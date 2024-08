Materiał powstał we współpracy z marką Mercedes–Benz

Przy określaniu zasięgu producenci samochodów korzystają z zestawu procedur testowych WLTP, które uwzględniają zróżnicowane warunki jazdy, a uzyskane w ten sposób wartości mają wartość porównawczą – pozwalają zestawić ze sobą wyniki różnych modeli aut. Dla przykładu atrakcyjny cenowo elektryczny Mercedes EQA pozwala pokonać na jednym ładowaniu ponad 440 km, a luksusowy EQS ponad 800 km (wg WLTP). By jednak kalkulacja zasięgu odpowiadała wartościom w świecie rzeczywistym Mercedes stworzył zaawansowane oprogramowanie czyli tzw. estymator zasięgu (dostępny też na stronie: https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/technology/eq-range.html). Po wprowadzeniu parametrów związanych z warunkami pogodowymi i charakterem trasy bardzo łatwo sprawdzić jaki wpływ na zasięg ma temperatura otoczenia, czy tempo jazdy, ale jeszcze istotniejsze jest to, że dzięki takiej funkcjonalności można starannie dopasować czas i miejsce oraz długość procesu ładowania do planowanej trasy.

Najbardziej wydajny Wallbox

Najbardziej ekologiczne, komfortowe i najtańsze pozostaje ładowanie samochodu elektrycznego w domu lub w miejscu pracy za pomocą energii pozyskiwanej z fotowoltaiki. Wtedy, co istotne, można ograniczyć do minimum straty energii spowodowane przesyłem energii. Stacja ładowania Mercedesa Wallbox LTE-M przy podpięciu do instalacji 3-fazowej osiąga moc ładowania do 22 kW, a dzięki aplikacji „Mercedes me” proces ładowania można kontrolować z pomocą smartfonu i z łatwością wykorzystywać przedziały czasowe z niższymi taryfami za energię. Dedykowana karta RFID umożliwia autoryzację różnych użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo.

Asystent podróży

Znacznie większe wyzwanie stanowi ładowanie samochodu elektrycznego w czasie dłuższych podróży. Dlatego Mercedes stworzył zaawansowane systemy planowania, które opiekują się kierowcą przez całą podróż i znacząco skrócił czas potrzebny na proces ładowania. Przy wykorzystaniu szybkich ładowarek (od 50 kW) napełnienie akumulatora Mercedesa do 80% twa kilkadziesiąt minut, a w przypadku ultra-szybkich ładowarek (do 350 kW), tak niewielki model EQA jak i luksusowy EQS, potrzebują zaledwie pół godziny na ten proces oraz jedynie 7 min na uzupełnienie zasięgu o 100 km. Dodatkowym atutem elektrycznych samochodów Mercedesa jest płaska krzywa ładowania, dzięki której pomimo niekorzystnych warunków pogodowych możliwe jest przesyłanie dużej porcji energii w szerokim zakresie pojemności akumulatora, również kiedy stan jego napełnienia przekracza 80%. Pozwala to dodatkowo skrócić realny czas ładowania. Poza krótkim postojami na ładowanie komfort podróży podnosi system Electric Intelligence, który integruje postoje na ładowanie z zaplanowaną trasą i stanem naładowania akumulatora, a dzięki aplikacji Mercedes me lub MBUX samochód sugeruje miejsca ładowania, sprawdza ich dostępność i informuje o aktualnych cenach i koszcie naładowania akumulatora do pełna.

Jedna umowa na wszystkie kraje

W Europie Mercedes gwarantuje dostęp w 29 krajach do 774 665 punktów ładowania, a w Polsce Karta me Charge zapewnia komfortowy dostęp do 5738 punktów ładowania, co stanowi 86% dostępnych w Polsce punktów ładowania (AC/DC). Wystarczy jedna umowa i jedna karta, by zyskać dostęp do jednej z największych w Europie sieci ładowania samochodów elektrycznych. Jeśli tylko model i punkt ładowania spełniają wymagania, można korzystać z automatycznego uwierzytelniania za pomocą funkcji Plug & Charge. Wystarczy wtedy podpiąć przewód do ładowania, a proces rozpoczyna się automatycznie.

Optymalizacja kosztów

Użytkownicy karty Mercedes me Charge mają do wyboru trzy taryfy, które gwarantują transparentność i łatwą kontrolę kosztów.

• Taryfa S

Bazowa, bezpłatna taryfa S zapewnia dostęp do stacji poszczególnych operatorów, a koszty pobranej energii odpowiadają ich stawkom. Jest przeznaczona dla tych, którzy ładują auto głównie w domu lub w pracy i okazjonalnie skorzystają z publicznych stacji ładowania.

• Taryfa M

To propozycja dla każdego, kto pokonuje długie dystanse od czasu do czasu i chce zachować szeroko pojętą elastyczność. Miesięczny abonament taryfy M wynosi 40 zł. W zamian użytkownicy mają zapewnione stałe koszty ładowania AC i DC, również podczas podróży zagranicznych. Taryfa M jest bezpłatna dla nabywców nowych modeli Mercedes-Benz z hybrydowym napędem plug-in przez pierwszy rok użytkowania pojazdu.

• Taryfa L

Kierowcom często pokonującym długie trasy, lub korzystającym na co dzień z publicznych punktów ładowania dedykowana jest taryfa L, wyróżniająca się najniższymi stawkami za energię zarówno dla ładowarek AC, jak i DC. Taryfa ta przez rok bezpłatnie przysługuje nabywcom elektrycznych modeli EQ, a po tym okresie abonament kosztuje 60 zł miesięcznie. Dodatkowo klienci, którzy kupili nowego EQS-a, przez 12 miesięcy mogą bezpłatnie ładować auto na stacjach Ionity.

Pełen cennik ładowania z kartą Mercedes me Charge: https://eu.charge.mercedes.me/o/dcs-api/customer/PL/tariffs/pdf?locale=pl_PL.

Zielona energia

W Polsce szczególnie często podnosi się zarzut, że elektryczne samochody nie są ekologiczne ponieważ energia, którą czerpią pochodzi z procesu spalania węgla. Warto podkreślić, że w 2023 roku w Polsce wyprodukowano łącznie ponad 166,4 TWh energii elektrycznej, z czego ponad 26 proc. (44 GWh) pochodziło z OZE i udział odnawialnych źródeł w miksie energetycznym dynamicznie rośnie w naszym kraju. Mercedes już dziś wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów aut elektrycznych i gwarantuje, że jeśli ładujesz swój samochód w Europie za pośrednictwem me Charge możesz być pewien, że energia, która pobrałeś pochodzi z ekologicznych źródeł. Dzięki odpowiednim świadectwom producent gwarantuje, że do sieci trafi ilość zielonej energii elektrycznej odpowiadająca porcji pobranej w trakcie procesu ładowania.

