Skoda ruszyła do walki o klienta ceną. Jak podkreśla producent, wersja Easy powstała, by przeciągnąć na swoją stronę osoby zainteresowane samochodami używanymi. Dobra cena w połączeniu z gwarancją na 3 lata ma zapewnić przewidywalne koszty i bezpieczeństwo użytkowania, co ma być argumentem przemawiającym za zakupem nowego auta Skody.

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Najtańsza Fabia Easy kosztuje 66 700 zł. Ma benzynowy silnik 1.0 MPI o mocy 80 KM. Wersja 1.0 TSI o mocy 115 KM kosztuje 71 900 zł. Dopłata do automatycznej skrzyni DSG wynosi 4 tys. zł.

Skoda Scala Foto: Szczepan Mroczek

Scala Easy zaczyna się od 81 100 zł, a Kamiq Easy od 83 200 zł. W obu przypadkach pod maską pracuje silnik 1.0 TSI o mocy 115 KM. Przy silniku o mocy 115 KM i DSG różnica między Scalą a Kamiqiem wynosi obecnie tylko 1100 zł.

Skoda Kamiq Foto: Szczepan Mroczek

Wersje Easy w standardzie są wyposażone w klimatyzację, tylne czujniki parkowania, reflektory LED oraz bezprzewodowy SmartLink obsługujący Apple CarPlay i Android Auto. Listę uzupełniają systemy Front Assist i Lane Assist, wspierające kierowcę w unikaniu kolizji i utrzymaniu pasa ruchu.

Skoda podaje, że łączna korzyść w odmianach ze 115-konnym silnikiem i DSG sięga 12 100 zł dla Fabii, 18 050 zł dla Scali oraz 18 200 zł dla Kamiqa. Tych kwot nie należy jednak traktować jako samej obniżki ceny. Obejmują również wartość wzbogaconego wyposażenia.

Dodatkowym argumentem jest trzyletnia gwarancja mechaniczna. Przez pierwsze dwa lata obowiązuje bez limitu przebiegu, a w trzecim roku ochrona jest ograniczona do 60 tys. km. Skoda oferuje też instalację LPG, która w przypadku Fabii 1.0 MPI kosztuje 4700 zł. Proste dodanie tej kwoty do ceny bazowej daje 71 400 zł.