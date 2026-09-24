Nissan Kicks
Nissan zapowiedział wprowadzenie do europejskiej oferty modelu Kicks. Kompaktowy crossover drugiej generacji jest już sprzedawany na wielu rynkach świata, ale teraz producent zamierza zrobić z niego kolejny element swojej gamy na Starym Kontynencie. Samochód będzie produkowany w brytyjskim Sunderland i trafi nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również do Wielkiej Brytanii i Turcji. Nissan przeznaczy 170 mln funtów na przygotowanie fabryki do uruchomienia produkcji.
Kicks jest już dobrze znanym modelem poza Europą. Druga generacja powstaje obecnie w Japonii, Meksyku i Brazylii, a łączna sprzedaż kolejnych generacji przekroczyła 1,8 mln egzemplarzy w ponad 70 krajach. Dla Nissana jest to więc nie tyle eksperyment z całkowicie nową nazwą, ile próba wykorzystania sprawdzonego na innych rynkach crossovera również w Europie.
Nissan Kicks
Europejski Kicks zostanie wyposażony w układ e-POWER trzeciej generacji, który Nissan wprowadził w 2025 r.. To rozwiązanie różni się od klasycznej hybrydy. Koła są napędzane wyłącznie przez silnik elektryczny, natomiast jednostka benzynowa nie ma mechanicznego połączenia z kołami. Jej zadaniem jest produkowanie energii elektrycznej potrzebnej do zasilania silnika trakcyjnego i uzupełniania energii w niewielkim akumulatorze.
Nissan Kicks
Dzięki temu samochód pod względem sposobu oddawania mocy przypomina auto elektryczne: reakcja na pedał przyspieszenia jest natychmiastowa, a napęd pracuje płynnie i bez klasycznej zmiany przełożeń. Jednocześnie kierowca nie musi ładować auta z gniazdka i tankuje benzynę tak samo jak w zwykłym samochodzie spalinowym. Z drugiej strony: zużycie paliwa potrafi być wyższe niż w konkurencyjnych, bardziej klasycznie rozwiązanych hybrydach.
Fabryka Nissana w Sunderland
Kicks będzie dziesiątym modelem produkowanym w zakładzie Nissana w Sunderland od momentu jego uruchomienia w 1986 r.. Fabryka zaczynała od Nissana Bluebird. Później produkowano tam m.in. Primerę, Micrę, Almerę, Note, Infiniti Q30, Juke'a, Qashqaia i Leafa.
Modele produkowane w fabryce Nissana w Sunderland
Zakład obchodzi w tym roku 40-lecie działalności i niedawno przekroczył granicę 12 mln wyprodukowanych samochodów. Według wyliczeń Nissana oznacza to średnio jeden samochód opuszczający linię produkcyjną co minutę i 45 sekund. Przez cztery dekady japoński producent zainwestował w Sunderland około 5 mld funtów. Fabryka zatrudnia bezpośrednio około 6000 osób, a z jej działalnością w łańcuchu dostaw związanych jest kolejnych około 30 tys. miejsc pracy. Samochody produkowane w Sunderland trafiają na ponad 100 rynków.
Kicks nie będzie jedynym nowym modelem, którego produkcja trafi do Sunderland. Od przyszłego roku zakład ma również rozpocząć wytwarzanie całkowicie nowego Nissana Juke trzeciej generacji. W przeciwieństwie do obecnego modelu będzie on samochodem w pełni elektrycznym. Fabryka będzie więc jednocześnie produkować auta elektryczne oraz modele korzystające z układu e-POWER. Dla Nissana to istotny element europejskiej strategii. Producent nie ogranicza swojej gamy wyłącznie do samochodów elektrycznych, ale równolegle rozwija hybrydy, które mają być rozwiązaniem dla klientów chcących korzystać z napędu elektrycznego bez konieczności ładowania auta z zewnętrznego źródła.
Nissan Kicks
Nissan na razie nie podał dokładnego terminu rozpoczęcia sprzedaży Kicksa w Europie ani jego cen. Nie znamy również pełnej specyfikacji modelu. Producent potwierdził tylko zastosowanie układu e-POWER trzeciej generacji oraz produkcję w Sunderland. Segment crossoverów tej wielkości jest mocno zatłoczony, Nissan nie będzie miał więc łatwego zadania. Z drugiej strony: firma ma od czasów pierwszego Qashqaia duże doświadczenie w zdobywaniu klientów na auta z podniesionym prześwitem. To może być kolejna historia sukcesu… o ile Kicks nie okaże się za mało europejski dla europejskich klientów.
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