Suzuki e Vitara jest dostępna w Polsce od maja 2026 r.. Obecnie samochód można wynająć długoterminowo z miesięczną ratą od 999 zł netto. Oferta dotyczy wersji Premium z akumulatorem 49 kWh, przy 20-procentowej opłacie wstępnej, umowie na 36 miesięcy i rocznym limicie przebiegu wynoszącym 10 tys. km. To właśnie limit kilometrów jest największym haczykiem. Łącznie 30 tys. km przez trzy lata w przypadku samochodu spalinowego dla wielu kierowców byłoby trudne do zaakceptowania. Elektryk używany przede wszystkim w mieście może jednak pokonywać znacznie mniejsze dystanse. W takim scenariuszu stała rata, serwis w cenie oraz brak konieczności martwienia się późniejszą odsprzedażą mogą zainteresować.

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Suzuki e Vitara Foto: Materiały prasowe

Elektryczna Vitara – dwie wersje napędowe

Cennik Suzuki e Vitara zaczyna się od 151 900 zł. Model jest oferowany z akumulatorami o pojemności 49 lub 61 kWh, napędem na przednie koła albo elektrycznym napędem wszystkich kół Allgrip-e. Do wyboru są trzy poziomy wyposażenia: Premium, Premium Plus i Elegance. Większy akumulator o pojemności 61 kWh jest dostępny od wersji Premium Plus. Za wariant z napędem na przednią oś trzeba zapłacić od 167 900 zł. Podstawowa e Vitara z akumulatorem 49 kWh korzysta z jednego silnika elektrycznego rozwijającego 144 KM i 193 Nm. Według danych producenta samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,6 s, a deklarowany zasięg według WLTP wynosi 344 km. Wariant z większym akumulatorem 61 kWh i napędem na przednie koła ma 174 KM. Do 100 km/h przyspiesza w 8,7 s i to właśnie ta odmiana może pochwalić się największym zasięgiem w gamie – do 426 km według WLTP. Suzuki wykorzystuje akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, czyli LFP. Na szczycie gamy znajduje się odmiana z napędem 4WD. Przedni silnik rozwija 174 KM, a tylny 65 KM. Moc systemowa układu wynosi 184 KM, a maksymalny moment obrotowy 307 Nm. Dzięki temu e Vitara przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,4 s. Deklarowany zasięg wynosi 395 km. We wszystkich wersjach prędkość maksymalna została ograniczona do 150 km/h.

Napęd Allgrip-e nie wykorzystuje mechanicznego połączenia między osiami. Zamiast wału napędowego pracują dwa niezależne silniki elektryczne, dzięki czemu elektronika może na bieżąco sterować rozdziałem momentu obrotowego pomiędzy przednią a tylną osią.



Suzuki e Vitara ma 180 cm szerokości, 163,5 cm wysokości oraz rozstaw osi wynoszący 270 cm. Prześwit to 18 cm. Masa własna, zależnie od wersji i wyposażenia, zaczyna się od około 1700 kg, a w odmianie 4WD zbliża się do 1900 kg. Maksymalna masa przyczepy wynosi 750 kg. W zależności od ustawienia tylnej kanapy pojemność bagażnika zmienia się z 244 do 310 litrów.

Suzuki e Vitara Foto: Suzuki

Suzuki e Vitara Foto: Materiały prasowe

Pierwszy elektryk otwiera Suzuki nowy rozdział

Suzuki przygotowało swój pierwszy samochód elektryczny, bazując na rozwiązaniach Toyoty, z którą współpracuje od lat. Technicznym bliźniakiem e Vitary jest więc nie tylko pierwszym seryjnym elektrykiem marki, ale również początkiem zupełnie nowego rozdziału w jej europejskiej ofercie.