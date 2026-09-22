Porsche rozbudowuje listę wyposażenia opcjonalnego Cayenne Electric, w wersji SUV i Coupé. W nowym roku modelowym dołączają elektrycznie sterowane drzwi, ładowanie indukcyjne oraz barwne możliwości wykończenia nadwozia i kabiny.

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Porsche Cayenne Foto: Materiały prasowe

Drzwi zamkniesz, naciskając hamulec

Opcjonalne siłowniki otwierają i zamykają wszystkie czworo drzwi. Wystarczy krótko pociągnąć za klamkę, a mechanizm wykona resztę ruchu. Można też skorzystać z przycisków w kabinie, ekranu lub zdalnego sterowania za pomocą kluczyka. Kierowca wywoła zamykanie drzwi również przez zapięcie pasa bezpieczeństwa albo naciśnięcie pedału hamulca. Mechanizm działa także na pochyłościach. Czujniki monitorują przestrzeń wokół drzwi i zatrzymują ich ruch po wykryciu przeszkody lub osoby. We współpracy z systemem ostrzegania przy wysiadaniu układ może również zapobiec otwarciu drzwi, gdy zbliża się inny pojazd. System nie wyklucza możliwości zamykania drzwi w tradycyjny sposób.

Porsche Cayenne Foto: Materiały prasowe

Ładowanie bez kabla. Wystarczy zaparkować

Porsche Wireless Charging ma uwolnić kierowcę od codziennego podłączania przewodu. Po ustawieniu samochodu nad zamontowaną na stałe płytą ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego przygotowania samochodu, zamontowania w nim płyty odbiorczej oraz instalacji płyty ładującej na miejscu parkingowym. Ta ostatnia jest odporna na warunki atmosferyczne, więc może pracować także na zewnątrz. Według Porsche energia jest przesyłana z mocą do 11 kW, a sprawność systemu wynosi około 90 proc., co oznacza, że przy ładowaniu bezprzewodowym tracimy 10 proc. energii.

Czujniki ruchu i układ wykrywania obcych przedmiotów nadzorują działanie instalacji. Ładowanie zostaje przerwane, gdy w pobliżu samochodu lub płyty pojawi się człowiek lub pod samochód wejdzie kot, albo gdy metalowy przedmiot znajdujący się na płycie zacznie się nagrzewać.

Porsche Cayenne Foto: Materiały prasowe

Muzykę poczujesz w fotelu

Nowa funkcja masażu łączy pracę masażu z wibracjami i dźwiękiem. Każdy z przednich foteli ma 16 poduszek powietrznych oraz sześć przetworników dźwiękowych umieszczonych w siedzisku i oparciu. Do wyboru jest pięć programów masażu, które można uzupełnić wibracjami o regulowanej intensywności.

Funkcja określana przez Porsche jako dźwięk 4D może działać także niezależnie od masażu. Użytkownik reguluje rozkład i siłę wibracji, dzięki którym muzykę można nie tylko usłyszeć, ale też poczuć.

Porsche Cayenne Foto: Materiały prasowe

105 kolorów. Z czernią też trzeba się zdecydować

Do 13 dotychczasowych lakierów dołącza oferta programu Paint to Sample, przygotowana przez Porsche Exclusive Manufaktur. Łącznie daje to 105 odcieni. Konfigurator coraz bardziej przypomina więc wzornik z pracowni projektanta wnętrz.