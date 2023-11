Zgodnie z zapowiedziami do 2026 roku skoda wprowadzi kilka nowych modeli samochodów elektrycznych. Najpierw pojawi się zupełnie nowy kompaktowy SUV, później odświeżone zostaną Skody Enyaq i Enyaq Coupe a gamę uzupełni na koniec najmniejszy i zarazem najtańszy samochód marki wśród modeli elektrycznych.

Wielkie emocje zapowiadają się premiery dwóch nowych modeli o roboczej nazwie „Combi” i „Space”. Ten pierwszy będzie nieco obniżonym i wyciągniętym SUV-em, drugi autem zbudowanym na bazie studyjnego i rewolucyjnego modelu Vision 7s.

A co w między czasie? Skoda nie zwalnia i kreśląc wizję przyszłości modyfikuje także znane i cenione modele, które już mają grono stałych wielbicieli. W przyszłym roku na rynek trafią odświeżone wersje Scali i Kamiqa, kompletnie nowa generacja Skody Superb i nowa odsłona Kodiaqa a także unowocześniona elektryczna Skoda Enyaq.

Skoda Enyaq - więcej mocy

W przypadku flagowego elektrycznego modelu zmieniono trzy najistotniejsze parametry. Zasięg, osiągi i czas ładowania. Skoda Enyaq 85, a już nie 80, będzie mogła pokonać do 561 kilometrów na jednym ładowaniu w cyklu WLTP. Ładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. pojemności zajmie jej jedynie 28 minut. Wersja Coupe będzie miała jeszcze większy zasięg, aż do 570 kilometrów, a w odmianie RS do dyspozycji kierowcy będzie aż 340 KM, co przełoży się na przyspieszenie do setki w 5,5 s.

Wszystko dzięki zwiększonej pojemości baterii, nowemu silnikowi elektrycznemu na tylnej osi i zoptymalizowanemu układowi zarządzania akumulatorem trakcyjnym. A to tylko najistotniejsze zmiany wprowadzone do elektrycznej rodziny modeli Enyaq.

Ulepszone wersje zostaną wyposażone także w nowe oprogramowanie 4.0 i nowe funkcje np. automatycznie blokujący drzwi system Walk Away Locking. Co to takiego? Wystarczy podejść do auta, by drzwi się odblokowały, albo odejść, by się zamknęły. Po raz pierwszy Enyaq dostępny będzie również w luksusowej wersji Laurin&Klement, a całość uzupełnią drobne zmiany stylistyczne i nowe logo, napis, oznaczenie i udoskonalone detale.

Skoda Scala – mistrzyni przestronności

W pierwszym kwartale przyszłego roku zadebiutuje także nowa Skoda Scala. To idealne auto kompaktowe o przestronnym wnętrzu. Od 2018 roku właśnie tym podbija serca klientów. Odświeżony model to w dalszym ciągu praktyczny i bardzo bezpieczny hatchback, który dzięki nowej stylistyce zyskał jeszcze bardziej nowoczesny charakter oraz dynamiczny i efektowny wygląd.

Skoda Kamiq – atrakcyjny SUV

Czy SUV może być miejski? Owszem udowadnia to kompaktowa Skoda Kamiq – miejski SUV o nowoczesnym designie. Klienci pokochali to auto nie tylko za wygląd, ale także niezwykle przyjemne prowadzenie w miejskim gąszczu wąskich ulic. Auto jest zwinne, zwrotne i wygodne, dzięki podniesionemu zawieszeniu i wyższej pozycji za kierownicą. Znakiem rozpoznawczym Kamiqa są charakterystyczne, dzielone reflektory, które jeszcze wyraźniej podkreślono w wersji po faceliftingu.

Skoda Kodiaq – symbol wszechstronności

Nowy rok dla Skody otworzy także druga generacja bestsellerowego SUV-a, czyli Skoda Kodiaq. Nowa generacja auta jest jeszcze bardziej muskularna i dynamiczna. Auto urosło o 6 centymetrów oferując jeszcze więcej miejsca dla pasażerów. Wyraźne linie nadwozia podkreślają nowe przetłoczenia, pojawiły się także reflektory Matrix LED drugiej generacji i przeprojektowany grill.

We wnętrzu dużą zmianą jest centralny, 13-calowy ekran systemu infotainment, który uzupełnia 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz opcjonalny wyświetlacz head-up. Ze środkowej konsoli zniknęła za to dźwignia zmiany biegów.

Pod maską również zmiany. Obok ulepszonych silników benzynowych i wysokoprężnych pojawią się hybryda plug-in o łącznej mocy 204 KM z baterią zapewniającą zasięg do 100 km w trybie bezemisyjnym oraz miękka hybryda z silnikiem 1.5 TSI. Premierą w Kodiaqu będzie także adaptacyjne zawieszenie DCC Plus.

Skoda Superb – limuzyna także w wersji kombi

Gorącą premierą Skody w przyszłym roku będzie też nowa, czwarta generacja flagowej limuzyny marki, czyli model Superb.

Auto zostało zaprojektowane zgodnie z filozofią Modern Solid. Pojawił się nowy grill, reflektory Matrix LED drugiej generacji, te same, co w Kodiaqu oraz nowe przetłoczenia. Nadwozie jest dynamiczne, nowoczesne i wyrafinowane, ale co najważniejsze dłuższe i wyższe zapewniając jeszcze więcej przestrzeni dla pasażerów i bagaży.

Superb dostępny będzie w sześciu nowych kolorach i dwóch wersjach nadwoziowych kombi i liftback. Pod względem wykończenia wnętrza wybierać będzie można spośród aż siedmiu różnych opcji wystroju. Każda z nich tworzy przyjemny i stonowany klimat.

Podobnie jak Kodiaq, także Superb dostępny będzie po raz pierwszy w wersji z miękką hybrydą z silnikiem 1.5 TSI oraz hybrydą plug-in o mocy 204 KM. To uzupełnienie tradycyjnych napędów benzynowych i wysokoprężnych stosowanych do tej pory.

Aż 5 nowych lub odświeżonych modeli, nowe napędy i nowe technologie. Przyszły rok z pewnością należeć będzie do Skody. A to tylko przedsmak tego, co czeka nas w niedalekiej przyszłości. Czy już wiesz, jaką Skodę wybrać?

