tuz za zajmującą ostatnie miejsce podium Belgią.

