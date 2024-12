Materiał powstał we współpracy z marką Mercedes–Benz

Elektromobilność w motoryzacji zagościła już na dobre. Jak to zwykle bywa z nowymi technologiami jedni są nią oczarowani, a drudzy do niej uprzedzeni. Wokół elektryków powstało dużo mitów, a ostatni nie najłatwiejszy rok nie pozwolił się z nimi uporać. Jednak, jak to w życiu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia dlatego do rozmowy zaprosiliśmy dwóch rozmówców. Panowie w wielu punktach się ze sobą zgadzają jednak w kilku mają bardzo odmienne zdanie. Bo kiedy Marcin Kwoka mówi o 29 proc. wzroście rejestracji elektryków, to Maciej Mazur podsumowuje ten rok jako ani dobry, ani zły.

Czy wszyscy będziemy jeździć samochodami elektrycznymi?

Z rozmowy dowiecie się jak może wyglądać rozwój elektromobilności w najbliższych latach i czy finalnie wszyscy i tak będziemy jeździli samochodami na prąd. Technologia e-mobilności rozwija się z roku na rok coraz bardziej i już dzisiaj mamy samochody, które pozwolą nam pokonać realne 500 i więcej kilometrów na jednym ładowaniu, a na koncie Mercedesa jest nawet rekord jazdy na jednym ładowaniu baterii, który wynosi 1200 km.

Rozprawiamy się z mitami elektromobilności, ale również z tym czy chińska motoryzacja, szczególnie z pytaniem czy w segmencie e-samochodów to zagrożenie czy może jednak zwiększenie konkurencyjności dla europejskich firm?

