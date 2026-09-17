Zarządzanie flotą w coraz większym stopniu opiera się na łączności i analizie danych. W przypadku firm transportowych coraz większe znaczenie mają informacje o stanie technicznym pojazdów, przewidywanie konieczności obsługi serwisowej oraz ograniczanie nieplanowanych przestojów.

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Connect Pro ma ograniczyć przestoje samochodów

Connect Pro łączy w jednym systemie monitorowanie pojazdów, konserwację predykcyjną oraz usługi sieciowe. Osoby zarządzające flotą otrzymują dostęp do informacji o stanie pojazdów i ich potrzebach serwisowych. Ma to pozwolić wcześniej reagować na potencjalne problemy i ograniczać liczbę nieplanowanych wizyt w warsztacie.

W praktyce najważniejszym zadaniem systemu jest zwiększenie dostępności pojazdów we flocie. Dla firmy transportowej każda godzina przestoju to niewykonane zlecenia i dodatkowe koszty.

Na przykładzie Craftera Volkswagen pokazuje również rozwiązania związane z łącznością w przestrzeni ładunkowej. W przyszłości system ma rozpoznawać przewożony sprzęt i ładunek, rejestrować przebieg prac, wspierać logistykę oraz przekazywać dane do systemów zarządzania zleceniami i flotą.

VW Caddy Foto: Materiały prasowe

Od zarządzania ładowaniem do autonomicznych dostaw

Connect Pro ma być także podstawą dla kolejnych funkcji związanych z usługami autonomicznymi. W ramach projektu Autonomous Delivery Volkswagen Samochody Dostawcze prezentuje wykorzystanie technologii autonomicznej w usługach mobilności i transportu. Model ID. Buzz AD, rozwijany wspólnie z MOIA i firmą Mobileye, jest testowany w Europie i Stanach Zjednoczonych jako pojazd przeznaczony do usług przewozowych w modelu Mobility as a Service. W Hanowerze system Connect Pro zaprezentowano wspólnie z modelami Caddy Maxi, Multivan, e-Transporter Kombi i Caravelle.

VW Multivan Foto: Materiały prasowe

Caddy, Multivan i większy ID. Buzz Cargo

Na targach IAA Transportation 2026 w Hanowerze pokazano odświeżone modele Caddy, Multivan oraz ID. Buzz Cargo w wersji z długim rozstawem osi. Caddy i Multivan otrzymały zmieniony przód z reflektorami LED, przeprojektowany kokpit z nowymi systemami infotainment oraz rozbudowane systemy wspomagania kierowcy. Wśród nich znalazł się Travel Assist z funkcją rozpoznawania sygnalizacji świetlnej – oczywiście w zakresie możliwości systemu.

Do gamy dołączyła również nowa wersja ID. Buzz Cargo z długim rozstawem osi. Jej przestrzeń ładunkowa ma 4,4 m³, a maksymalna ładowność wynosi 697 kg.

VW Grand California Foto: Materiały prasowe

Volkswagen nie zapomina o kamperach

Obok pojazdów użytkowych Volkswagen Samochody Dostawcze rozwija również ofertę modeli turystycznych i kempingowych. W strefie California World marka pokazuje zmodernizowaną Californię. Jedną z premier jest ABT California Ocean, przygotowany we współpracy z firmą tuningową ABT. Samochód wyposażono w aneks kuchenny, podnoszony dach oraz cztery miejsca do spania. Od standardowej wersji odróżniają go m.in. zmieniony przedni zderzak, aluminiowe felgi oraz charakterystyczne malowanie ABT.