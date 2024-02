319 900 zł w przypadku wersji Prado, 342 900 zł za Land Cruisera Prestige, 373 900 zł za odmianę Invincible, 409 900 zł za Executive, 449 900 zł za samochód w kompletacji First Edition. Tak prezentują się ceny najnowszej Toyoty na rynku polskim. Przypomnijmy, że mówimy o modelu Land Cruiser 250. Ma terenowy rodowód, o czym świadczą m.in. konstrukcja ramowa, obecność reduktora i opcjonalnej blokady tylnego mostu, a także liczne systemy wspomagające kierowcę nie tylko na drodze, ale i poza nią. Pod maską japońskiego offroadera pracuje diesel 2.8 z czterema cylindrami. Rozwija 204 KM i 500 Nm, a moc na cztery koła przekazuje ośmiobiegowa skrzynia automatyczna.

Toyota Land Cruiser mat. prasowe

Toyota Land Cruiser — polskie ceny startują od 319 tys. zł

Każdy Land Cruiser ma w standardzie m.in. kamerę cofania i bezprzewodowe systemy Android Auto i Apple CarPlay. Odmiana Prestige zyskuje m.in. pakiet systemów asystujących, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, czujniki parkowania, a także podgrzewane i wentylowane siedzenia z przodu. Invincible wyróżnia się systemem Multi-Terrain Select, większymi ekranami, kamerą 360 i reflektorami Matrix LED. Executive to wersja z 20-calowymi felgami, wyświetlaczem HUD, audio JBL, tapicerką ze skóry (a nie ekoskóry) i systemem odłączania przedniego stabilizatora. Limitowana wersja First Edition ma charakterystyczne, okrągłe lampy z przodu. Oprócz tego ma panoramiczny dach w kontrastowym odcieniu i siedem miejsc.

Toyota Land Cruiser mat. prasowe

Ta ostatnia — choć pierwsza — odmiana była limitowana do 120 sztuk, a cała pula aut na Polskę obejmowała kilkaset egzemplarzy. Auta zostały wyprzedane zaledwie trzy godziny po uruchomieniu rezerwacji online. Czy należy spodziewać się powiększenia puli Land Cruiserów na 2024 rok? To niewykluczone, ale Toyota… nie może sprzedać ich zbyt wiele. Wszystko ze względu na normy emisji CO2. Duża terenówka emituje dużo dwutlenku węgla, co niekorzystnie wpływa na bilans w całej gamie marki. Gdyby nie oszczędne hybrydy, „LC-ek” pewnie w ogóle by u nas nie zawitał.