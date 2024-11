Dlaczego najlepiej ładować auto elektryczne w domu

Mat. Partnera

Mimo rozwoju infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych wciąż mocno odbiega od potrzeb, ale to nie brak dostępności publicznych stacji ładowania powoduje, że większość właścicieli samochodów elektrycznych ładuje swoje auta w domu lub pracy.

Fotowoltaika naturalnym partnerem auta elektrycznego

Najbardziej komfortowe, tanie i ekologiczne pozostaje ładowanie auta elektrycznego w domu lub w miejscu pracy za pomocą energii pozyskiwanej z fotowoltaiki. W 2023 roku w Polsce wyprodukowano łącznie ponad 166,4 TWh energii elektrycznej, z czego ponad 26 proc. (44 GWh) pochodziło z OZE. W naszym kraju największy udział wśród OZE zyskała fotowoltaika z przyrostem mocy na poziomie 4,9 GW, co oznacza skok o ponad 40 proc. r/r. Polska doświadczyła boomu w instalacjach paneli fotowoltaicznych, szczególnie w sektorze prosumenckim (gospodarstwa domowe i małe firmy). Szacuje się, że w 2024 roku łączna moc zainstalowana w Polsce przekroczy 15 GW, a w Unii Europejskiej zbliży się do 350 GW.

Wraz z rosnącą liczbą instalacji fotowoltaicznych zwiększa się zapotrzebowanie na modernizację publicznych sieci przesyłowych, która pozwoli uniknąć przeciążeń i przerw w dostawach. W Polsce integracja sieci energetycznej pozostaje jednym z ważniejszych wyzwań transformacji energetycznej. Tym bardziej, że współpraca samochodu elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną przynosi znakomite efekty i można się spodziewać dalszego dynamicznego rozwoju tego systemu. Najwygodniej i najtaniej ładuje się auto elektryczne w domu. Nie trzeba szukać stacji, sprawdzać dostępności i można w komfortowy sposób z nocnej pory. Koszt domowej energii elektrycznej jest niższy niż na publicznych stacjach ładowania, zwłaszcza przy wykorzystaniu taryfy nocnej lub korzystaniu z energii z paneli fotowoltaicznych. Energia czerpana z fotowoltaiki jest nie tylko tańsza, ale również bardziej przyjazna dla środowiska, oznacza minimalne straty wywołane przesyłem i tym samym niski ślad węglowy. Ładując samochód w domu oszczędza się czas i można mieć masz pewność co do mocy ładowania i kondycji stacji. Na koniec pozostaje kwestia żywotności akumulatora. Co prawda Mercedes oferuje gwarancję akumulatora na 10 lat lub 250 000 km przebiegu w przypadku linii modelowych EQE i EQS oraz na 8 lat albo 160 000 km dla pozostałych modeli, ale nie zmienia to faktu, że optymalne traktowanie akumulatora z pewnością wydłuży jego żywotność. Ładowanie w domu z niższą mocą, uzupełnianie energii do 80 proc. pojemności oraz unikanie pełnego rozładowania pozwoli cieszyć się przez wiele lat dużym zasięgiem.