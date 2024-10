Pracę straci ponad 3 tys. osób. Brak inwestorów dla fabryki Audi w Brukseli

Fabryka Audi w sercu stolicy Belgii wkrótce zostanie zamknięta. Tak wynika z informacji podanych przez agencję prasową Bloomberg, która opiera się na raporcie Gerda Walkera, który jest członkiem zarządu Audi AG i odpowiada za produkcję i logistykę. Wygląda na to, że żaden z potencjalnych inwestorów nie przedstawił „realistycznej i zrównoważonej koncepcji” przyszłości zakładu - cytuje Bloomberg wypowiedź zarządu Audi. Podobno wypłynęło co najmniej 26 ofert od zainteresowanych. We wrześniu liczne media informowały o szansie przejęcia fabryki chińskiego producenta samochodów Nio jednak już po 24 godzinach dyrektor generalny chińskiej marki William Li oznajmił, że w tych spekulacjach nie ma cienia prawdy. Jak twierdzi Williama Li, Nio jest obecnie ostrożne w inwestowaniu w środki trwałe, z wyjątkiem stacji wymiany akumulatorów producenta.

Elektryczne Audi Q8 e-tron

Produkcja Audi Q8 e-tron w Brukseli ma zakończyć się w 2025 r. i nie widać żadnego następcy lub modelu, który mógłby być przez Audi produkowana w Brukseli. Fabryka zatrudnia obecnie około 3000 osób i znalazła się na szczycie listy cięć Grupy Volkswagena. Jednym z problemów Brukseli jest jej położenie, ciasne pomiędzy dzielnicami mieszkaniowymi, sieciami kolejowymi i drogami ekspresowymi, co uniemożliwia ekspansję przestrzenną zakładu.

Belgijska fabryka ma ponad 75 lat. Pierwszy samochód zjechał z tamtejszej linii montażowej 7 kwietnia 1949 roku. Przez Audi fabryka została przejęta w 2007 roku, ale już od 1970 roku należała do Volkswagena i produkowała różne modele Grupy VW. Rozpoczęcie produkcji Audi A1 w 2010 roku zapoczątkowało nową erę. Był to pierwszy model produkowanym wyłącznie w stolicy Belgii. 1 sierpnia 2018 roku z linii montażowej w Brukseli zjechało ostatnie Audi A1 pierwszej generacji, wyprodukowano w sumie około 910 tys. egzemplarzy tego modelu. Produkcję następcy przeniesiono do Martorell w Hiszpanii. Od 2018 roku z taśmy produkcyjnej w Belgii zjeżdża Q8 e-tron. W 2018 roku fabryka otrzymała certyfikat produkcji neutralnej pod względem emisji CO2. W 2023 roku świętowano wyprodukowanie 200 000 egzemplarzy Q8 e-tron.