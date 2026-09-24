Nissan zapowiedział wprowadzenie do europejskiej oferty modelu Kicks. Kompaktowy crossover drugiej generacji jest już sprzedawany na wielu rynkach świata, ale teraz producent zamierza zrobić z niego kolejny element swojej gamy na Starym Kontynencie. Samochód będzie produkowany w brytyjskim Sunderland i trafi nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również do Wielkiej Brytanii i Turcji. Nissan przeznaczy 170 mln funtów na przygotowanie fabryki do uruchomienia produkcji.

Reklama Reklama

Kicks jest już dobrze znanym modelem poza Europą. Druga generacja powstaje obecnie w Japonii, Meksyku i Brazylii, a łączna sprzedaż kolejnych generacji przekroczyła 1,8 mln egzemplarzy w ponad 70 krajach. Dla Nissana jest to więc nie tyle eksperyment z całkowicie nową nazwą, ile próba wykorzystania sprawdzonego na innych rynkach crossovera również w Europie.

Nissan Kicks Foto: Materiały prasowe

Kicks będzie kolejną hybrydą e-POWER

Europejski Kicks zostanie wyposażony w układ e-POWER trzeciej generacji, który Nissan wprowadził w 2025 r.. To rozwiązanie różni się od klasycznej hybrydy. Koła są napędzane wyłącznie przez silnik elektryczny, natomiast jednostka benzynowa nie ma mechanicznego połączenia z kołami. Jej zadaniem jest produkowanie energii elektrycznej potrzebnej do zasilania silnika trakcyjnego i uzupełniania energii w niewielkim akumulatorze.

Nissan Kicks Foto: Materiały prasowe

Dzięki temu samochód pod względem sposobu oddawania mocy przypomina auto elektryczne: reakcja na pedał przyspieszenia jest natychmiastowa, a napęd pracuje płynnie i bez klasycznej zmiany przełożeń. Jednocześnie kierowca nie musi ładować auta z gniazdka i tankuje benzynę tak samo jak w zwykłym samochodzie spalinowym. Z drugiej strony: zużycie paliwa potrafi być wyższe niż w konkurencyjnych, bardziej klasycznie rozwiązanych hybrydach.

Fabryka Nissana w Sunderland Foto: Materiały prasowe

Fabryka w Sunderland dostanie kolejny model

Kicks będzie dziesiątym modelem produkowanym w zakładzie Nissana w Sunderland od momentu jego uruchomienia w 1986 r.. Fabryka zaczynała od Nissana Bluebird. Później produkowano tam m.in. Primerę, Micrę, Almerę, Note, Infiniti Q30, Juke'a, Qashqaia i Leafa.

Modele produkowane w fabryce Nissana w Sunderland Foto: Materiały prasowe

Zakład obchodzi w tym roku 40-lecie działalności i niedawno przekroczył granicę 12 mln wyprodukowanych samochodów. Według wyliczeń Nissana oznacza to średnio jeden samochód opuszczający linię produkcyjną co minutę i 45 sekund. Przez cztery dekady japoński producent zainwestował w Sunderland około 5 mld funtów. Fabryka zatrudnia bezpośrednio około 6000 osób, a z jej działalnością w łańcuchu dostaw związanych jest kolejnych około 30 tys. miejsc pracy. Samochody produkowane w Sunderland trafiają na ponad 100 rynków.

Nissan rozwija produkcję w Wielkiej Brytanii

Kicks nie będzie jedynym nowym modelem, którego produkcja trafi do Sunderland. Od przyszłego roku zakład ma również rozpocząć wytwarzanie całkowicie nowego Nissana Juke trzeciej generacji. W przeciwieństwie do obecnego modelu będzie on samochodem w pełni elektrycznym. Fabryka będzie więc jednocześnie produkować auta elektryczne oraz modele korzystające z układu e-POWER. Dla Nissana to istotny element europejskiej strategii. Producent nie ogranicza swojej gamy wyłącznie do samochodów elektrycznych, ale równolegle rozwija hybrydy, które mają być rozwiązaniem dla klientów chcących korzystać z napędu elektrycznego bez konieczności ładowania auta z zewnętrznego źródła.

Nissan Kicks Foto: Materiały prasowe

Kiedy Nissan Kicks pojawi się w Europie?

Nissan na razie nie podał dokładnego terminu rozpoczęcia sprzedaży Kicksa w Europie ani jego cen. Nie znamy również pełnej specyfikacji modelu. Producent potwierdził tylko zastosowanie układu e-POWER trzeciej generacji oraz produkcję w Sunderland. Segment crossoverów tej wielkości jest mocno zatłoczony, Nissan nie będzie miał więc łatwego zadania. Z drugiej strony: firma ma od czasów pierwszego Qashqaia duże doświadczenie w zdobywaniu klientów na auta z podniesionym prześwitem. To może być kolejna historia sukcesu… o ile Kicks nie okaże się za mało europejski dla europejskich klientów.